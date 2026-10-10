吉隆坡为缅甸领导人罕见铺设红毯引发众怒，但也预示亚细安立场转变

缅甸或将考验这个东南亚集团能否区分必要的外交接触与全面的政治正常化。

10月8日，缅甸总统敏昂莱 (Min Aung Hlaing)（左）与马来西亚首相安华 (Anwar Ibrahim) 在布城的马来西亚首相办公室。 照片来源：EPA

[曼谷] 缅甸的敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 结束了对马来西亚为期两天的正式访问，这是他2026年对区域内国家的第五次访问。此行因布城（Putrajaya）在未获得其结束暴力的承诺下就予以接待而引发了强烈抗议。

在周四（10月8日）结束的访问中，他会见了马来西亚首相安华 (Anwar Ibrahim)，双方同意推进教育、能源和医疗保健等领域的合作。然而，双方并未签署任何协议。

敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 在周四的联合记者会上表示：“我坚信，加强双边经济合作将为两国人民带来非常实际的经济利益和共同机遇。”

他补充道：“我也希望邀请马来西亚各界的商界领袖前来缅甸投资，这是一个拥有绝佳投资机会的国家。”

自2026年12月至1月经过一场精心策划的选举后，敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 于4月就任总统。此后，他已访问了亚细安成员国老挝、泰国、越南和柬埔寨。

但此次对马来西亚的访问却令人侧目，尤其是考虑到布城曾是2021年缅甸军事政权发动政变的最严厉批评者之一。

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自从敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 在2021年2月发动政变以来，亚细安一直禁止他参加所有领导人峰会。然而，如今在拥有11个成员国的亚细安集团中，已有一半为他铺开了红毯，与这位前军政府领导人实现了关系正常化。

遣返问题成为首要议程

不过，在吉隆坡，遣返缅甸国民是首要议程，预计将有更多人被遣返。

在同一次记者会上，安华 (Anwar) 赞扬敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 在此事上“非常合作”。

安华 (Anwar) 说：“我们许多人没有意识到，根据我的经验，几乎没有哪个国家愿意像贵国这样，自费接收如此大规模的遣返人员。”

但对罗兴亚活动家、前缅甸政治犯 Wai Wai Nu 来说，“这个计划不仅在道德上是破产的，而且在实践中也毫无意义”。

她说：“根据与敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 达成的协议将难民驱逐到缅甸，这违反了国际法，也违背了不驱回（non-refoulement）的基本原则。”

目前，大多数罗兴亚难民来自的若开邦西部，主要由若开民族陆军（Arakan Army）控制，而非军事政权。

Wai Wai Nu 补充道：“（遣返）计划将会失败，同时还会助长敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 的气焰并加剧不稳定，使达成持久解决方案变得更加困难。”

公民社会组织 Fortify Rights 的首席执行官兼创始人 Matthew Smith 表示，欢迎敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 的同时遣返缅甸国民，“发出了一个毁灭性的错误信息”。

根据设在泰国的独立智库“缅甸战略与政策研究所”（Institute for Strategy and Policy-Myanmar）的数据，仅在2026年3月31日至8月31日的五个月内，军方就发动了至少1583次空袭。

人权组织谴责此次访问

马来西亚与敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 的接触激怒了人权活动家，亚细安国会人权组织（Asean Parliamentarians for Human Rights）联合主席 Charles Santiago 表示，这次访问“合法化”了这位缅甸领导人的政治地位，对他而言是一次“胜利”。

Santiago 问道：“外交不仅仅是进行对话，它关乎杠杆、问责、后果和结果。我们凭什么相信，在亚细安多年接触都失败的情况下，又一次双边对话会成功呢？”

设在泰国的倡导和权利非政府组织 ALTSEAN-Burma 的创始人兼协调员 Debbie Stothard 称此次访问是“马来西亚的一次重大出卖”。

在此之前，马来西亚外交部长 Mohamad Hasan 曾于6月25日向国会表示，吉隆坡不承认缅甸选举后的政府。

他曾坚称：“我已经声明我们不承认他们。当我们不承认他们时，从马来西亚的角度来看，‘政府’这个词就不适用。”

然而，在周四，马来西亚的安华 (Anwar) 改变了腔调。

安华 (Anwar) 说：“当然，我们记得亚细安的机制，但我们也理解总统和贵国政府已经付出了很多努力，以便加强关系，并在贵国国内进行必要的改革、政策改变和调整。”

他补充道：“我们马来西亚方面，将尽一切可能确保我们加强这种合作，并最终毫无偏见地将缅甸视为我们国际社会的一员，尤其是在亚细安的框架内。”

Stothard 补充说，遣返抵制向军政府缴税的缅甸公民，并用该政权批准的一批有证件的缅甸工人来马来西亚取而代之，是这个与军方有关的政府寻求赚取税收的另一种方式。

焦点在于遣返规模

遣返居住在马来西亚的近20万缅甸国民，其中包括作为无国籍少数民族的罗兴亚穆斯林，是两国之间的一个主要议题。

在记者会上，两国领导人表示，他们各自的部委将协调驱逐程序。

敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 说：“我们将加快进程将他们带回，我们正派一艘海军舰艇前往马来西亚进行遣返。”

罗兴亚人在缅甸长期受到歧视，2017年一次残酷的军事镇压迫使至少70万人逃往邻国孟加拉，他们现在生活在世界上最大的难民营中。

安华 (Anwar) 此前曾表示，到目前为止还没有罗兴亚穆斯林被遣返，尽管他周二告知马来西亚国会，自2026年1月以来，已有超过1万名缅甸国民被送回国。

就在敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 访问前一周，马来西亚于9月29日驱逐了近2000名缅甸国民。

分析人士称，此举有助于安华 (Anwar) 的政治生存，因为马来西亚人对这一群体的不满情绪日益高涨。

Stothard 说：“安华 (Anwar) 现阶段的衡量标准是如何赢得马来人的选票，因为在马来西亚预期的大选之前，他的支持率一直在下降。”

与此同时，马来亚大学国际与战略研究系的国际关系与人权副教授 Khoo Ying Hooi 形容这次驱逐行动是有问题的。

她说，尽管缅甸已保证返回者将是安全和受保护的，但将他们送回一个仍在进行激烈暴力冲突的国家令人担忧。

独立全球冲突监测组织“武装冲突地点与事件数据项目”（Armed Conflict Location & Event Data）报告称，自政变以来，至少有10万人死亡。被驱逐者还面临被军政府强征入伍的风险。

Khoo 表示，马来西亚需要从缅甸获得更具体的承诺，例如允许独立监督，以及制定明确程序来识别需要国际保护的人员。

她建议道：“马来西亚也可以利用这次会晤，就人道主义准入问题施压，并在更广泛的亚细安议程上取得一些可证明的进展。”

亚细安和平计划被削弱

亚细安维持对敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 的禁令，并期望他能切实执行2021年的“五点共识”（Five-Point Consensus, 5PC），其中包括停止暴力和允许更多人道主义援助进入等条件，之后才会恢复他的参与资格。

但敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 基本上无视该和平计划，声称缅甸的亲军方议员已经拒绝了该计划。

两位领导人在联合记者会上发表声明时没有提及“五点共识”。

就在不久前的9月28日，据报道，缅甸军方对若开邦西部的一个市场发动了空袭，造成约50名平民死亡。

Khoo说：“当相对有限的让步获得显著的外交承认，而大规模平民伤亡却只引起了微弱得多的集体政治反应时，亚细安就有可能被视为降低了自身对进展的基准。”

她补充说：“这尤其成问题，因为停止暴力是‘五点共识’的核心。”

独立缅甸分析师 Wai Yan Phyo Naing 表示，双边访问也向更广泛的国际社会发出了错误的信息。他说，各国可能会以政治理由为借口，在不要求军政府做出有意义让步的情况下恢复外交联系。

Wai Yan Phyo Naing 说：“这种接触将进一步使敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 合法化，削弱国际压力，并边缘化缅甸的民主力量。这尤其危险，因为军政府可能将关系正常化解读为暴力和镇压没有严重外交后果的证据。”

Khoo 说，缅甸将是对亚细安的一大考验，考验该集团能否区分必要的外交接触和全面的政治正常化。

她说：“一次访问变成几次访问，最终，争论的焦点将从政府是否应该与敏昂莱 (Min Aung Hlaing) 接触，转变为当他自己的邻国不再孤立他时，为什么还要继续孤立他。” 《海峡时报》