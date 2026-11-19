该法案允许当局在无需先获得刑事定罪的情况下追讨并没收资产

11月18日，议员和政府在委员会层面完成了审议工作。 图片来源：路透社

【雅加达讯】印度尼西亚国会于周四（11月19日）通过了一项期待已久的资产没收法案，这标志着政府在追回与腐败及其他金融犯罪相关资产的努力中迈出了重要一步。

这项已讨论长达18年的立法，旨在通过允许当局没收犯罪所得并将其归还国家或受害者，以加强执法力度。受害者包括受大规模投资欺诈影响的人士。

该法案的关键条款之一是一种被称为“非定罪资产没收”的机制。 该机制允许当局在特定情况下，无需先获得刑事定罪即可追讨并没收与犯罪活动相关的资产，但须遵循司法程序。

该机制适用于价值至少10亿印尼盾（约合5万5000美元）的资产，且不排除后续进行刑事起诉的可能性。

该立法涵盖腐败以及一系列其他罪行，包括毒品贩运、恐怖主义融资、人口贩卖和涉及信息技术的大规模欺诈。

法案还为欺诈性投资计划和非法股票交易的受害者提供了赔偿机制，这些受害者以往常常难以通过现有法律程序追回自己的资金。

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根据该框架，受害者可以直接从没收并出售犯罪人资产所得的收益中获得赔偿，而不是像以往那样，将追回的资金移交国家，却不一定能到达受影响者手中。

近二十年来，由于政治阻力和对国家扣押资产权力范围的分歧，该法案一直停滞不前。外界担忧，在缺乏足够法律保障的情况下，这一机制可能被滥用，以针对特定个人或企业。

国会议员 Habiburokhman 形容，该法案的通过是长达18年立法进程的最终成果，也是对公众要求采取更强有力反腐行动的期待已久的回应。

据当地媒体报道，Habiburokhman 表示：“这对投资骗局和非法股票交易的受害者来说是个好消息。”

该法案的最终版本尚未公布，因为法案文本通常在通过后的一周内才会向公众发布。

长期以来，腐败一直是这个东南亚最大经济体面临的主要治理挑战，影响着公共采购、基础设施项目和国家资源的管理。

议员和政府于周三在委员会层面完成了审议工作，随后法案在周四由国会议长 Puan Maharani 主持的全体会议上获得通过。

尽管印尼已起诉了多起备受瞩目的腐败案件，但追回非法财富往往十分困难，尤其是在资产通过复杂的所有权结构被隐藏或转移给第三方的情况下。

尽管腐败给国家造成了巨大损失，但印尼在追回被盗资产方面仍面临挑战，法院判决的偿还款中只有一小部分最终回到国库。

2025年，法院在与腐败相关的案件中判决归还65.7万亿印尼盾，但最终仅追回约三分之一，这凸显了资产追踪和管理方面的不足。

该立法的通过，正值公众对政府和国会施加越来越大的压力，要求其加强问责制并解决治理问题。

公众对腐败和经济问题的不满情绪已引发街头抗议，示威活动向议员们施压，要求他们回应提高透明度和加强执法的呼声。

该法案还对被没收资产的管理作出了规定，包括其储存、维护、使用和最终出售，并设有监督机制以确保透明度和问责制。

广泛权力

长期以来，该法案一直因其广泛的权力可能被滥用的担忧而受到严格审视。

非营利法律倡导组织“印尼法律援助基金会”（YLBHI）警告称，该法案赋予当局追踪资产、扣押财产、索取文件和管理被没收资产等广泛权力，但却没有同等强有力的保障措施来防止潜在的滥用行为。

根据新法，当局还可以冻结交易和银行账户，以防止涉嫌与犯罪活动有关的资金在正式扣押和没收程序启动前被转移或隐藏。

YLBHI 告诫说，在法院判定有罪之前，此类措施有可能会成为一种变相的惩罚。

Paramadina 大学的经济学家 Wijayanto Samirin 将该立法描述为一把“非常锋利的刀”，在正当的人手中会有益，但如果被滥用，则可能造成“非同寻常的损害”。

他表示：“如果没有更强有力的保障措施和对执法机构的改革，这部法律可能成为一个强大的施压工具，而允许在没有刑事定罪的情况下没收资产的条款，可能会增加企业的法律不确定性。”