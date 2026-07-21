The Business Times
business-time-50

SpaceX、Sea和Grab作为新交所首批美国存托凭证首次亮相

这三只在美国上市的股票将于7月22日开始交易

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Low Youjin

Low Youjin

Published Tue, Jul 21, 2026 · 06:23 PM
    • 新加坡存托凭证的最新扩展，为散户投资者提供了一个更便捷的途径，让他们能以新元投资一些全球领军企业。
    • 新加坡存托凭证的最新扩展，为散户投资者提供了一个更便捷的途径，让他们能以新元投资一些全球领军企业。 图片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】三家美国上市公司——Grab、Sea和SpaceX——的新加坡存托凭证（SDR）将于周三（7月22日）在新加坡交易所（SGX）开市时开始交易。

    这标志着首批美国上市公司的SDR在新交所开始交易。加上这批新增凭证，新加坡交易所目前共提供38只SDR，涵盖泰国、香港、印度尼西亚和美国四个市场。

    新交所在周二的一份声明中表示，此举为散户投资者提供了一个更便捷的途径，让他们能以新元投资一些全球领军企业，这些公司业务横跨数码经济、电子商务和支付，以及人工智能和太空探索等前沿领域。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SpaceXGrabSea LtdSGX

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Tan Boon Liat Building is an industrial warehouse and showroom landmark located at the crossroads of Outram Road and Zion Road.

    Tan Boon Liat Building sold en bloc to Kingsford Group at lower reserve price of S$950 million

    Bank of China has established a new channel for overseas institutions to access China’s bond market.

    Bank of China approved by MAS as a primary dealer

    With OCBC trading at S$28.69 at the time of the report, the new target price implies a downside of 1%.

    CGSI downgrades OCBC on sharp share price gain, less attractive yield, but raises target price

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More