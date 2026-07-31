Seatrium 上半年净利润增长超一倍，认为伊朗战争推动浮式液化天然气解决方案需求

随着能源安全需求的增长，该公司正关注浮式储存再气化装置的招标

每股收益为0.1101新元，去年同期为0.0426新元。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 海工企业Seatrium上半年净利润飙升158.3%至3.729亿新元，主要得益于出售非核心资产带来的1.72亿新元收益。

若不计一次性资产剥离收益，得益于高利润率项目和生产力提升带来的成本下降，其上半年净利润同比增长54%至2.12亿新元。

首席执行官 Chris Ong 在周五（7月31日）的业绩发布会上表示，尽管存在宏观经济不确定性，公司仍取得了“强劲进展”。

上半年营收增长4.7%至56亿新元，其中42亿新元来自石油和天然气业务。

该业务板块的贡献同比增长超过15%，主要得益于为巴西 Petrobras 建造的两个浮式生产储卸油船 (FPSO) 项目，以及为石油巨头 BP 建造的两个浮式生产装置 (FPU) 项目。

Ong 表示：“我们的 FPSO 业务是近期最为明确的机会所在。”他补充说，Seatrium 的船厂是少数几家能够交付十亿美元级别复杂项目的船厂之一。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他还预见到，天然气领域的离岸解决方案需求日益增长，特别是浮式液化天然气平台 (FLNG) 和浮式储存再气化装置 (FSRU)。

FSRU 是一种专用船只，可以储存液化天然气 (LNG)，并将其转换回气态以供使用。

需求增长的背景是伊朗战争导致液化天然气供应趋紧，并凸显了能源安全的重要性。特别是 FSRU，与建造陆基接收站相比，它能以更快、更具成本效益的方式将液化天然气输送至电力系统。

Ong 强调，Seatrium 在上半年获得了与土耳其 Karpowership 公司的一份 FSRU 改装合同，并补充说这笔交易“并非一次性的”。

“天然气改装项目的储备是真实存在的，并且正在增长，我们打算占据其中的领先份额。”

他透露，Seatrium 正在关注六到九个涉及 FSRU 的招标项目。当被问及地点时，他仅表示这些机会“遍布世界各地”。

总体而言，该公司未来24个月内将寻求超过320亿新元的全球项目储备，高于此前估计的280亿新元。

最新的项目储备包括：210亿新元来自石油和天然气领域，90亿新元来自海上风电，以及20亿新元来自改装项目。

Ong 表示：“尽管上半年市场相对平静，但我们正积极参与所有主要能源市场，并预计未来几个季度最终投资决定 (FID) 的势头将加快。”

海上风电市场放缓

虽然石油和天然气业务蓬勃发展，但 Seatrium 的海上风电业务却拖累了公司营收，该业务板块上半年收入下降21%至9亿新元。

Ong 表示，海上风电“仍然是一个长周期市场”，并指出项目进度“已暂时放缓”。

但他补充说：“基本需求前景依然强劲。在欧洲电网投资和亚太地区项目储备不断扩大的支持下，增长势头预计将在2027年恢复。”

他预见到欧洲和台湾对高压直流和高压交流系统的持续需求。

Ong 还预计，未来海上风电场将建在更深的水域，从而增加对浮式解决方案的需求。Seatrium 计划通过其浮式风电变电站基础设计以及一个用于验证其技术的英国场址来抓住这些机遇。

当被问及在菲律宾等新兴海上风电市场的机会时，Ong 表示前景存在，但市场仍“不成熟”。

聚焦“长期盈利韧性”

展望未来，Seatrium 预计其2026财年的净利润将“显著高于”2025财年，其中包括一次性资产剥离收益。

截至6月30日，公司的净订单储备为133亿新元，包括24个项目，交付期将持续至2033年。

系列建造项目占订单储备的95%以上，而利润率较低的遗留非FPSO项目金额已降至1.4亿新元以下，约占净订单储备的1%。

Ong 说：“我们正在从复苏转向价值创造。这意味着要增加盈利、创造现金，并通过洗牙我们的系列建造和邻近服务业务来建立韧性。”

首席财务官 Stephen Lu 强调，Seatrium 发行的4亿新元票据获得了强劲的机构需求。他表示，这是“市场对 Seatrium 信用状况充满信心的明确信号”。

截至6月30日，该公司拥有17亿新元现金和24亿新元借款。

截至下午4点55分， Seatrium 股价上涨1.4%，或0.03新元，至2.15新元。