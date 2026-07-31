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副总理Gan：亚细安应对世界分裂的方案是迈向更深层的一体化

他补充说，该区域组织维持中心地位的能力，源于共同克服危机所建立的信任。

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    • 左起为：新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon、副总理 Gan Kim Yong，以及菲律宾贸易与工业部长 Cristina Aldeguer-Roque 出席今年的亚细安会议。
    • 左起为：新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon、副总理 Gan Kim Yong，以及菲律宾贸易与工业部长 Cristina Aldeguer-Roque 出席今年的亚细安会议。 照片：联合早报

    Ovais Subhani

    Published Fri, Jul 31, 2026 · 10:39 PM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】副总理 Gan Kim Yong 说，亚细安正在通过深化经济一体化，来应对地缘政治竞争和保护主义。

    他于星期五（7月31日）在新加坡工商联合总会（SBF）主办的2026年亚细安会议的一场小组讨论中说：“世界正在分裂、分崩离析，但与此同时，亚细安却在整合。”

    他特别指出，亚细安曾在冠病大流行期间团结一致，加强供应链；在美国宣布全面的全球关税政策后，亚细安再次携手，于2025年升级了其《货物贸易协定》

    该活动在新加坡圣淘沙名胜世界会议中心举行，汇集了区域内的商界领袖和政府官员，共同探讨在战争、关税和人工智能转型的背景下，这个东南亚区域组织所面临的挑战。

    副总理 Gan 表示，亚细安能够实现一体化并维持中心地位的基础，并非成员经济体之间的相似性，而是通过共同克服多次危机所建立的信任

    他说：“因为我们共同经历过许多危机，并且在每一次危机中，我们都能够携手合作，共同克服，这加深了亚细安成员国之间的信任。”

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    数码经济框架协定（Defa）是亚细安一体化进程的最新例证。

    该协定（Defa）将于2027年生效，预计将通过为数码贸易、数据流动、支付和在线交易制定共同规则，简化企业（特别是中小型企业）在东南亚的业务扩展流程。

    但副总理 Gan 指出，这些协定的成功以及亚细安的未来，不仅取决于政府，也取决于商界的积极参与。

    他表示，在 Defa 实施后，人工智能将成为亚细安下一个主要的数码议程。在人工智能领域的合作重点将在于才艺拓展、互操作性、标准、治理原则和实际应用。

    不过，一些项目和计划仍需要更多时间来达成共识或取得重大进展。这包括《绿色经济协定》和亚细安电网计划（APG）

    副总理 Gan 表示，当新加坡于2027年接任亚细安轮值主席国时，其优先事项将包括继续深化内部一体化，同时扩大与世界其他地区的接触。

    在其他小组讨论中，Amazon Web Services (AWS) 的 John Kain 表示，未来几年，本区域对人工智能基础设施的投资将持续增加，从而惠及区域经济。

    他表示，这家美国科技巨头计划在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国投资于云和人工智能基础设施，预计到2039年，投资总额将超过330亿美元。

    这些投资每年还将支持数千个就业岗位，并预计到2039年为这四个国家的国内生产总值（GDP）合计增加640亿美元。

    常驻纽约的 Kain 负责领导 AWS 全球金融服务行业的业务和市场开发工作。他表示，自2017年以来，Amazon 已在东南亚培训了超过270万人的云技能。

    他说，企业应立即开始采用人工智能，而不是等待完美的解决方案出现。

    他说：“不要等待完美的模型，因为它会不断发展。挑战永远在于：如何将技术实施并整合到业务运营中，从而真正提高生产力和效率？”

    大华银行（UOB）企业银行主管 Edmund Leong 表示，除了技术层面的影响，人工智能也关乎经济增长。

    他说：“人工智能真的不仅仅是一个技术故事。就其商业影响而言，它更是一个经济增长的故事。公司和企业之所以采用它，是因为它确实能带来积极的经济回报。”

    在一场炉边谈话中，蚬壳（Shell）新加坡公司主席 Aw Kah Peng 讨论了亚细安建立一个有韧性的能源市场的必要性，尤其是在石油和天然气供应中断以及因伊朗战争导致价格飙升之后。

    她说：“现在比以往任何时候都更需要我们思考，如何在投资促进增长的同时，增加一个关于韧性的考量维度。”

    “这一点很重要，因为如果我们不趁着有机会、有迫切需要的时候就将韧性建设融入其中，那么我们就会错失良机。”

    Aw 指出，亚细安人口约占全球的10%，但其能源使用量仅为欧盟水平的50%至60%。这意味着在不影响清洁能源目标的前提下，能源投资存在巨大的增长空间。

    她说：“因此，你可以看到，我们未来在能源领域为促进增长而进行投资的机会其实非常多。”

    她补充说，中东事件和全球地缘政治紧张局势表明，波动性已是新常态。企业必须学会在这种状态下继续运营和增长，而不是等待稳定局面的回归。

    她说：“这种波动性是真实存在的。没有人知道它何时会平息或自行解决。”

    “因此，波动性将持续存在，短期内不会消失。我们需要习惯如何在这样的状态下继续经营、继续增长。” 《海峡时报》

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