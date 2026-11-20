MONEY WISDOM

在年末的繁忙节庆开始前，现在或许是反思的好时机

人们在金钱上往往会犯两种错误：拥有得太少，以及追求得太多。懂得知足，才能重获平衡。 图片来源：PEXELS

我们许多人习惯将年终反思留到12月。但根据我自己的经验，12月可能并非最佳时机。那时有节庆准备、家庭度假、亲友聚会，等到最后一场庆祝活动结束，1月就悄然而至，我们又再次陷入忙碌之中。

我们曾答应自己的反思，最终往往未能实现。

因此，11月或许是更适合反思的月份。过去11个月有许多值得回顾的事情，我们仍有时间在年底前采取行动。而且，节日的喧嚣尚未开始。

我的11月反思

我有很多事情需要反思。在公司成立25周年之际，贤源 (Providend) 最近被《金融时报》集团旗下的《专业财富管理》（Professional Wealth Management）和《银行家》（The Banker）杂志评为“最佳财富管理机构（新加坡）”。

我深深感谢客户们的信任，也感谢我的同事们每天践行我们的价值观。

但最让我感动的并非奖项本身，而是一位客户发来的信息。他写道，这是我们辛勤付出的成果，也是我们“知足”文化及其倡导的成果。我注意到他选择赞扬的并非回报率，也非增长，而是“知足”这一理念。

自2010年以来，我们一直在倡导“知足”的理念，这在当时是反主流文化的。财富管理行业基本上是建立在“更多”之上的：追求最大化、不断积累、试图跑赢市场、利用杠杆、承担不必要的风险，以及购买超出需求的保险。

这种商业模式奖励的是“卖得更多”。

我们选择了一条不同的道路。我们并非帮助客户积累更多财富，而是帮助他们发现何为“足够”，然后规划他们的财务，以实现他们那些不可妥协的“ikigai”（指那些您每天都会做的、有价值的事）目标。

对我们而言，这就是“足够”的意义。因为反主流文化而获奖并得到客户的认可，这让我深感荣幸。

这里有一个值得反思的问题：今年你做了哪些不受欢迎，但你知道是正确的事，并且现在庆幸自己当初那么做了？

那位懂得金钱的阿姨

我上一次看40集中国电视剧《去有风的地方》是在几年前，当时我正感染冠病。最近，我又重温了这部剧，其中一部分情节让我记忆犹新。

剧中一位阿姨反思了人生和金钱。她说，我们生不带来，死不带去。但这是否意味着我们就不活了？除了空气，这世上的一切都需要钱，所以我们当然必须工作、必须储蓄。

我上一次看40集中国电视剧《去有风的地方》是在几年前，当时我正感染冠病。最近，我又重温了这部剧，其中一部分情节让我记忆犹新。

剧中一位阿姨反思了人生和金钱。她说，我们生不带来，死不带去。但这是否意味着我们就不活了？除了空气，这世上的一切都需要钱，所以我们当然必须工作、必须储蓄。

但就算你有很多钱，多到一辈子都花不完，又怎么样呢？当你去世时，你也带不走。你的财富最终只会被别人花掉。

我欣赏她的是她那种平衡感。她不反对金钱，也不天真地以为我们能靠空气过活。她直白地说，我们必须努力工作和储蓄，因为生活中几乎没有什么是免费的。

但她也提出了一个我们这种“越多越好”的文化很少会问的问题：这一切的积累到底是为了什么？

人们在金钱上会犯两种错误。

第一种是因疏忽、过度消费或缺乏规划而拥有得太少。第二种是追求得太多，为了积累自己永远用不完的财富而牺牲了时间、健康和人际关系。“知足”就是其中的平衡点。

你不可妥协的“ikigai”目标是什么？实现这些目标对你来说就足够了吗？今年你实现了多少个？如果未能实现，你又拿它们交换了什么？

退休的数学题与意义

在过去几个月里，我读到许多关于退休的文章，它们讨论的并非数学问题，而是关于意义，或者说是意义的缺失。退休人士感到迷茫，日子过得漫无目的。这些人精心规划了自己的财务，却从未规划过自己的人生。

有些人达到了他们的退休储蓄目标，却仍然感到不安，因为“更多”从未回答“为了什么”这个问题。当你在生活中奔波了几十年，你可以悄悄地将这个问题推迟，直到退休迫使你面对它，而那时往往更难找到答案。

你努力工作、努力储蓄，究竟是为了什么？

财务上的“yutori”与“ikigai”目标

今年8月，我写过关于财务“yutori”的文章。 “Yutori”是一个日语词，意为余地、空间或回旋余地。

在财务方面，我提出了四个比率：理想情况下，总偿债率应保持在收入的40%以下；总负债不超过总资产的50%；非抵押贷款还款额应低于净收入的15%；以及储备6至12个月的现金开支。

当时，我将“yutori”定义为抵御危机的缓冲。在这个11月，我想补充一点。

“Yutori”也是让你能够自由追求“ikigai”的条件。当你的财务捉襟见肘时，你无法活得有目标。当每一分钱都有了去处，每个月都手头紧张时，你就没有空间去追求那些真正重要的事情。

你拥有财务上的“yutori”吗？

你的答案可能会引导你做出一些艰难的决定。比如，卖掉让你吃力的投资性房产；优先偿还债务而不是升级消费；取消你不需要的保险；拒绝那些只会让生活变得更沉重的消费。

这些决定在宁静的11月比在匆忙的12月或新年的冲劲中更容易做出。

喧嚣前的一小时宁静

那位阿姨说得对。我们赤条条地来到这个世界，最终也将一无所有地离开。但这并不是我们不好好生活的理由。

我的客户也说得对。“知足”的理念，虽然缓慢，但终将结出果实。

在这个11月，趁着节日的喧嚣还未将你席卷而去，花一个小时静下心来。反思过去的一年，明确何为“足够”，然后为来年设定你的“ikigai”目标。

让金钱为这些目标服务，而不是反过来被金钱所奴役。

作者是贤源的首席执行官