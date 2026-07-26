人工智能驱动生产力提升的实践之道

资媒局的开放式创新平台帮助企业在部署前识别挑战、评估解决方案并衡量成果

在新交所上市公司中，市场日益关注企业部署各种能力（包括由人工智能驱动的解决方案）的速度。 图片来源：路透社

[新加坡] 今年早些时候，新加坡2026年财政预算案提出，将继续推动人工智能在整体经济中的普及应用。

这包括成立一个国家人工智能理事会，加大对人工智能相关支出和解决方案的支持，以及通过全国人工智能影响力计划（National AI Impact Programme）在企业和劳动队伍中建立实用的人工智能能力。

国际货币基金组织（IMF）近期对新加坡的第四条款磋商报告也强调，技术应用（包括人工智能）和技能发展，对于生产力和中期增长至关重要，尤其是在外部环境不确定的背景下。

在实践中，这意味着企业如何将技术获取转化为执行力变得更为重要，解决方案需要在运营限制内进行测试、整合和规模化。

在当前收入前景不明朗、资本配置需要更严格纪律的环境下，这一点尤为重要。

在此背景下，那些允许企业分阶段测试解决方案、评估可行性并投入资本的结构化方法，其重要性日益凸显。

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从业务挑战到解决方案开发

开放式创新正日益成为企业创造价值的方式之一。随着投资者重新关注新加坡交易所 (SGX) 上市公司的价值创造，市场日益关注企业部署各种能力（包括由人工智能驱动的解决方案）的速度。

实际上，时间、资源和执行方面的限制仍然决定着部署的方式。

资讯通信媒体发展局 (IMDA) 的开放式创新平台 (OIP) 提供了一种结构化的方法来应对这些限制，它将明确的业务挑战与具有可衡量成果的可部署解决方案联系起来。

长期以来，协作一直是有效数字化的组成部分，尤其是在技术应用变得日益复杂和跨职能的背景下。

企业创新根植于现有的运营结构中，其执行效果取决于各项能力、资源和成果如何随着时间的推移而协同一致。

OIP 在此基础上更进一步，它为本地公共和私营机构提供了接触全球创新者生态系统的渠道，同时将从问题定义到解决方案开发的整个流程结构化。

自2018年以来，该平台已在各行各业发布了超过450项挑战，将解决方案提供商与企业联系起来，以实现具体的应用成果。

作为结构化流程的创新

OIP 遵循一个明确的流程，在12至16周的周期内，完成从识别问题到匹配解决方案的整个过程。

首先，企业需要确定一项业务挑战，明确其范围，并协调内部利益相关者，以确保从一开始就有清晰的目标和明确的责任。

随后，平台会发起创新挑战，向全球和本地的解决方案提供商征集方案，评估重点是提案的相关性和质量。

项目随后被授予并共同开发成具有明确关键绩效指标 (KPI) 的定制化企业解决方案。企业承诺提供奖金来支持开发和评估，从而在决定进一步推广前，评估方案的可行性和成果。

在已发布的450项挑战中，已向获奖者提供了约2500万新元奖金，即平均每项挑战约5万5000新元。

对接规模化的创新网络

OIP 对接了超过2万1000名来自多个技术领域的解题者，包括人工智能、机器人技术、物联网、数据分析、自然语言处理、增强与虚拟现实以及绿色科技。

这使得协作超越了本地生态系统。平台可以根据企业资产和收入所在地，或其正在探索的新市场，来匹配和引导最相关的解题者，以解决当前问题。

该平台还提供了获取专业知识的渠道。其网络遍及亚洲、北美、欧洲和澳大利亚。

从概念到部署

OIP 围绕每个机构的当前需求而构建，其范围在前期就已明确。挑战的范围可以设定为概念验证，也可以直接进入商业部署阶段。

在整个过程中，平台都会提供关于设计思维和 KPI 设定的专家咨询支持，确保开发过程重点突出，且每个阶段的成果都可衡量。

跨关键领域的应用案例

应用案例涵盖了新交所各板块企业的核心运营重点，从数据驱动决策、客户互动到效率提升、自动化和产品开发，为提高资产利用率和成本控制提供了支持。

在制造业产业群，挑战包括预测性维护、库存追踪和供应链效率。在金融服务领域，工作重点则在于运营提升和金融科技的应用。

在信息与通信技术及媒体领域，应用包括网络自动化、客户互动工具和网络安全。

在医疗保健、物流和建筑与环境产业群，挑战主要集中在效率、自动化和客户互动方面。

降低创新风险

OIP 的结构在管理创新风险方面发挥了作用。企业在定义问题、选择技术和识别解决方案提供商方面都能获得指导。

在开发阶段使用 KPI，为成果衡量引入了纪律约束，这对于需要遵守治理和问责制度的上市公司而言尤为重要。

该平台还引入了外部视角，让企业能够跳出内部假设来检验想法。

对新交所上市公司的实际意义

参与 OIP 为企业提供了一种开展创新项目的明确方式，涵盖了具体的步骤、时间表和产出。

企业首先确定一个具体问题，将其转化为挑战书，并向外部解决方案提供商开放。平台对收到的提案进行评估，并选择一个或多个方案来开发企业解决方案。通过 KPI 可以在进一步推广前衡量成果。

企业无需在初期投入大量资本，而是通过奖金资助解决方案的开发，从而可以分阶段测试其技术可行性、运营契合度和商业潜力。

企业还能接触到现有网络之外更广泛的解决方案提供商，从而拓宽了可用方法的范围。这些解决方案的实际效果取决于它们如何与现有运营相结合。

从问题定义到方案交付，整个过程都在一个明确的结构内运行，其时间表和评估标准在初期就已确定。这为各项举措如何被筛选、测试和推进创建了清晰的记录，对于问责和报告而言至关重要。

与新交所上市企业业务的多元化相一致，OIP 上的问题涵盖了广泛的运营需求，从创收、市场扩张到流程优化和成本管理。

应用流程

面临特定业务挑战的企业可以联系资媒局，通过 OIP 探索潜在的解决方案。

该流程始于定义问题陈述，随后平台会为企业提供支持，以明确范围、发起创新挑战并评估提交的方案。

这为企业提供了一条接触外部解决方案提供商、测试不同方法并在决定进一步部署前评估成果的路径。

对于希望应用人工智能和数字解决方案的企业而言，OIP 提供了一个结构化的起点，帮助它们在进行更广泛部署前，识别业务挑战、评估潜在方案并衡量成果。

作者是新加坡交易所的市场策略师。