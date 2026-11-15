亚细安部长们在数码和自由贸易方面敲定具体成果，大力推动经济议程

《数码经济框架协定》将于星期六签署后的180天生效

【马尼拉讯】在马尼拉举行的第49届亚细安峰会前夕，东南亚各国部长充分利用时间，为这个由11个成员国组成的组织推进一项更为务实的经济议程。

这些议程包括签署一项具有里程碑意义的数码贸易协定，完成与加拿大的自由贸易协定谈判，以及讨论所需基础设施的融资计划，以使区域一体化具有商业意义。

尽管亚细安领导人将于星期天（11月15日）至星期二齐聚，商讨缅甸危机和南中国海持续紧张局势等紧迫问题，但峰会的部长级和商界会议已在星期六取得了一些具体的经济成果。

构建价值2万亿美元的数码经济

核心成果是签署了《数码经济框架协定》（Defa），这是亚细安首个独立且具有法律约束力的数码经济协定。该协定涵盖数码贸易、跨境数据流动、电子支付、网络安全和人工智能。

决策者预计，该协定的成功实施将有助于该区域的数码经济在2030年前提升至高达2万亿美元，这大约是按当前趋势预测水平的两倍。

其意义不仅在于一个更大的线上市场：统一的规则还可以降低合规成本，使跨境数据传输更具可预测性，并让小型企业能够融入区域供应链。

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菲律宾贸易与工业部长Cristina Aldeguer-Roque表示，尽管Defa为数码转型和经济发展方面的区域合作创造了机遇，但眼前的考验是各国政府能否将共同的规则手册转化为可行的支付系统、可信的数据流和受认可的电子贸易文件。

她说：“我们现在的任务是确保这些承诺能付诸行动，为企业，特别是中小微企业（micro, small and medium-sized enterprises, 简称MSMEs）和我们的人民，转化为实际的支持和机遇。”

Defa将于星期六签署后的180天生效。

然而，对企业而言，更重要的是各国的国内实施时间表：更新法规、建立可互操作的支付和身份识别系统，以及确保不同规模的公司都能在无需承担过高成本的情况下合规。

亚洲开发银行（ADB）已将自身定位为这一数码化进程的核心融资方。亚行行长Masato Kanda星期六在亚细安商业与投资峰会（ABIS）上对企业高管表示：“资本不是制约因素，可投资的项目才是。”

亚行将在2030年前承诺提供高达50亿美元的资金，帮助亚细安将Defa付诸实施。这项承诺是亚行在2030年前为亚细安优先事项提供高达300亿美元资金的更广泛承诺的一部分。

Kanda说：“把你们的项目带来。我们将帮助筹备，并与你们一同投资。”他补充说，一体化的下一阶段将通过实体和数码网络来构建，而不仅仅是依靠贸易协定。

他说：“它将建立在电网、交通走廊和数码网络之上。”他同时告诫商界领袖，只有在这些基础设施到位的情况下，Defa才能发挥作用。

亚行估计，到2040年，亚细安需要7.1万亿美元的基础设施投资——即每年约4760亿美元，占区域国内生产总值的8.7%——这是其先前估计的两倍多。

所需资金大部分用于电力和交通；仅电力一项就占了一半。

Kanda表示，以目前的支出水平，各国政府的融资将无法满足需求的一半，每年的资金缺口约为2610亿美元。因此，制约因素与其说是资本的可用性，不如说是已准备就绪、具有商业可行性的项目短缺。

对冲关税摩擦风险

亚细安也与加拿大基本完成了自由贸易协定（FTA）的谈判，同时马尼拉和渥太华也完成了一项单独的双边协议谈判。这些协定目标在2027年正式签署。

加拿大总理Mark Carney宣布了超过1590万加元（1110万美元）的投资，以支持亚细安-加拿大自贸协定的完成以及在公共安全、海洋保护、核安全和清洁能源方面的相关工作。

这笔款项包括加拿大宣布提供的500万加元技术援助，用于帮助符合条件的亚细安成员国最终敲定、批准和实施该协定。

菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr在峰会期间与Carney会面，讨论了该协定及更广泛的合作。这位加拿大领导人说：“一年内达成两项协议：这正是当前时刻所需要的速度和雄心。”

在企业因关税不确定性和地缘政治竞争而寻求供应链多元化之际，这些协议扩大了亚细安的商业选择。但其价值将取决于批准情况、关税表、原产地规则条款以及非关税壁垒的取消——这些细节仍有待最终确定。

曾担任菲律宾财政部长的执行秘书Ralph Recto敦促企业将这些协议视为增长的平台。“这些协议的价值将体现在企业开发新客户、吸引投资和创造就业机会上。”

压力下的韧性

推动更深层次一体化的背景是好坏参半的宏观经济形势，Roque警告说，食品和能源价格以及中东紧张局势仍然是风险。

尽管如此，她在亚细安协调理事会会议上表示，尽管“全球环境日益严峻，亚细安的经济前景依然相对具有韧性”。

亚细安将其2026年的增长预测从4.5%上调至4.7%。Roque表示，预计该地区在2027年也将实现4.7%的增长。

理事会的讨论集中于高昂的食品和能源价格、旷日持久的中东冲突、能源市场和关键航运路线的中断，以及强厄尔尼诺现象的可能性如何持续威胁家庭、企业和农业。

Roque还表示，亚细安经济共同体支柱已完成其《2025年蓝图》下87%的活动，相当于3379项活动，并要求成员国确保剩余的承诺能够惠及企业、工人和社区。

应对冲击的缓冲措施

亚细安粮食安全联盟也启动了一个政策框架，以应对气候波动、供应中断和成本上涨带来的粮食安全压力。

该蓝图旨在为小规模生产者、更顺畅的区域贸易和农业基础设施融资提供投资。它力求加强危机协调和气候创新，同时保障土地权利和环境的可持续性。

能源安全预计也将成为领导人会晤时的重点议题，官员们敦促各方批准更新后的《亚细安石油安全协定》。根据该协定，成员国可以向面临严重短缺的邻国供应燃料。

该协定于2025年10月签署，将取代2009年的一项协议，并将在成员国向亚细安秘书长正式交存其批准文书后的90天生效。

一项关于建立共享区域石油储备的提议仍在研究中。可能的储备规模尚未确定。

该组织寻求协同应对飙升的能源成本、安全紧张局势和潜在的厄尔尼诺事件。与此同时，亚行则将此问题与投资直接挂钩。

Kanda说：“今年的情况表明，能源供应和航运路线的中断会多快地演变为经济冲击。”他补充道，“更强大的电网、更多的存储设施和可靠的物流是亚细安保护自己免受下一次冲击的方式”。