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MONEY WISDOM

三对夫妇如何规划他们的年金

从65岁起，他们获得的总收入将取决于其公积金存款额以及是否购买年金。

Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Fri, Oct 16, 2026 · 03:00 PM
    • 对于较富裕的家庭而言，将公积金普通户头和退休户头的存款最大化或许是合适的，因为这不会影响他们的灵活性或资金流动性。
    • 对于较富裕的家庭而言，将公积金普通户头和退休户头的存款最大化或许是合适的，因为这不会影响他们的灵活性或资金流动性。 图片来源：PIXABAY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    上个月，我写了一篇关于结合使用私人年金 (PA) 和公积金终身入息计划来构建一个安全的退休收入组合的文章。这篇文章在社交媒体上引发了热烈的讨论。

    一些人认为，既然公积金终身入息计划已经提供了新加坡最高的每单位保费派息率，那么只需将您的退休户头 (RA) 填补至超额退休存款 (ERS) 的水平即可，无需购买私人年金。

    另一些人则表示，可以将普通户头 (OA) 中可观的存款余额在固定期限内分批提取，这与年金类似，可以用来补充公积金终身入息计划。

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    CPF LifeRetirementInsurance

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