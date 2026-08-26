亚洲新一代如何通过创业重塑传承

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

在不断变化的世界中，家族传承的路径不再单一

如果下一代不想继承家业，而是想自己开创事业，会发生什么？

数十年来，继承人的既定道路就是继承家族企业，守护基业，并确保其代代相传。如今，这种期望正在被重新审视。

亚洲即将迎来史上规模最大的代际财富转移之一，未来15年将有12万亿美元的财富易手。

然而，随着越来越多的家族开始思考在不断变化的世界中，继承、所有权和家族传承应呈现何种面貌，代际传承的路径也正变得不再单一。

根据《瑞银全球企业家报告2026》，亚太地区三分之一的企业家计划在未来10年内转移企业所有权，另有36%的企业家预计在更晚些时候进行转移，其余的则尚未考虑这一问题。

在全球范围内，考虑在未来五年内进行所有权转移的企业家中，只有23%打算将企业传给下一代。

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瑞银连续11年发布的《亿万富豪雄心报告》也反映了这一转变。2023年，三分之二的亚太地区跨代亿万富豪选择不遵循家族的传统道路。

到2025年，超过四分之三的受访亚太地区亿万富豪表示，他们希望子女能够独立取得成功，而非依赖继承的财富。

在我们近期举办的瑞银领导力卓越与发展系列（简称Leads）新一代计划中，许多参与者分享说，他们的家族长辈并不期望他们接管家族企业。该计划针对18至25岁的年轻人，自2005年起一直在新加坡举办。

他们渴望建立属于自己事业的好奇心、活力和动力尤为突出。这不是对家族传承的摒弃，而是一种重塑。

他们没有按部就班地接手既定角色，而是寻求扩展家族企业的版图，将资本、人脉和专业知识重新部署到新的行业、地区和商业模式中。在此过程中，他们正在将家族传承从一份固定的遗产，转变为一个充满活力的增长平台。

超越传承

如今，问题越来越多地不再是“是否继承”，而是“如何在继承的基础上更进一步”。

对许多人来说，家族传承不再是终点，而是一个跳板。新一代企业家正在创立和支持各类企业，这些企业以数字为先，具备全球扩展能力，且行业多元化，并且通常非常注重可持续性和社会影响力。

新加坡有越来越多这样的例子。年度创始人和年度企业家奖得主，例如Grab的Anthony Tan和Charles & Keith的Charles Wong，他们建立的平台远远超出了传统行业和本土市场的范畴。

Wong和Tan（后者在马来西亚创立了他的企业）都已将新加坡作为其全球扩张的基地。

这些并非孤立的成功案例。它们指向一个更广泛的结构性转变，即财富、抱负和企业家精神的交汇方式。

为新一代赋能的生态系统

新加坡和东南亚正处于这场变革的中心。作为一个全球财富中心，新加坡提供了资本渠道、机构专业知识和深厚的人才生态系统。

这座城市国家中家族办公室、风险投资平台和私人资本网络的兴起，凸显了财富正日益被调动起来，用于创建新企业。

同时，新加坡也是通往东南亚高增长市场的战略门户。

对新一代企业家而言，这形成了一个强大的组合：一个稳定的基地，加上进入充满活力的增长市场的渠道。这让他们能够将业务根植于新加坡，同时打造立足区域、放眼全球的企业。

许多下一代并没有等待接任领导职位，而是选择并行发展，创建新的企业，以补充和扩展家族企业的业务范围。

随着这一转变的加速，支持性生态系统的作用变得日益重要。这种级别的创业很少是单打独斗。

接触结构化的网络正扮演着越来越关键的角色，这些网络涵盖了从投资者社区、创始人平台到跨境行业团体，例如瑞银增长企业家网络（UBS Growth Entrepreneur Network）和行业领袖网络（Industry Leader Network）。

这些生态系统促进了合作、联合投资和知识交流，同时帮助新一代企业家在围绕洗牙、治理和资本部署等复杂决策上指点迷津。

同样重要的是由志同道合的同辈组成的紧密社群——例如青年投资者组织（Young Investors Organization）——这些社群为下一代创造了相互学习、进行跨代对话的空间，并让他们探索如何在追求新机遇的同时保全家族资本。

《瑞银全球新一代报告2026》指出，尽管亚太地区的跨代家族在更广泛的财富转移讨论中将财富管理机构作为首要咨询来源，但对于全球的下一代而言，同辈学习仍然是一个重要的支持来源。

在此背景下，正在发生的转变不仅是从所有权到管理权，更是从管理权到积极的创建企业。

东南亚新一代的决定性特征不在于他们是否继承，而在于他们选择如何开创。

在这种情况下，传承不再局限于守护已有的基业。它正被重塑为一个用于再创造的跳板，支持着新产业、新商业模式和新价值形式的诞生。

对许多人来说，问题不再是是否要继承衣钵，而是如何将征途延伸到新的领域。他们并非抛弃传承，而是在重新定义其边界。

作者是瑞银财富管理亚太区联席主管兼瑞银新加坡区域主管