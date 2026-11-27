ASIA FUTURE SUMMIT 2026

除了吸引投资，企业也有扩大和多元化其供应链的空间

【新加坡】马来西亚经济部长 Akmal Nasir 表示，通过帮助企业跨境运营，马新两国可以联手赢得任何一方单凭自身无法有效吸引的投资。目前，在贸易不确定性日益加剧的背景下，各企业正在重新评估其扩张地点。

他指出，柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）为企业在边境两侧开展互补性业务提供了一种方式。

柔佛-新加坡经济特区横跨马来西亚依斯干达（Iskandar Malaysia）和边佳兰（Pengerang），占地3588平方公里。这是一项跨境经济倡议，旨在将新加坡的资本、连通性和全球商业联系与柔佛的土地、工业基础及较低的运营成本相结合。

该特区于2025年1月7日正式确立，旨在促进人员、货物和资本的跨境流动，并减少在两国运营所面临的监管和行政障碍。

Akmal 在周五（11月27日）表示：“这项合伙业务的考验在于执行成果。”他指出，早期的投资数据是衡量两国如何将合作转化为项目的标准。

Akmal 是在新报业媒体（SPH Media）的2026年亚洲前瞻峰会上发表主旨演讲。该峰会由《海峡时报》（The Straits Times）、《商业时报》（The Business Times）、《联合早报》（Lianhe Zaobao）、《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）联合呈现。

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这项年度盛会汇集了决策者、商界领袖和行业专家，由华侨银行（OCBC）担任主呈献赞助商，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）为官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 为官方云端合作伙伴。

马来西亚和新加坡政府也正在制定一份蓝图，作为两国将早期框架协议转化为具体政策、机构工作流程和基础设施时间表的联合行动路线图。

Akmal 在接受《海峡时报》采访时透露，两国政府最初计划在下周发布该蓝图，但现已推迟至2027年初，因为双方需要更多时间敲定细节，以确保顺利实施。

他还提到，作为蓝图的一部分，针对跨境通勤员工的特别准证可能会最终敲定。

约45%的已批准投资已落实

从2025年1月至2026年6月，柔佛-新加坡经济特区录得888亿令吉（约合216亿美元）的已批准投资，其中约403亿令吉（约45%）已经落实。

一个双边部长委员会于11月2日首次披露的数据显示，已批准的项目预计可创造2万8755个就业岗位。已落实的项目则创造了其中的1万2796个岗位。

Akmal 表示，对新加坡而言，该特区为企业提供了扩大和多元化其供应链的空间；对马来西亚而言，这是一种吸引更高价值投资、将更多本地公司纳入供应链，并为员工提供发展技术技能机会的方式。

在此投资倡议推出的背景下，企业正在权衡关税如何影响其客户接触、地缘政治紧张局势可能如何扰乱航运路线和能源供应，以及为新业务供电的成本。

Akmal 指出，这些压力会相互叠加，使得拥有可靠基础设施和贸易联系的经济体在企业决定扩张地点时更具优势。

柔佛-新加坡经济特区旨在促进人员、货物和资本的跨境流动，并减少在两国运营所面临的监管和行政障碍。 照片：CMG

马来西亚的焦点

Akmal 指出，对马来西亚而言，当前的重点是第13个马来西亚计划下的四个领域：高价值产业和先进制造业；半导体设计和先进封装；人工智能的应用和数字化转型；以及清洁能源和绿色产业。

他表示，随着该计划在2027年进入第二年，国家旨在通过将本地参与、技术转让和技能发展作为投资的组成部分来保持发展势头。

他补充说：“成功的衡量标准将是更强大的本地供应商、更高的生产率和更好的就业机会。与新加坡的合伙业务是这种方法的一个早期例子。”

在我们国内需求和外部领域的支撑下，马来西亚经济在2026年前九个月增长了5.6%。第三季度的失业率为3%。

Akmal 预计，全年经济增长将超过5%，这与马来西亚央行早前的预测一致。

多元化供应链正当其时

他指出，亚洲更快的增长速度为该地区在下一次冲击到来之前，赢得了多元化供应链、投资于技能和技术的时间。

国际货币基金组织（IMF）10月份的展望预测，亚洲新兴和发展中经济体将在2026年增长5.1%，亚细安五国（Asean-5）将增长4.4%，两者均高于3.1%的全球预测。

他敦促亚洲各经济体在企业实现供应链多元化的同时，保持贸易和投资的开放。

他补充说，柔佛与新加坡的合伙业务展示了邻国如何利用各自的优势来吸引投资，并为边境两侧的企业和员工扩大机会。

Akmal 说：“我们的未来不能在隔离中塑造……我们不能各自为政。”