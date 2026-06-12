燃油价格上涨与印尼盾暴跌引发学生抗议，Prabowo面临重重压力

随着生活成本上涨，他们呼吁政府取消免费午餐计划

[雅加达] 燃油价格上涨、印尼盾走弱以及对印尼经济方向日益增长的担忧，于周五（6月12日）在雅加达引发了一场由学生主导的抗议活动，给总统Prabowo Subianto带来了新的挑战。

随着公众对生活成本的挫败感加剧，来自大雅加达地区各大学和社会团体的上千名学生已在该国主要商业区和政府所在地——雅加达市中心的Thamrin地区集会。

他们指责政府在推行耗资巨大的支出项目的同时，未能解决日益加剧的经济压力。

雅加达都会区警察局表示，当局已部署超过4000名警察和军事人员以确保抗议活动的安全。

领导此次运动的印度尼西亚大学学生执行委员会在集会前的一份视频声明中表示，政府未能对普通民众面临的日益恶化的经济状况作出回应。

学生们对他们所称的财政管理不善表示担忧，他们认为这导致了印尼盾的下滑，此外还有对央行独立性的担忧以及政府的公共沟通方式。

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视频中的旁白说道：“印尼经济正在恶化。”

学生们还呼吁终止Prabowo的旗舰项目“免费午餐计划”以及相关的“红白村合作社”倡议。

尽管政府为这些项目辩护，称其为对抗贫困和营养不良的工具，但批评者对其财政负担和治理提出了质疑。

近期，在一项腐败调查中，Prabowo解雇了一名负责监督免费午餐计划的高级官员，这进一步加剧了外界的审视。

“必须吞下的苦药”

此次抗议发生之前，国有能源公司Pertamina本周将非补贴汽油Pertamax的价格上调了30%以上，此举是受全球能源成本上涨和财政压力加剧所推动。

由于印尼民众已在应对高昂的食品和交通成本，此次价格上涨加剧了人们对家庭购买力的担忧。

这次抗议也发生在政府的一个敏感时期。

这个东南亚最大的经济体一直在努力应对国内外的双重压力，这些压力本周早些时候将印尼盾兑美元汇率推过18000的心理重要关口，创下历史最弱水平。

今年以来，印尼盾已贬值超过7%，促使印尼央行（Bank Indonesia）在周二意外加息，以期恢复市场信心并遏制资本外流。

周五，印尼盾兑美元反弹至17845。

除了外国资本外流和美元走强给印尼盾带来压力外，与中东紧张局势相关的能源价格上涨也增加了进口成本。

Trimegah Sekuritas Indonesia首席经济学家Fakhrul Fulvian表示，燃油价格大幅上涨反映出，在补贴成本和能源进口费用不断上升的背景下，政府的财政状况日益受限。

他说：“这是一剂必须吞下的苦药。”

“在正常情况下，没有哪个政府愿意提高燃油价格。然而，当财政空间变得越来越有限，补贴成本持续上升时，进行调整就成了一个艰难但必要的选择。”

他补充说，政府应迅速采取行动，通过向弱势和中低收入家庭提供有针对性的援助，来缓冲油价上涨带来的影响，特别是那些受交通和日常生活成本上涨影响最大的家庭。

家庭面临的经济压力，也恰逢投资者对政府政策方向日益感到不安。

股票市场已承受压力，在外国资本外流和对印尼投资环境日益担忧的背景下，雅加达综合指数（Jakarta Composite Index）今年已下跌超过30%。

这其中包括指数提供商MSCI对该国可投资性的审查日益严格。

这次集会是Prabowo总统任期内一系列抗议活动的最新一起。去年八月的示威活动演变成暴力事件，并导致一名摩托车出租车司机死亡，从而引发了对政府处理公众异议方式的更深入审视。