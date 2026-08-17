The Business Times
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随着客户增加线上投资，大华银行数字财富销售和交易额猛增近50%

目前，年轻成人的平均一次性投资额约为4000新元；年轻专业人士则接近8000新元。

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Mon, Aug 17, 2026 · 07:00 AM
    • 大华银行集团个人财务主管 Jacquelyn Tan 表示，数字财富将在该银行的财富增长中扮演“重要”角色。
    • 大华银行集团个人财务主管 Jacquelyn Tan 表示，数字财富将在该银行的财富增长中扮演“重要”角色。 照片来源：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】截至今年4月的12个月里，大华银行 (UOB) 的数字财富销售和交易额同比增长近50%，这得益于更广泛的区域推广以及客户对线上投资日益提高的接受度。

    整合从Citi收购的消费银行业务后，大华银行正开始收获其在区域内扩展数字财富能力的成果。

    该银行也正应对日益增长的投资策略需求，这些策略由其私人银行的首席投资办公室 (CIO) 制定，并已向更广泛的零售客户群开放。

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    UOBWealth managementSingapore banksBanking

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