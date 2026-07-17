回应投资者协会质询 新航为投资印度航空辩护：已取得“实质性进展”

该航空集团在7月24日年度股东大会召开前作出回应。

新航表示，其在印度航空的股份有助于抓住“单一枢纽模式无法完全实现的增长机遇”。 图片来源：彭博社

[新加坡] 新加坡航空公司 (SIA) 表示，其对印度航空的投资使这家国家航空公司能够抓住增长机遇，而这些机遇是仅通过单一机场进行航班连接的单一枢纽模式所无法完全实现的。

在印度航空与其前联营公司Vistara于2024年11月合并后，新航持有合并扩大后的印度航空25.1%的股份。新航是唯一一家在印度这个快速增长的重要航空市场持有直接股份的非印度航空公司。

新航补充道：“对印度航空的投资使我们能够直接进入印度国内市场，并通过印度枢纽连接国际客流，这与新加坡枢纽形成互补，并有助于抓住单一枢纽模式无法完全实现的增长机遇。”

该集团是在周五（7月17日）回应新加坡证券投资者协会（Securities Investors Association (Singapore) – Sias）的提问，其年度股东大会将于7月24日召开。

Sias曾要求该航空公司详细说明其希望在印度航空的转型过程中扮演的角色。该协会还要求新航澄清，这项投资在战略和运营上与新航早前对Air New Zealand、Virgin Atlantic和Virgin Australia的投资有何不同。

新航在回复中承认，印度航空持续面临着众所周知的挑战。这些挑战包括高昂的燃油价格、印度卢比对美元的贬值、供应链中断、巴基斯坦对印度航空公司关闭领空，以及2025年6月的印度航空171号班机空难。

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但该集团为其投资辩护，指出印度航空已在其转型过程中取得了“实质性进展”，涵盖了客户旅程与体验、机队与航线网络增长、地面与机上产品及服务以及运营表现等多个方面。

新航表示，这些努力已使印度航空的净推荐值（一项广泛使用的客户满意度衡量指标）“显著提升”，并补充说，该航空公司还获得了多个独立的行业奖项。

作为重要的少数股东，新航表示将继续致力于与其合作伙伴Tata Sons一同支持印度航空的转型。

其支持包括战略监督，由新航总裁Goh Choon Phong在印度航空董事会担任非执行、非独立董事。这使得新航和Tata Sons能够为该航空公司的管理层提供战略指导。

新航也贡献其航空专业知识，以支持印度航空的转型计划。

Goh Choon Phong此前曾表示，对印度航空的投资符合集团的多枢纽战略，旨在弥补其缺乏国内市场的不足。

投资限额

Sias还询问新航董事会是否为印度航空设定了明确的资本配置参数或投资限额，以及在何种情况下会考虑批准追加资本。

该协会指出，在截至2026年3月31日的财年中，新航应占印度航空的亏损达9亿4520万新元，而集团的营业利润则增长39%，达到24亿新元。

在该财年结束时，新航对印度航空投资的账面价值为11亿新元，低于前一年的20亿新元。印度航空报告净负债为10亿新元，此前该公司全年净亏损达38亿新元。

新航回应称，集团的资本配置遵循一套严格的“评估准则”。该准则会综合考量营运现金流、新飞机和新产品的投资需求，以及对印度航空持股等战略投资，以支持可持续的长期增长和回报。

前瞻性指引

Sias询问，新航是否考虑为2027财年采纳结构化的前瞻性指引框架，以响应新加坡交易所监管公司对此类信息披露的鼓励，新交所监管公司认为，这样做可以增强投资者的信心和公司的信誉。

新航回应并澄清，公司并未采纳正式的量化前瞻性指引框架，理由是航空业具有高度周期性和波动性，存在诸多不确定因素。

该公司补充道：“新航集团的财务表现可能会受到外部因素的重大影响，例如航油价格、外汇波动、市场需求状况，以及不断变化的地缘政治和宏观经济发展。”

尽管如此，新航表示，公司仍致力于通过定期披露信息来保持透明度，例如月度运营数据、季度财务公告，以及年度报告和关于业务表现及资本支出计划的更新。

关于董事会的更新和继任计划，Sias询问，在Dominic Ho和Simon Cheong因任期届满而不再被划分为独立董事后，为何继续任命他们为非独立、非执行董事。

该协会还问及，提名委员会如何在保持董事会连续性与逐步更新之间取得平衡，以及是否存在正式的董事会更新路线图。

新航回复称，其提名委员会认为，在集团应对当前动态变化的经营环境之时，Ho和Cheong两位的机构知识仍然宝贵。

该公司表示：“因此，董事会的更新是以有序的方式进行的，在保持连续性与逐步更新之间取得平衡，确保所有变动都经过深思熟虑，并充分考虑到新航及其利益相关者的长远利益。”

新航股价周五收盘上涨0.5%或0.04新元，报7.65新元。