反思30年的工作与投资，以及为何它在今天更显重要

SCIENCE OF WEALTH

新的公积金计划降低了成员的投资门槛，这一点值得庆贺

薪水是支撑你生活的引擎，但你的投资资本决定了你是否有一天能停止依赖这个引擎。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】在我们庆祝国庆日之际，请允许我提出一个与各代人都相关的生日思想实验，并以那些在1990年代中期开始职业生涯的人作为参照。

如今，他们已临近退休，在他们的整个职业生涯中，他们所认识的新加坡一直繁荣昌盛。

1996年，一名工人的月薪中位数为1800新元。如今，这一数字已达到5775新元，在一个完整的职业生涯中，历经多次危机和一场大流行病，薪资增长了超过两倍。

这反映了30年来的加薪、晋升、跳槽、技能提升以及新加坡经济的非凡转型。以任何全球标准衡量，这都是一项卓越的成就。

然而，一个令人不安的事实是：投资于全球股票的一新元，其价值将增长超过14倍。

工资增长率与投资回报率之间的差距，并非是对工作的批评。

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这正是本专栏要阐述的全部道理。它关乎我们所做的选择，以及我们所面临的后果。

我们大脑拒绝计算的算术

美国物理学教授 Albert Bartlett 曾说，人类最大的缺点是无法理解指数函数。

这不仅适用于物理学，也适用于退休规划。工资是线性增长的，而资本是指数级复利增长的。我们的大脑天生习惯于前者，却系统性地被后者所迷惑。

想一想原因。你的收入取决于你的时间和职位，而这两者都有上限。一天只有那么多小时，组织架构中的晋升阶梯也只有那么多层级。

过去30年，新加坡的名义工资中位数年均增长为4%，这感觉是不错的进展，事实也的确如此。但这好比是在一台后退的跑步机上前进。

资本则没有这些限制。投资出去的一新元既不需要等待业绩评估，也不会在你40多岁时就进入平台期。

72法则表明，如果年回报率为10%，那么7.2年就能让你的资金翻倍，反之亦然。

在大多数滚动的10年周期里，全球股票的回报率在7%到10%之间。在一个40年的职业生涯中，这意味着五到六次的资金翻倍，而仅在最后一个十年的那次翻倍，所增加的价值就超过了之前所有收益的总和。

薪水是支撑你生活的引擎，但你的投资资本决定了你是否有一天能停止依赖这个引擎。

人力资本，即赚钱的能力，在转化为金融资本并得到妥善投资后，是唯一一种在我们无法工作时仍能持续运作的资产。

整个职业生涯的任务，就是尽早并持续地将人力资本转化为金融资本。

问题不在于是否投资，而在于如何投资

这就自然而然地引出了中央公积金（Central Provident Fund, 简称CPF）的话题。因为对大多数新加坡人来说，公积金是他们毕生财富转换后存放的主要地方。

今年一月，国会讨论了终身退休投资计划（Lifetime Retirement Investment Scheme）。

国会议员 Shawn Loh 指出，一个典型的平衡型投资组合在过去五年中，年均回报率为9.5%，而进一步推迟该计划可能会剥夺公积金成员通过承担适度风险来获取更高预期回报的选择权。

此后我们了解到，一项新的、简单且低成本的投资计划即将推出。该计划围绕具有滑降配置的全球多元化投资组合构建，在成员年轻时提供股票敞口，随着他们临近退休而逐步降低风险。

国会议员 Shawn Loh 指出，一个典型的平衡型投资组合在过去五年中，年均回报率为9.5%，而进一步推迟该计划可能会剥夺公积金成员通过承担适度风险来获取更高预期回报的选择权。

此后我们了解到，一项新的、简单且低成本的投资计划即将推出。该计划围绕具有滑降配置的全球多元化投资组合构建，在成员年轻时提供股票敞口，随着他们临近退休而逐步降低风险。

这是新加坡退休规划领域最重要的进展之一，因为它承认了一个事实：投资时间是公积金成员所拥有的充裕资产。

将长达数十年的资金完全不投资于增长型资产，会带来实际的成本。

公积金普通户头（OA）2.5%的利率，每29年才能让你的资金翻倍，这在整个职业生涯中大约只有一次。

而在同样的时间内，一个合理的、以全球股票为主的投资组合，则可以翻三到四次倍。

经过30年的复利增长，这为你提供了让退休储蓄增值数倍的机会。

安全与不投资

让我非常明确地说明我不是在说什么，因为这通常是辩论出错的地方。

公积金的保障确实很有价值。2.5%到4%的无风险利率是大多数退休制度梦寐以求的基础。这个保底利率很重要，特别是对那些临近提取退休金的人来说。

但“安全”和“不投资”不是一回事。

对于一个30岁、还有35年投资期限的个人而言，最大的风险并非熊市。

在对退休至关重要的投资期限内，市场总能复苏。最大的风险是，当你到达65岁时，一生的储蓄只是以勉强超过通货膨胀率的速度在复利增长。

这是一种缓慢、确定且真实的损失，其代价是退休生活的充裕度——这个最重要的目标无法实现。因此，风险最高的资产实际上是类现金储蓄，因为你百分之百注定会失败。

这正是滑降配置背后的逻辑，也是拟议中的计划如此令人鼓舞的原因。

滑降配置并非在增长与安全之间做选择，而是将它们按序排列：当你有时​​间承受波动时，大量配置全球股票；随着投资期限缩短，保障变得更有价值时，则转向稳定。

它是一个投资组合对一个简单真理的诠释：风险不是一种固定的人格特质，而是时间的函数。

提高成功的概率

如果复利的科学原理如此成熟，为何很少有人能掌握它？因为知与行之间的鸿沟，是大多数退休计划失败的原因。

关于投资者行为的实证研究结果是一致且令人警醒的。

我们开始得太晚，手持现金等待永远不会到来的明朗局势，追逐过去的赢家，在市场底部附近恐慌性抛售，并支付高昂费用，侵蚀了我们大部分的复利收益。

这些都是非受迫性失误，并且是可以纠正的。这正是专业建议的价值所在：不是预测市场（没人能做到），而是让你真正坚持正确的航向。

一位优秀的信托顾问会做一些看似平淡无奇的事情。

他或她会以低成本为你配置全球多元化的投资组合；根据你的实际投资期限而非你当前的焦虑症来确定你的股票敞口；实现自动化投资，让纪律不再依赖于意志力；并在关键时刻，阻止你做出最糟糕的本能反应。

这些事情没有一件是激动人心的，但所有这些都会通过复利效应带来更好的结果。

新的公积金计划将降低成员的投资门槛，这一点值得庆贺。

但是，退休生活的充裕度和成功的概率，仍然取决于你围绕资金建立的流程和你自身的投资行为：你投入多少，你的现金、退休辅助计划（SRS）和公积金储蓄如何协同运作，以及你是否能坚持投资。

下一个30年，从现在开始

新加坡本身就是一个复利增长的故事。这是六十年来在教育、基础设施、制度和信任方面不断再投资的结果。

每年八月，我们都会直观地庆祝这种复利增长。但我们却不善于将其应用于自己的账户。

因此，在这个国庆日，回首过去30年的工作为你或你的父母带来了什么。这几乎肯定是一个值得致敬的故事。

然后，展望未来30年，问问自己，如果你的资本最终能与你的劳动相辅相成、得到妥善利用，它能为你做些什么。你的薪水构建了你的生活，但只有你的投资才能构建你的退休。

国家不是通过闲置资源而发展到今天的。你也不应该如此。

本文作者是 Endowus 的联合创始人兼集团首席投资官。Endowus是一家公积金数字顾问和亚洲数字财富平台，在公共市场、私募市场和养老金（公积金普通户头、特别户头和退休辅助计划）领域，管理着170亿新元的区域客户资产。