全球竞争加剧 印尼押注创意经济与知识产权谋求增长

该国创意经济部长表示，知识产权应被视为一项战略性经济资产。

印尼创意经济部的Muhammad Neil El Himam（左）在第二届亚洲经济峰会上与《联合早报》的Nam Yunzhou交谈。 照片：ELISA VALENTA，《商业时报》

【雅加达讯】在一个日益由大国竞争塑造的世界中，印尼正押注其创意经济和知识产权（IP）资产，以此作为实现未来增长和更大战略自主性的途径。

该国创意经济部长Teuku Riefky Harsya周二（6月17日）在雅加达举行的亚洲经济峰会上发表演讲时表示，作为东南亚最大的经济体，印尼将创意领域视为新的增长引擎。

他补充说，知识产权应被视为一项战略性经济资产，能够创造就业、吸引投资并产生长期价值。

他说：“如今的挑战不再仅仅是如何参与全球经济。挑战在于，在一个思想、创新、技术和人才日益决定经济成功的环境中，如何保持竞争力、适应性和关联性。”

印尼已出台法规，承认知识产权是一种可用作融资抵押的资产。该国也正在开发一套“知识产权评估师”体系，以支持金融机构更广泛地采纳这一做法。

该部数据显示，印尼的创意经济在2025年增长了6.86%，增速超过了整体经济增长。该领域创造了近320亿美元的出口额，吸引了103亿美元的投资，并为超过2700万人提供了就业。

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Harsya表示，放眼印尼之外，东南亚在主要经济和技术大国之间处于独特的地位，应该利用这一地位来加强自身的竞争力。

他补充说：“我们的未来不应由选边站队来定义，而应由加强自身能力来定义。”

在由《联合早报》印尼通讯员Nam Yunzhou主持的小组讨论中，印尼创意经济部数字创意与技术事务副主管Muhammad Neil El Himam也表达了与部长同样的看法。

El Himam表示，亚细安丰富的文化多样性和超过6.8亿的人口，为该区域成为全球创意强国提供了坚实的基础。

他认为，在日益加剧的地缘政治紧张局势中，知识产权和创意产业可以帮助东南亚加强其战略自主性。

他说：“现在是亚细安崛起的时刻了。”他补充道，区域内各国应在电影、游戏、音乐和数字内容等领域进行更紧密的合作。

他警告说，许多亚细安国家在认识知识产权的经济价值方面仍然滞后，这带来了一个风险，即创作者可能会失去其创新的所有权和商业利益。

El Himam表示，亚细安的创作者应该借鉴日本和美国等国的经验，将知识产权视为一个可以进行跨产品、跨行业商业化的平台，涵盖从电影、游戏到周边商品和出版等多个领域。

他补充说：“如果我们共同努力，推广我们的文化和知识产权，亚细安就能成为创意经济领域的强国。”

第二届亚洲经济峰会在雅加达费尔蒙酒店举行，主题为“东南亚经济决策的形成之地”。

这场为期一天的活动汇集了约250名区域决策者、商界领袖、投资者和科技界相关人士，旨在使整个东南亚的政策意图与投资重点及执行路径保持一致。