为何人人充满信心时，才是建立财务缓冲的最佳时机

MONEY WISDOM

应急基金能助您渡过收入中断的难关

市场克服了从地缘政治冲突到通货膨胀等一系列忧虑，持续攀升。这催生了信心，但也容易演变成过度自信。 图片来源：彭博社

【新加坡】我们刚刚经历了一个股市表现真正亮眼的十年。

市场一路上涨，回调来得快去得也快，而新加坡的房地产价格也基本上回报了所有买入并持有的投资者。

我理解这为何会催生信心。但令我担忧的是，我看到这种信心在投资者中，甚至在一些顾问中，正演变成近乎过度自信的心态。

这种情况体现在房地产市场——无论是住宅还是商业地产。年轻买家愿意承担更高额的贷款，有时是为了自住，有时纯粹是作为投资，押注房价会像过去那样持续攀升。

第二种情况则是在金融市场，人们专门借钱来进行投资。

将这些现象联系在一起的是一种我越来越常听到的信念：市场只涨不跌，不会出什么大问题。这种信念可以理解，因为在过去十年的大部分时间里，情况基本上确实如此。

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令我担忧的部分原因，是这种信心增长所处的大背景。

我们正处在一个地缘政治风险比我长久以来所见都多的时期：中东的战争及其对通过霍尔木兹海峡的石油和航运路线造成的干扰；持续的俄乌战争及其对能源和食品价格的影响；以及主要经济体之间关税争端和贸易紧张的更广泛环境。

这些事件中的任何一个，单独来看，都可能被市场作为暂时性冲击而消化。

但我们已经看到，它们如何能迅速波及通胀，通胀又如何迫使各国央行通过加息来收紧信贷，而这又会如何减缓经济增长，从而导致失业。

所有这些因素都可能同时出现，2007年至2008年的全球金融危机就是如此。

2008年9月及其后数月，金融市场崩盘，并且在很长一段时间里没有出现明显的复苏迹象。

这是一场由市场事件演变成的全面经济危机，伴随着失业，许多家庭眼睁睁地看着自己的收入消失，而债务却在同时不断攀升。

我记得在那段时期，有位先生坐在我办公室的对面，泪流满面。

他拥有数套房产，却失去了工作，已经无法再偿还所有房产的贷款。更糟糕的是，房价和金融市场暴跌，银行还打电话要求他追加贷款保证金。

他不得不在最糟糕的时候亏本出售资产。遭受打击的不仅仅是他的财务状况，他的整个家庭都承受着这种压力。这只是我亲眼目睹的众多故事之一。

保持足够长的投资时间以获取回报

别误会我的意思。我仍然相信从长远来看股市会表现良好，但您需要有能力保持足够长的投资时间来获取回报。

但“保持投资”这一策略奏效的前提是，您不会在价格下跌时被迫卖出资产来支付开销或偿还债务。

对于我们这些曾为客户提供咨询并共同经历过全球金融危机的人来说，我们学到了两件事：谦卑和充足。

谦卑，是指不过于自信地认为市场会毫不停歇地直线上涨，因为市场确实会停歇。当市场停歇时，我们应该有充足的财务能力来抵御意外情况，以便在市场复苏时仍能保持投资。

在ikigai（生き甲斐，意为“生命的意义”）的相关文献中，有一个概念叫做“yutori”（ゆとり），这是一个日语词，可以翻译为思想上的空间、余地或回旋余地。

它的意思是拥有一种放松的心态，有充裕的时间和精神空间。它可作为ikigai的一个分支理论，提供欣赏从容生活所需的心理平衡与平静。“Yutori”能减轻压力，提升幸福感，让您更有目标地生活。

全球金融危机教会了我们拥有财务“yutori”的重要性。

要想拥有财务“yutori”，有四个简单的数字可以作为您的准则。

首先，是您的总偿债率（Total Debt Servicing Ratio, 简称TDSR）。新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, 简称MAS）规定，房地产贷款的TDSR上限为您每月总收入的55%，但我认为这个上限过于宽松。

我鼓励大家将这一比率保持在远低于该上限的水平，理想情况是低于40%。这样，当利率上升或您的收入受到冲击时，您就有了真正的缓冲，而不是财务状况紧贴监管上限。

其次，关注您的资产负债表，而不仅仅是每月现金流。

我知道，在新加坡，无论是银行贷款还是建屋发展局（HDB）贷款，最高的贷款与价值比率（Loan-to-Value, LTV）上限都是75%。但如果这是您的第一笔贷款，为了拥有“yutori”，我建议您的总负债不应超过总资产的50%。

第三，对于任何非抵押贷款债务，如汽车贷款、个人贷款、用于投资的信贷额度等，请将这些贷款的还款额控制在您净收入的15%以下。

事实上，除了汽车贷款，我并不鼓励您申请其他贷款，因为它们并非必需品。

最后，建立一笔应急基金，理想情况下是6到12个月的开销，并以现金形式持有。这将帮助您渡过收入中断的时期。

拥有财务“yutori”

但拥有财务“yutori”不仅仅是数字。它是一种心态，告诉您“有能力消费”不等于“必须消费”。“谦和”一词意味着“受控的力量”；我鼓励您在财务上保持谦和。

继7月份短暂的技术性回调后，标准普尔500指数（S&P 500）和MSCI全球指数在8月份均上涨了约3%。

在撰写本文时，这两大指数的年初至今回报率均在14%左右。我们还不时听到或读到房地产以创纪录的新高价格成交的消息。

建立财务“yutori”的最佳时机，正是在一切看起来一片大好、人人充满信心的时候。这便是理财的智慧。

作者是Providend的首席执行官，该公司是东南亚首家只收取咨询费的独立财富咨询公司