人工智能时代下，私人银行的真正价值

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

表现出色的机构能提供专业判断，并利用科技实现无缝执行

如今，信息获取变得更加容易，因此，辨别关键信息、理解权衡取舍，并在机会出现时果断行动的能力已成为关键。 图片来源：PIXABAY

私人银行正面临着这样的现实：人工智能已让市场信息和投资理念唾手可得。只需一个精心设计的提示，投资者就能在数秒内获取研究报告、分析趋势并产生投资想法。

讽刺的是，随着信息获取变得愈发容易，其价值反而降低。如今，重要的不是获取信息的能力，而是辨别关键信息、理解权衡取舍，并在机会出现时果断行动的能力。

这正在重塑私人银行业。竞争优势越来越不依赖于分发原始信息，而是来自于提供客户自身难以复制的两种能力：专业判断和无缝执行。

专业判断是指从纷繁信息中筛选出有效信号、评估权衡利弊，并将市场动态转化为与客户特定情况相关的实际行动的能力。

其价值不在于提供更多信息，而在于帮助客户确定关键所在以及下一步的行动方向。

然而，仅有判断力是远远不够的。如果无法高效执行，即使是最佳的投资决策也难以创造价值。在瞬息万变的市场中，从信念到执行之间的差距可能会对结果产生重大影响。

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因此，无缝执行正成为同等重要的差异化优势。客户日益期望能够从想法无缝过渡到实施，无论他们是进行简单的股票交易，还是构建更复杂的投资解决方案。

能够成功的私人银行，将是那些既能让客户轻松采取行动，又能维持复杂财富管理所要求的风险控制、治理和监督的机构。

结合判断与执行

要提供专业的判断和无缝的执行，既需要技艺精湛的顾问，也需要合适的技术基础设施。

技术之所以重要，是因为它能同时实现价值主张的两个方面：帮助客户和顾问专注于关键事务，并使他们更容易地将投资信念转化为实际行动。

起点是相关性。数字工具可以根据客户的投资组合、兴趣和具体情况优先推送洞见，而人工智能可以定制信息的传递方式，使投资机会更易于理解和把握。

例如，一些客户偏好文字摘要，而另一些则更喜欢视频或互动体验。

关键在于满足客户偏好的互动方式，而这种方式正越来越多地通过数字渠道实现。在新加坡银行 (Bank of Singapore)，我们约80%的现金股票交易现在是通过我们的在线平台执行的，这反映出客户对在线交易的偏好日益增长。

同样的趋势在更复杂的投资解决方案中也显而易见。金融中介机构和外部资产管理公司正越来越多地使用我们的结构性产品平台来进行定价、定制和执行交易。

随着客户对通过数字方式做出投资决策的接受度越来越高，他们日益期望在需要时获得顾问指导支持的同时，能够通过无缝的数字体验，完成从评估投资理念到实施的整个过程。

因此，对于私人银行而言，这是一个战略重点领域，但它并不仅仅是提供数字交易工具。决定客户体验的许多环节都发生在幕后。

客户不会区分与客户关系经理沟通的时间和处理内部流程的时间，他们体验到的是一个整体结果。

这就是为什么具有前瞻性的私人银行正在自动化交易前检查、适合性评估和披露流程。支撑幕后体验的技术，其重要性可能不亚于客户在前端所看到的功能。

同样的原则也适用于结构性产品和定制解决方案领域。在技术的帮助下，顾问和客户可以快速比较不同情景，测试替代方案，并更高效地找到合适的解决方案。

这反映了许多亚洲投资者的决策方式。他们通常不愿从少数预设选项中选择，而是更喜欢探索替代方案、比较结果，并根据自己的具体目标和风险偏好量身定制解决方案。因此，能够彻底而迅速地做到这一点，便构成了一项强大的差异化优势。

目标很简单：消除操作上的阻力，以便客户能从更快的执行中受益，而顾问则可以专注于最重要的事情——提供稳健的判断。

人性化服务依然重要

人工智能正让客户比以往任何时候都更见多识广。许多客户现在参与讨论时，已经带着通过人工智能工具生成的市场观点、投资想法和分析。

我们认为这是一个积极的进展。信息更灵通的客户往往能促成更深入的对话和更审慎的决策。

然而，信息无法取代判断。涉及家族财富、跨代规划和复杂投资组合的决策，需要背景知识、经验以及对客户最关心问题的深刻理解。

这正是专业判断最为关键之处。它是在众说纷纭中披荆斩棘、评估权衡，并在前路不明时提供清晰方向的能力。

技术可以提高效率，实现无缝执行。但信念、信任和判断力本质上仍然是人性的体现。

私人银行的未来，不是在技术与人之间做出选择，而是要将专业判断与无缝执行相结合。在人工智能时代能够脱颖而出的机构，将是那些能够帮助客户驾驭不确定性、做出自信决策，并实现从想法到交易无缝衔接的机构。

本文作者任职于新加坡银行，担任资本市场、投资与财富解决方案主管