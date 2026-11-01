美国中期选举成东南亚风向标

若民主党掌控国会，这个依赖出口的区域或现一线希望。

虽然总统的名字并未出现在选票上，但选民们将中期选举视为对现任总统的一次公投。 照片：纽约时报

美国中期选举将于周二（11月3日）举行，届时将改选三分之一的参议院席位和众议院的全部席位。

尽管中期选举结果不太可能对东南亚产生直接而巨大的影响，但它将是一个重要的风向标，为该区域在Trump总统任期最后两年的走向提供有用的信号，尤其是在贸易政策方面。

从历史上看，控制白宫的政党（在本次选举中即总统Donald Trump所属的共和党）通常会在中期选举中遭遇国会席位的重大损失。

虽然总统的名字并未出现在选票上，但选民们将中期选举——因其在总统四年任期的中途举行而得名——视为对现任总统的一次公投。

目前，共和党在国会参众两院均占多数席位。

尽管美国的民调数据不那么可靠，但种种迹象表明，共和党将失去在众议院的多数席位，而参议院的控制权可能悬而未决，将由一两个竞争激烈的有竞选的选举决定。

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共和党正面临巨大阻力。

持续了八个月的伊朗战争不得人心。而选民们最关心的问题——高昂的消费价格——则因Trump的关税而加剧。

近期对加拿大提高关税的举动，对缅因州、密歇根州和阿拉斯加州等北部边境州份的损害尤其严重，而这些州都有竞争激烈的有竞选的选举。

如果历史和民调数据应验，民主党确实在众议院乃至参议院赢得多数席位，那么立法部门在与Trump的关系中将扮演更重要的角色。

在共和党控制下，国会几乎沦为白宫的附属机构；相反，民主党控制的国会将对行政部门采取更强硬和对立的姿态。

可以预见，民主党主导的国会调查将针对Trump政府在一系列被指控存在不当行为的问题上展开。

这些问题包括利用司法部打击政治对手的滥用权力行为，以及Trump家族在一些国家进行的利润丰厚的商业交易，而这些国家在美国政府面前存在待决的敏感政策问题。

更重要的是，尽管Trump积极助选，共和党若仍遭受重大损失——加上任何总统在最后一个任期最后两年都会获得的“跛脚鸭”地位——将打破Trump在选举中不可战胜的光环，以及他对共和党的铁腕控制。

共和党人将不再那么畏惧Trump的政治影响力，并且更愿意与这位导致中期选举惨败的总统划清界限。

随着共和党开始将目光投向Trump之后，为2028年共和党总统候选人提名的布局将正式开始。

中期选举中对“Trump主义”的强烈否定，也将在贸易问题上开启行政与立法权力平衡的重新调整。由高关税助推的物价上涨，将是推动这种否定的最重要因素之一。

可以预见，国会议员——可能来自两党——会寻求重申国会在贸易问题上的传统角色。

在共和党内部，一直存在一个支持自由贸易的派系，他们在Trump担任总统期间因受威吓而保持沉默。一个影响力减弱的Trump可能会鼓励他们重新发声。

从实际层面来看，对于依赖进入美国市场的东南亚国家而言，存在一线希望。

尽管无论选举结果如何，本届政府通过“301调查”重构互惠关税的努力都将继续，但一个由民主党控制的国会将会注意到关税助推的物价上涨正令其选民感到痛苦。

这样的国会将有能力推动豁免和例外情况。这可能为东南亚出口商提供些许宽慰。美国贸易政策的任何更深层次转变，都必须等待2028年总统选举的结果。

在竞选活动中，Trump一直在恳求选民们“假装”他的名字在选票上，并出来投票给共和党。考虑到Trump极低的支持率，这似乎是一个奇怪的策略。然而，这是一个相当合乎逻辑的政治算计。

在没有希望获得所需“摇摆”选民的情况下，共和党唯一可行的道路是动员“基本盘”选民，并希望投票人数创下纪录。这种情况不太可能出现，但在美国历史上，没有哪位政治家能像Trump那样展现出实现惊人逆转的能力。

展望未来

若共和党表现强于预期，将使民主党无法掌控立法权，并进一步巩固Trump对共和党的铁腕控制。

共和党将继续围绕总统运转。该党的有志之士或现任官员将被迫争夺Trump的青睐——理想情况下是获得他的背书——而非寻求与他保持距离。

在这种情况下，旨在收缩贸易政策的有意义的政治压力不太可能形成。

Trump作为一股不可抗拒的政治力量的地位将得到巩固，确保立法部门将继续授予总统不受约束的权力来推行高关税贸易政策。

对东南亚而言，中期选举不会产生任何“改变游戏规则”的结果。然而，选举将为该区域与美国的贸易关系在Trump剩余任期内的大方向提供更清晰的指引。

对该区域而言，最好的希望是民主党表现强劲，这至少能为在边际上获得一些潜在的关税减免敞开大门。

作者是尤索夫伊萨东南亚研究院 (ISEAS – Yusof Ishak Institute) 的客座高级研究员，以及约伊特国际贸易研究所 (Yeutter Institute of International Trade) 的非常驻研究员和客座讲师。

本文是一篇文章的编辑版，该文章首发于尤索夫伊萨东南亚研究院的博客网站 Fulcrum。