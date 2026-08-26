当家族财富过于复杂，非正式管理已行不通
亚洲地区正有更多家族从个人决策转向机构化管理
- 随着家族规模扩大，清晰划分家族角色和机构职责有助于在关系紧张时维系亲情。 图片来源：PIXABAY
本文由AI辅助翻译
对于许多成功的家族而言，财富、业务、继承和遗产等问题，总会不可避免地成为家庭对话的核心。
最初围绕创始人愿景的非正式决策，会随着财富的增长、资产的跨境配置，以及下一代带来不同的优先考量而变得愈发复杂。
这通常意味着，决策已不适合在家庭内部随意商讨，家族需要引入机构化的特质，如明确性、有效治理、问责制度和永续性，并从中受益。
在亚洲，许多家族正从财富创造进入财富保全的新阶段，并开始思考如何进行财富治理和有目的地传承。新加坡等全球金融中心家族办公室数量的增长，正反映了这种从个人决策向机构化管理的转变。
家族办公室变得更具吸引力有诸多原因。清晰的监管环境、日益壮大的专业人才库以及监管机构日益提高的认可度，都是金融生态系统的重要组成部分。
然而，在我看来，真正的驱动力源于需求。家族所面临的复杂性，已非传统的非正式结构所能应对。
四个关键因素值得关注：
1. 复杂性催生机构化需求
当机构化成为管理日益增长的复杂性的最简单方式时，这就是一个家族可能需要向机构化转型的最清晰信号。
从历史上看，第一代企业家通常能够同时平衡好事业、财富和家庭。然而，其后代成员可能遍布多个司法管辖区，涉及不同的商业利益和家族分支，并且各有各的看法和考量。
家庭本身是一种社会结构。作为在亚洲家庭中长大的一员，我认为这意味着要在众多成文和不成文的规则中游刃有余。
当一个家族发展得过于成功，以至于完全非正式的管理方式难以为继时，总会到达一个临界点——届时并非每个人都能纵览全局，也难以就最佳行动方案达成共识。
在这个阶段，家族办公室可以用“愿景纽带”来加强“血缘纽带”，同时引入支持长期决策所需的治理和独立思考。
家族章程、投资政策声明和定期报告等常用工具都扮演着重要角色。
复杂性也影响着家族所需的解决方案。虽然许多银行拥有广泛的超高净值客户业务，但家族办公室已演变为一个独特的客户服务领域，需要更广泛的工具支持。
这时，综合性的服务模式便彰显其价值。随着家族性质日益机构化，他们通常也需要获得机构级别的服务和能力。
从企业银行或投资银行等更广泛的银行平台汲取专业知识的能力，有助于为日益复杂的需求匹配合适的解决方案。
2. 目标先于流程
组织行为学理论告诉我们，当成员围绕一个共同的使命团结一致时，绩效会得到提升。同样的原则也适用于家族。
家族办公室最重要的作用之一，就是帮助整个家族明确并守护其共同的使命感。
无论财富旨在支持共同价值观、长期遗产目标、企业家精神还是慈善事业，明确的目标都可以提供一个共同的参照点。
尽早确立这一使命，也能影响后代的家族文化。久而久之，它会融入家族财富的内涵，并成为决策的指导框架。
也许最重要的是，一个清晰明确的目标可以帮助防止分歧演变成根深蒂固的冲突。
原则应与时俱进，但将其纳入治理框架中，可以使这种演变以一种结构化和审慎的方式进行。
3. 明确角色与思路
模糊不清是导致误解的最主要原因之一。当责任和决策权不明确时，即使是出于好意，也可能引发冲突。
一个机构化的框架有助于消除部分模糊性。明确的角色、问责制和决策结构，让家族成员可以决定他们希望如何参与，同时减少分歧演变为个人恩怨的风险。
随着家族规模的扩大，清晰划分家族角色和机构职责，有助于在不可避免的紧张时刻维系彼此的关系。
将经验丰富的专家引入家族办公室，能够带来独立的视角，并倡导一种尽责的管理文化。将财富管理与日常的家族互动或实际运营的业务分离开来，既能明确责任，又能让各方专注其职。
这样，每个利益相关者都能更好地专注于自己的职责，同时为家族的更广泛成功做出贡献。
4. 通过传承规划构筑成功
传承规划是家族办公室能够创造巨大价值的另一个关键领域。
在复杂的家族结构中，让后代参与家族办公室的运作，可以在专业人士的指导下获得实践经验，帮助他们培养胜任管理者和领导者角色所需的技能。
随着代际交替，家族办公室可以成为一个发掘人才、培养领导力、为未来接班人做准备的平台。家族的延续性、成员教育和领导层交接等事宜，都可以从早期就融入到这一机构的运作中。
最终，家族办公室将成为一个跨越多代交替的永久性支持平台，有助于长久地保持家族的能力和延续性。
这与其说是财务问题，不如说是人的问题
归根结底，一个家族何时需要走向机构化，与其说是一项财务挑战，不如说是一项关于人的挑战。
投资政策、治理框架和传承计划固然重要，但它们终究只是工具。更大的挑战在于如何确立共同愿景、维持纪律，以及在代际间培养起尽责的管理精神。
家族办公室的增长，尤其是在亚洲，反映了财富交接速度加快和家族结构日益复杂的现实。专业化不是要取代家族，而是要保留那些让家族之所以强大的根本。
最优秀的机构都建立在明确性、问责制和延续性的基石之上。若能审慎运用，这些特质同样能帮助家族守护其身份认同、归属感和使命，并从容应对成功所必然带来的种种复杂局面。
如果操作得当，机构化非但不会削弱家族，反而能帮助家族本身成为一个能够经受住时间考验的恒久机构。
作者是巴克莱私人银行亚洲区投资主管
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