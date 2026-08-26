新加坡家族办公室发展步入新阶段

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

在新加坡，卓越治理、专业咨询与客户体验实现无缝融合

新加坡作为家族办公室中心的优势在于，其生态系统的各个部分如何协同发展，以满足全球家族不断变化的需求。 图片来源：BT 档案照片

在过去十年中，富裕家族在财富保值和增值方面的方式发生了重大转变。

过去，财富管理很大程度上集中于单一中心，但如今已演变为一个更加全球化的话题。不断变化的家族动态、日益加剧的地缘政治不确定性，以及下一代在财富和继承决策中日益增长的影响力，共同塑造了这一趋势。

如今，许多超高净值（UHNW）家族正寻求在多个司法管辖区建立业务版图。

他们不仅在寻找投资机会，更在寻求稳定性和连续性，并希望其财富结构能够为子孙后代提供保障，让他们对此充满信心。

这些优先事项与我们2025年发布的报告《大重置》（The Great Repositioning）的调查结果不谋而合。在该报告中，超过54%的受访者表示正在考虑迁移其家族办公室。

在他们首要的考量因素中，网络安全、地缘政治稳定性和专业人才的可及性尤为突出。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

久经考验的声誉

新加坡作为家族办公室中心的吸引力，并非源于任何单一的政策决定。

其优势在于，随着全球家族的需求不断演变，其生态系统的各个组成部分——法律和税务的确定性、深厚的银行和投资环境、专业的咨询专长、人才的可及性以及与区域的连通性——如何协同发展。

如今，家族不仅仅是寻找一个建立架构的地点，他们更在寻求一个能给予他们长期信心的司法管辖区。

因此，新加坡在效率、竞争力和治理之间保持平衡的能力，是其核心价值主张的重要组成部分。

这种方法体现在新加坡如何持续完善其家族办公室框架，以应对全球家族不断变化的需求，同时维护信任和监督。

例如，简化的申报框架旨在提高运营效率，同时保留适当的监督。它为符合条件的单一家族办公室提供了一套更清晰、更一致的要求，无论资产是通过公司、信托、基金会还是其他合格结构持有。

最近，新加坡放宽了一些税收激励要求，同时加强了对财富来源的审查。

清晰度的重要性

对于全球家族而言，清晰度不仅仅是一项行政上的便利。它决定了他们能够以多大的信心，就财富的架构、管理和增长地点与方式做出长期决策。

家族能够适应监管条例和治理期望，但他们必须从一开始就能理解框架，并相信该框架在长期内将得到一致的应用。

如今，家族办公室的职能往往远不止投资管理。

它可能还负责监督继承规划、慈善活动以及跨多个市场的运营业务。

随着家族办公室的结构变得日益复杂和全球化，清晰度和可预测性已从“可取”转变为“必要”。

框架之外的考量

仅靠监管本身无法决定新加坡作为家族办公室中心下一阶段的增长。

新加坡可以考虑进一步简化行政流程，提升整体的客户引导体验，同时保持适当的保障措施和治理标准。

挑战在于在这两者之间取得平衡，因为如今的家族期望效率、透明度和一致性，而监管机构理所当然地要求有力的保障措施。

同样重要的是培养和留住人才的能力。家族办公室的客户需要的建议远不止投资，还涵盖治理、继承、慈善和家族动态——这些话题常常涉及几代人以及复杂的个人因素。

家族办公室的专业人士必须能够将咨询工作中的技术层面和人文层面结合起来。除了技术和金融专长，他们还需要判断力和人际交往技巧来应对复杂的家族动态、与多代人沟通，并管理不同的期望。

最新的优化措施认识到建立合适的团队需要时间，因此为申请税收优惠的单一家族办公室提供了更长的准备期以满足招聘要求。

这提供了额外的灵活性，但长期挑战依然存在。培养能够将技术专长与判断力、同理心和实践经验相结合的专业人才，将需要整个行业的持续投入。

现代家族办公室在跨境运营时，也将面临日益增加的复杂性，包括重叠的法律、税务和报告要求。科技可以提供帮助，但客户仍将最看重值得信赖的关系和经验丰富的判断。

展望未来

衡量新加坡作为家族办公室中心下一阶段增长的标准，不应仅仅是每年新设立机构的数量，而应是它如何创造一个环境，让家族能够自信地应对复杂性，并让治理、咨询专长和客户体验无缝地协同运作。

新加坡家族办公室框架的持续演进支持了这一发展方向，它提供了更高的清晰度，并强化了那些使新加坡成为值得信赖的全球财富中心的特质。

随着家族的需求变得更加全球化和复杂化，新加坡提供信心和清晰度的能力将变得愈发重要，这将有助于巩固其作为全球家族寻求世代稳定和延续的可靠长期家园的地位。

作者是Standard Chartered全球私人银行东南亚区域主管兼新加坡地区主管