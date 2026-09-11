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THE LEADERSHIP PLAYBOOK

“做一件困难但有意义的事：”Endowus主席Samuel Rhee谈如何为客户争取更优的财务成果

这家基金管理公司凭借其为广大用户提供机构级服务的财富平台，正走出一条与众不同的道路。

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Fri, Sep 11, 2026 · 11:00 AM
    • Endowus主席Samuel Rhee认为，该平台成为获批的公积金投资计划基金管理人是正确的一步。
    • Endowus主席Samuel Rhee认为，该平台成为获批的公积金投资计划基金管理人是正确的一步。 图片来源：ENDOWUS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】最佳的解决方案往往源于创始人亲身经历的痛点。对于Endowus主席Samuel Rhee而言，正是他在私人银行的不愉快经历，促使他创办了一个数字财富平台。

    他告诉《商业时报》（The Business Times）：“我一直是一名机构投资者，所以我知道有更好的方式来处理这些事，相比之下，我在私人银行的个人经历相当糟糕。”

    他表示，当他将个人经历与自己的专业经验进行比较时，这种感受尤为强烈。作为摩根士丹利（Morgan Stanley）投资管理亚洲区的首席执行官，他当时的期望很高。

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