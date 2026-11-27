因新加坡银行对数据中心融资采取保守方针，近期影响可能“受控”

CreditSights的一份报告称，星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 的数据中心风险敞口不大，约占其总贷款组合的3%至5%。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 分析师称，由于不确定性加剧，银行可能会缩减数据中心的融资规模，因此美国对先进人工智能芯片的出口管制可能会给新加坡银行的贷款增长前景蒙上阴影。

分析师指出，鉴于新加坡银行对数据中心融资采取保守方针，近期影响可能“可控”，但未来若加强对中国相关风险敞口的审查，可能会导致银行失去一个主要的增长动力。

Macquarie Capital的亚细安股票研究主管 Jayden Vantarakis 表示：“银行正在评估此举对其贷款项目的影响，审查力度加大后，预计承销活动将有所放缓。任何贷款承销的放缓都会导致贷款手续费收入下降。”

在此之前，投资者一直看好东南亚为前沿模型训练提供人工智能实体基础设施的前景。

Jefferies的亚细安研究分析师 Joanna Cheah 表示，随着运营商重新评估其扩张计划并寻求更明确的许可要求，融资活动在短期内可能会有所放缓。

Natixis Corporate & Investment Banking 亚太区首席经济学家 Alicia Garcia Herrero 指出，在对中国相关风险敞口的信贷审查日益严格的背景下，银行已经加强了对最终用户和合规性的尽职调查。

她表示，未来的承销将优先考虑明确的非中国最终用户、实力雄厚的发起人以及有据可查的合规性，而不是纯粹的容量增长。

她说道：“这些管制措施不仅限于供应链，还延伸到了融资领域，对于处于有利地位的银行而言，这更多是减缓而非终结行业热潮。”

CreditSights 的一份报告指出，这可能会对银行明年的乐观贷款增长前景构成挑战，因为在最新事态发展之前，这些银行曾将数据中心相关融资需求列为主要驱动力。

报告指出，由于贸易贷款和国内抵押贷款的收益率通常较低，从数据中心融资转向这些贷款也可能导致利润率下降。

在贷款组合中占比较小

尽管如此，分析师表示，鉴于银行的贷款组合多元化，其受到的影响可能有限，并且不应波及资产质量或引发信贷冲击。

星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 的数据中心风险敞口不大，约占总贷款组合的3%至5%，不过CreditSights指出，这一数字高于全球同行1%至2%的水平。

对于马来亚银行 (Maybank) 而言，其数据中心风险敞口也“相对较小”，截至9月30日，占该行未偿还贷款总额的0.6%。

但其发言人表示，目前情况仍在演变，全面影响尚难断定，且措施的实施和范围有待进一步明确。

Morningstar 亚洲股票研究总监 Lorraine Tan 表示：“这确实减少了一个潜在的贷款增长渠道，但我们预计资产质量不会出现重大变化。”

Jefferies 的 Cheah 补充说，鉴于银行拥有多元化的贷款组合、雄厚的资本缓冲和不断增长的手续费收入，数据中心融资并非其盈利或回报假设的核心。

华侨银行集团首席执行官 Tan Teck Long 在11月19日接受《商业时报》采访时表示，该行不为从事高端芯片转口业务的公司提供融资，并会审查客户以确保其符合法规。

他补充说，其数据中心融资主要与超大规模数据中心运营商的使用有关，用于人工智能相关培训的融资不到0.5%。

华侨银行全球企业银行业务主管 Elaine Lam 补充说，该行将继续专注于由实力雄厚的发起人支持、具备成熟运营能力和清晰现金流可见度的项目。

大华银行的一位发言人表示，该行目前也未预见到重大问题，因为其大部分风险敞口涉及遵守新规的美国超大规模数据中心运营商。

至于星展银行，其发言人表示，该行一直在进行数据中心融资交易，并继续致力于在遵守各司法管辖区适用的监管条例的前提下，为现有数据中心客户提供支持。

Citi、HSBC 和 Standard Chartered 拒绝置评。

长期需求保持不变

分析师预计，尽管需求构成和产能增加的步伐可能会改变，但这些限制措施不会从根本上改变整个亚细安地区对数字基础设施的长期结构性需求。

Jefferies 的 Cheah 表示，银行未来可能会更多地根据最终用户和计算能力的预期用途来区分融资机会，而不仅仅是看数据中心运营商的注册地。

她补充说，这意味着对于监管不确定性较高的项目，将需要更严格的尽职调查、更严苛的贷款约束条例、对基础包销协议和许可要求的更严密审查，以及可能更高的风险溢价或更低的杠杆率。

华侨银行的 Tan 也预计，由于供应限制，数据中心领域将继续增长。

他说：“由于严重短缺，如果有人撤出一个数据中心，我个人认为会有其他人接手。如果某个超大规模数据中心运营商想在东南亚某处建立数据中心，而正好有空间腾出，那么（对于他们来说）接手这个空间并非坏事。”

但 CreditSights 的分析师警告称，由于美国的产业和国家安全政策以及运营方面的挑战，美国超大规模数据中心运营商不大可能将其大部分人工智能计算基础设施从美国迁至东南亚。

但报告称，美国超大规模数据中心运营商可能会继续投资区域云和人工智能基础设施，以服务本地客户并满足数据驻留要求。

11月19日，美国收紧了对新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的先进人工智能芯片出口管制，以防止中国公司通过这些市场的数据中心规避许可要求。

《金融时报》(The Financial Times) 随后报道称，Nvidia 已停止向这四个亚细安国家运送其服务器，不过新加坡副总理 Gan Kim Yong 后来评论说，政府尚未证实发货已停止，并正在与本地公司合作评估运营影响。