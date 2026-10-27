市场前路愈窄，容错空间缩小

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隐藏的集中风险在于，一个庞大的生态系统依赖于少数几位首席执行官的支出决策。

包括 Meta 在内的五家美国超大规模云服务提供商，预计将在2027年支出约1万亿至1.2万亿美元。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

长达四年双位数的股票回报率可能会对投资者产生奇特的影响。风险开始变得虚无缥缈；每一次回调都成了买入良机；而 Nvidia 20%的回报率在某种程度上竟显得令人失望。

而这通常是投资者应该变得稍微谨慎一些的时候。

在对股票维持了整整一年的“增持”评级后，我们最近在美国联邦储备局（简称美联储）加息后的第二天，将评级调整为“中性”。