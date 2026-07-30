亚细安家族企业交棒之际 价值观传承成焦点

新加坡余仁生 (Eu Yan Sang) 和印尼Daya Selaras家族分享企业传承心得

左起：新加坡国立大学的Yupana Wiwattanakantang教授、Daya Selaras的Cynthia Handriani Wijaya、余仁生的Richard Eu和Richie Eu，以及大华银行私人银行的Angela Koh。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】家族企业是东南亚一股重要的经济力量，其形式多样，从邻里零售商到批发商、制造商和大型企业集团，无所不包。

对许多这类企业而言，确保从一代顺利传承到下一代，是其业务连续性计划的一部分。

其中，传承一项关键的无形资产，对代际交接可能至关重要。

印尼Daya Selaras集团首席企业官Cynthia Handriani Wijaya说：“作为下一代，在进入家族企业时，你所能做的准备是远远不够的。”

她解释说：“你可以拥有经验、技能和知识，但当你进入企业时，你会发现其中充满了动态变化。归根结底，这都要回归到价值观，而价值观才是你真正的指路明灯。”

Wijaya是Daya Selaras集团的第二代成员。该集团从事废纸回收和制造业产业群。公司由她的父亲Hendriko Wijaya创立。

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Wijaya回忆起11岁时的一次巴厘岛家庭旅行。旅途中，她的父亲让全家人写下未来10年的计划。

虽然这对一个11岁的孩子来说是一项艰巨的任务，但她后来反思时意识到，这是一个富有远见的举动，因为它让整个家庭为了一个共同的目标和使命而团结在一起。

Wijaya是在星期四（7月30日）于圣淘沙名胜世界举行的新加坡工商联合总会（SBF）亚细安新篇章商业论坛（ASEANext Forum）上，一个关于家族企业代际传承的专题讨论会上发表上述言论的。

余仁生国际（Eu Yan Sang International）的非执行主席Richard Eu和他的儿子Richie Eu在专题讨论会上，也分享了关于价值观在家族企业传承中所扮演角色的相似看法。

他们分享了一首由Richard Eu的曾曾祖父写的家训诗，这首诗提醒家人要“仁泽众生”和“处事得当”。

担任公司并购部董事经理的Richie Eu分享说，这首诗的精髓在于“只要做对的事，就终将成功”。

他补充说，他的祖父还向他灌输了“三个H”的做人准则：诚实（honest）、勤奋（hardworking）和谦逊（humble）。

家族传承的价值观很早就烙印在Richie Eu的心中；从15岁到大学期间，他一直在他祖父赞助的一所残疾儿童学校做义工。

大华银行私人银行（UOB Private Bank）财富规划与家族办公室咨询服务主管Angela Koh表示，她强烈建议家族传承的一个价值观是，下一代必须明白他们是“资产的守护人”。

她说：“你们不只是继承资产，你们是守护人：守护家族积累和发展的金融资本与社会资本。你们有责任守护好并让它增值，以便子孙后代能真正受益。”

她补充说，这些资源甚至可以帮助家族周围的社区。

在专题讨论会前的主旨演讲中，Richard Eu谈到了余仁生品牌的历史，以及他这一代人如何将“仁泽众生”定为公司的使命。

这起源于余仁生创立初期，当时他的曾祖父希望为那些依赖鸦片作为医疗保健方式的锡矿工人提供一种替代选择。

余仁生非执行主席Richard Eu在新加坡工商联合总会亚细安新篇章商业论坛上发表主旨演讲。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

今年的亚细安新篇章商业论坛（ASEANext Conference）以“亚细安在分裂世界中的未来”为主题。

在为期两天的会议期间，《商业时报》（The Business Times）编辑Chen Huifen在星期三的鸡尾酒会上，分享了首份《商业时报洞察》（BT Insights）报告的调查结果。该报告调查了500多名企业高管。

她重点指出，81%的资本支出（capex）仍留在亚洲，其中越南、马来西亚和新加坡是首选投资目的地。

她还强调，旧的企业战略手册侧重于全球化、传统的合作关系网络和可预测性；而正在形成的新亚细安战略手册，则以区域化、数据驱动的信任基础设施和运营敏捷性为核心。

她补充说：“亚细安不再是我们的备用市场，而是我们的主要平台。”

《商业时报》是新加坡工商联合总会亚细安新篇章商业论坛的媒体合作伙伴。