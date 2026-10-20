“首次公开募股并非唯一途径”：尽管企业维持私有化时间更长，KKR退出交易仍有望创纪录

公司合伙人Henry McVey表示，东南亚地区的控股权交易和基础设施投资均有所增长。

在亚洲，相较于其他市场，KKR在日本和印度的投资组合配置更大，不过资产配置趋势每隔几年就会发生变化。 照片：路透社

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【新加坡】全球投资公司KKR的退出交易额有望创下历史新高，尽管有更多公司选择更长时间地保持私有化，且首次公开募股（IPO）仍然只是向投资者返还资本的其中一条途径。

KKR合伙人、全球宏观与资产配置主管兼公司资产负债表首席投资官Henry McVey表示，出售给战略合作伙伴以及行业整合是另外的退出途径。

他在9月30日于首都剧院举行的KKR 50周年庆典活动期间向《商业时报》表示：“首次公开募股是资本回收的一种工具，但并非唯一的工具。”

这一转变的背景是，许多公司，尤其是人工智能领域的公司，越来越倾向于维持私有化而非上市。

他将此与20世纪90年代的情况进行了对比，当时的公司通常在发展的较早阶段就上市，有时甚至为时过早。

“如今的私有公司比上市公司更多，而且保持私有化并不会导致估值折让的惩罚。因此，我并不认为IPO市场放缓是一个负面指标。”

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尽管如此，McVey也承认，公开市场仍然提供至关重要的流动性，并使全球资产配置者能够通过主要交易所建立大量头寸。

亚洲的私募市场

在亚洲，相较于其他市场，KKR在日本和印度的投资组合配置更大，不过McVey强调，这些配置趋势每隔几年就会发生变化。

他指出，过去，资产配置者偏爱特定国家的基金，尤其是在中国，但近来中国的退出交易表现平平。

他补充说，虽然公司过去在中国的投资重点是消费主题，但中国经济目前正经历增长放缓和通货紧缩压力。

McVey表示，如今的全球资产配置者更青睐泛亚地区的投资机会，并在过去三到四年里积极地重新与该地区接洽。

他强调日本是企业治理改革的“中心”，并指出，随着大型企业集团对结构性变革的态度日益开放，日本正借助“安倍经济学”时代的势头继续发展。

例如，一些公司正在剥离非核心业务，并转向私募股权收购以提高盈利能力。

McVey说：“我们与Panasonic、先驱（Pioneer）、Hitachi等许多不同的公司都进行过交易。”他补充说，现在企业对私募股权参与公司重组的接受度更高了。

韩国同样通过自身的企业改革以释放市场价值，势头日渐强劲；McVey指出，韩国综合股价指数（Kospi）中70%的股票交易价格低于其账面价值。

他表示，印度的市场格局也发生了巨大变化。过去，投资重点主要是支持挑战星巴克等全球品牌的本土企业。

如今，投资者可以进行控股权交易——即收购多数股权以获得对企业的直接运营和战略控制权，并与寻求外国资本的印度顶尖特许经营企业合作。他以KKR与Reliance Industries的合伙业务为例。

他表示，与此同时，在东南亚地区，控股权交易和基础设施投资与往年相比有了显著增长。

不断变化的经济策略

McVey强调，投资者需要适应一个与20世纪90年代和21世纪初截然不同的经济格局。

他指出：“过去几十年行之有效的经济策略建立在全球化基础之上，即美国消费者通过负债来购买亚洲生产的商品。”

“而现在，我们看到的是一个非常不同的投资机制，有更多的资本支出流向人工智能、国家安全和供应链重构领域。”

此外，亚洲内部贸易也大幅扩张，带来了独特的经济成果。

McVey将全球经济的韧性归因于一场源自美国、后扩展至欧洲和亚洲的生产力繁荣，以及对工业周期或能源成本不那么敏感的行业的增长。

新加坡在私募市场中的角色

谈到新加坡，他强调了该国为加强其资本市场、吸引另类资产管理公司以及将自身打造为外国资本主要目的地所做的努力。

“（新加坡）当前的一个主要重点应该是扩大和深化资本市场，”他说道。一个更发达的资本市场生态系统将为企业提供更多融资渠道，同时增强新加坡对全球投资者的吸引力。

McVey补充道：“将新加坡打造成不仅是综合商业中心，更是专业的金融服务中心，将带来巨大的益处。”

“如果新加坡采取积极主动的方式促进资本市场的繁荣，将为企业和整体经济带来更好的成果。”