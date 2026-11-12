巴厘岛寻求经济多元化，新加坡企业投资目光越过雅加达

印尼新加坡商会旨在将此兴趣转化为具体的商业合伙业务

巴厘岛省长 I Wayan Koster（左五）与商会创始成员一同出席印尼新加坡商会巴厘岛分会的启动仪式。 照片来源：印尼新加坡商会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【巴厘岛】随着印度尼西亚的巴厘岛旨在减少对酒店业和房地产开发的依赖，新加坡企业正将目光从雅加达转向巴厘岛，以寻求在医疗保健、教育和旅游相关服务领域的投资机会。

这种投资兴趣在本周四（11月12日）印尼新加坡商会（Singapore Chamber of Commerce Indonesia，简称SingCham Indonesia）巴厘岛分会的启动仪式上得到了体现。该分会的成立也使印尼新加坡商会成为首个在该岛设立分会的国际商会。

该商会主席 Shoeb Kagda 表示，他们注意到新加坡企业对巴厘岛的投资机会兴趣日增，咨询量也不断增加，但目前尚未有考虑进入市场的潜在投资者的确切统计数据。

Kagda 指出，虽然新加坡企业传统上专注于巴厘岛的酒店、旅游和房地产市场，但商会观察到，企业对更广泛领域的兴趣正在增长——特别是在医疗保健、健康、教育、可持续发展和专业服务等领域。

他补充道：“毫无疑问，雅加达仍将是印度尼西亚主要的商业和金融中心。然而，该地区正在涌现新的增长中心，巴厘岛就是这一演变中一个有趣的例子。”

该主席表示，印尼新加坡商会的目标是在未来12至24个月内，将这种兴趣转化为具体的商业合伙业务，以连接新加坡和巴厘岛的公司。

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“新加坡拥有资本、专业知识、技术和国际商业网络。巴厘岛则拥有巨大的潜力、创业活力和强大的国际形象。双方有相当大的互补空间。”

新加坡企业身影渐增

许多新加坡企业已在巴厘岛开展业务。

隶属于凯德投资 (CapitaLand Investment) 的酒店集团 The Ascott 在当地经营着 Citadines Berawa Beach Bali 等物业，而在新加坡注册成立的悦榕控股 (Banyan Tree Holdings) 则在吉安雅县（Gianyar）经营着豪华度假村 Buahan, a Banyan Tree Escape。

如今，随着巴厘岛英华学校（Anglo-Chinese School Bali）在 Kura Kura Bali 开发区的建立，新加坡企业的影响力也扩展到了教育领域。

Kagda 表示，教育和劳动力发展可以为新加坡公司提供机会，尤其是当巴厘岛正在寻求培养支持旅游业以外行业所需的技能时。

医疗保健正成为一个特别有前景的领域，专注于医疗服务和健康的沙努尔特别经济区（Sanur Special Economic Zone, SEZ）的发展就是证明。

许多印度尼西亚人仍在寻求海外医疗保健服务，尤其是在新加坡和马来西亚。

Kagda 说，在国内发展具有全球竞争力的医疗设施，有助于留住部分消费，同时也能创造吸引外国患者的机会。

他指出：“我们有机会利用这一声誉，发展更高端的医疗保健和健康产品。”

位于沙努尔特别经济区内的国有巴厘岛国际医院，是印度尼西亚将该岛发展成为医疗旅游目的地、并减少国民出国求医需求举措的一部分。

自2025年4月由印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 正式揭幕以来，巴厘岛国际医院已治疗了36,798名患者，其中大部分是外国公民。

巴厘岛国际医院首席执行官、印尼新加坡商会巴厘岛分会的新加坡籍创始成员 Dr Noel Yeo 表示，获得优质的医疗保健服务对于吸引长期访客和居民至关重要。

超越旅游业

该商会分会的成立，正值巴厘岛寻求经济多元化、吸引投资进入旅游业以外更高价值领域之际。旅游业至今仍是该岛屿的主要经济引擎。

巴厘岛省长 I Wayan Koster 指出，邻国之间存在政治分歧并不罕见，但印度尼西亚和新加坡一直是互补的伙伴。他表示，巴厘岛可以充当两国之间的投资桥梁。

新加坡是印度尼西亚最大的外资来源国。根据印度尼西亚投资部的数据，2025年新加坡投资者向印尼投入了174亿美元，占外国投资总额的30.9%。

巴厘岛还计划通过发展其他经济中心来扩大其投资吸引力，其中包括近500公顷的 Kura Kura Bali 特别经济区，该区域旨在吸引金融服务、教育和创意产业的投资。

2026年第二季度，该岛经济同比增长5.8%，超过了印度尼西亚5.3%的全国增长率，地区生产总值达到89.3万亿印尼盾（约合49亿美元）。

2026年前八个月，巴厘岛接待了近460万国际游客。印尼投资部表示，今年流入该岛的外国投资持续增长，前九个月达到18.1万亿印尼盾。

旅游部工业与投资事务副助理 Ari Prasetio 表示，该部已准备好为潜在投资者提供便利，服务范围从寻找机会到与相关部委和地方政府进行协调。

“我们将与投资者合作，共同寻找机会，协调各部委和地方政府，并帮助确保好的项目从意向走向落实。”