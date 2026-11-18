东南亚计划共享清洁电力，但其数据中心等得及吗？

通过跨境汇集互补的能源资源，亚细安电网计划旨在加强供应安全，并促进间歇性可再生能源的顺利采用。 照片：纽约时报

【马尼拉】东南亚致力于成为人工智能中心的雄心，正面临一个尴尬的现实：其电网仍在很大程度上依赖煤炭和进口天然气。

本周早些时候，这一紧张关系在马尼拉成为焦点。当时，所有11个亚细安成员国签署了一份经过强化的谅解备忘录（MOU），旨在建立一个名为亚细安电网计划（APG）的综合区域电力网络。

这项协议于周日（11月15日）签署后生效，它可能决定该区域蓬勃发展的数据中心行业是会加速绿色转型，还是会锁定未来数十年的化石燃料需求。

该协议旨在巩固跨境互联、多边电力交易以及为陆上线路和海底电缆提供融资。协议的达成，恰逢在土耳其举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）敦促世界各国政府加快清洁电气化进程之际。

对于东南亚而言，当前的考验是如何将大量涌入的耗电数码基础设施，转化为对可再生能源发电、存储和输电领域的新投资。

这种矛盾在菲律宾表现得尤为尖锐，该国刚刚结束了其2026年的亚细安主席年活动。

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马尼拉正积极招揽数据中心运营商，将其作为其数码经济的一大支柱，然而其分散的吕宋、维萨亚斯和棉兰老电网，仍饱受输电瓶颈和频繁供电警报的困扰。

全球可再生能源联盟（GRA）、E3G和“We Mean Business”商业联盟对18个经济体进行的调查显示，超过九成的菲律宾商界领袖认为该国过度依赖化石燃料进口，这一比例在所有受访经济体中是最高的。

以区域方案应对国家瓶颈

通过跨境汇集互补的能源资源，亚细安电网计划旨在加强供应安全，并促进间歇性可再生能源的顺利采用。

对菲律宾而言，在当国内发电紧张时，更深层次的区域联系最终可能提供一个至关重要的缓冲。

该国能源部长 Sharon Garin 说：“这份经过强化的谅解备忘录将我们对合作、创新和韧性的承诺付诸实践。”她还强调了吸引私人和多边资本的价值。

该协议是对亚细安电网计划融资倡议的补充，该倡议汇集了亚细安、亚洲开发银行和世界银行集团，旨在为电网项目筹集资金。

亚细安估计，在高可再生能源情景下，到2045年，该区域将需要7640亿美元的发电和输电投资。

全球科技需求使这一时间表更显紧迫。根据国际能源署的数据，2025年全球数据中心的用电量增长了17%，而专注于人工智能设施的需求则飙升了50%。

去年全球签署的企业可再生能源购电协议（PPA）中，约有40%来自数据中心。

然而，在东南亚，采购清洁电力往往是说起来容易做起来难。

尽管菲律宾拥有零售竞争、开放接入制度、绿色能源选项计划和自由化的批发市场，但开发商和企业买家仍然面临着许可审批延迟、输电费用和输电线路拥堵等问题。

全球可再生能源联盟（GRA）亚太区负责人 Rexor Amancio 表示，电网投资必须跟上发电能力的步伐，以便在并网排队阻碍新项目之前，在可再生能源丰富的区域建立输电走廊。

他补充说：“要驾驭菲律宾的电力市场，不一定会被电网瓶颈困住，但这确实需要缩小商业雄心与系统基础设施之间的差距。”

数据中心作为主力客户

清洁能源倡导者认为，超大规模企业——即全球最大云计算和人工智能网络背后的科技巨头——应该成为新的太阳能、风能和地热项目的主力客户，而不是简单地购买现有的绿色电力供应。

长期企业承购协议可以增强清洁能源和电池存储资产的可融资性。将发电与现场电池相结合，使开发商能够满足即时的工业需求，而灵活调度则能缓解瓶颈网络的压力。

全球可再生能源联盟（GRA）电网与电气化倡导负责人 Robert Cooke 表示，超大规模企业在预先资助电网升级方面拥有直接的商业利益，这不仅是为了确保获得绿色电力，也是为了保护其服务器集群免受极端天气的影响。

他补充说：“政策制定者可以动员数据中心，使其成为推动可再生能源发展的一股力量。”

长期企业承购协议可以增强清洁能源和电池存储资产的可融资性。 照片：海峡时报

监管机构也面临压力，需要堵住会计漏洞。这些漏洞允许公司通过购买廉价的年度绿色证书，在纸面上声称达到“100%可再生”，尽管他们的服务器在夜间实际上是依靠燃煤电力运行的。

在国际可再生能源署的第31届联合国气候变化大会（COP31）绿色数据中心计划等框架下，企业买家正面临压力，需要证明他们所用的电力来自新建项目、本地供应，并且与消耗量实现逐时匹配。

Amancio 警告说，如果数据中心“接入以火电为主的电网，而仅仅购买标准的年度证书或消耗现有的清洁能源，它们就有可能挤占其他用户的绿色电力，并在边际上推高化石天然气的使用，最终导致所有人的电价上涨”。

由于无法获得更快的电网连接，开发商已经开始转向更不环保的替代方案。

彭博新能源财经（BloombergNEF）报道称，因长达数年的并网排队而感到沮丧的数据中心建设商，正越来越多地安装专用的现场燃气轮机——这是一种权宜之计，其碳排放强度甚至可能高于从传统电网获取电力。