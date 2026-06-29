Simba的5G频谱困境或将加速新加坡电信市场的格局重塑

泰国等地的区域经验表明，市场整合通常会带来更为规范的定价策略

额外的合规成本

除了频谱限制，分析师还指出，Simba将需要支付额外的网络安全合规费用。

Mittal估计，这将导致一笔介于2100万至2800万新元之间的一次性付款。此外，该公司还需支付每年300万至500万新元的经常性费用。

他补充说，这可能导致Simba的控股公司——在澳大利亚上市的Tuas Limited——的自由现金流转为负值。

虽然DBS指出Tuas报告的2025财年自由现金流为2600万新元，但额外的支付可能会将资本支出在基准情景下推高至6050万新元，或在加速情景下甚至高达7700万新元。

Maybank Securities的分析师Hussaini Saifee补充说，Simba还必须通过拍卖，以市场价格续签其将于2033年到期的频谱。

Simba面临的日益增大的压力可能对新加坡电信行业产生广泛深远的影响。

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Simba（前身为TPG Telecom）于2020年进入市场，一直是激进价格竞争的推动者，导致现有运营商纷纷大幅削减移动套餐价格以参与竞争。

这拖累了整个行业的盈利能力。近年来，本地电信公司的每用户平均收入（ARPU）值一直停滞不前。

截至3月31日，Singtel的ARPU从去年同期的24新元略降至每月23新元。截至同日，StarHub的ARPU则维持在21新元。

Hussaini指出，新加坡电信运营商的ARPU已“被大幅压缩”。

他补充说，新加坡的ARPU在亚洲已发展市场的同行中处于较低水平，“这凸显了市场整合和理性竞争的必要性”。

尽管如此，来自Bloomberg Intelligence的分析师Chris Muckensturm强调，受电信行业潜在整合的推动，ARPU的反弹仍然是可以实现的。

她表示：“假设监管审查以及遵守更严格网络安全规定的要求，能迫使Simba缓和其激进的定价策略，那么新加坡移动业务的ARPU有望得到改善。”

然而，她也警告说，Singtel的促销折扣可能会对ARPU的复苏构成反向风险。

市场整合再成焦点

Simba面临的压力也再次引发了关于新加坡电信行业长期整合的讨论。

来自DBS的Mittal概述了两种可能的情景。

第一种是StarHub收购M1——Saifee指出这种情况“可能性更大”。

Mittal指出：“（StarHub）与M1现有的网络共享协议，为未来StarHub与M1的合并提供了比单纯的市场份额考量更具实质性的产业逻辑。”

分析师提出的另一种情景是Singtel收购“陷入困境”的Simba。

Mittal补充道：“Singtel的资产负债表使其在清算情景下，处于收购Simba资产的最有利位置。”

然而，Saifee指出，“考虑到Singtel的主导市场地位”，这项收购的可能性仍然不大。

泰国等地的区域经验表明，市场整合通常会带来更为规范的定价策略，因为运营商倾向于从主要以低价竞争的模式转变。

Muckensturm说，他们转而更专注于向上销售和争取高价值客户。

她补充说：“尽管区域同行的经验展示了转向双寡头移动市场格局的好处，但新加坡监管机构是否会为了维持一定程度的竞争而阻止市场演变成双头垄断，仍有待观察。”