SpaceX、Sea和Grab作为新交所首批美国存托凭证首次亮相

这三只在美国上市的股票将于7月22日开始交易

新加坡存托凭证的最新扩展，为散户投资者提供了一个更便捷的途径，让他们能以新元投资一些全球领军企业。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】三家美国上市公司——Grab、Sea和SpaceX——的新加坡存托凭证（SDR）将于周三（7月22日）在新加坡交易所（SGX）开市时开始交易。

这标志着首批美国上市公司的SDR在新交所开始交易。加上这批新增凭证，新加坡交易所目前共提供38只SDR，涵盖泰国、香港、印度尼西亚和美国四个市场。

新交所在周二的一份声明中表示，此举为散户投资者提供了一个更便捷的途径，让他们能以新元投资一些全球领军企业，这些公司业务横跨数码经济、电子商务和支付，以及人工智能和太空探索等前沿领域。