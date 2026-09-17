超越服务器：马来西亚力争在人工智能经济中占据更大份额

INSIDE ASEAN: MALAYSIA

数据中心的蓬勃发展，正从芯片、冷却系统到人工智能应用等领域创造机遇

随着数据中心的蓬勃发展，半导体、科技和数码领域的业者正竞相争夺日益增长的人工智能市场份额。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡】在马来西亚价值数十亿美元的数据中心实体大门背后，隐藏着最大的人工智能机遇：一场争夺更多人工智能供应链份额的竞赛，涵盖了从芯片、冷却系统到为区域科技热潮提供动力的专用硬件等各个环节。

投资槟城 (InvestPenang) 首席执行官 Loo Lee Lian 告诉《商业时报》：“竞争的焦点在于人工智能应用以及参与构建人工智能的硬件，而不仅仅是数据中心。”

马来西亚半导体产业协会主席 Wong Siew Hai 同样看到了该国现有电气与电子 (E&E) 产业基础的机会，这涵盖了芯片、电源系统、传感器和其他组件。