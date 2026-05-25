Vinhomes允许购房者用黄金付款，挖掘越南庞大的私人黄金储备

这家越南最大的住宅开发商还提供五年后110%的回购选择

根据Vinhomes的计划，黄金兑换成现金的价值必须至少覆盖房产购买价格的80%。 照片：商业时报资料图

[胡志明市] 越南最大的住宅开发商Vinhomes推出了一项为期五年的计划，允许购房者使用持有的黄金来购买房产，并可在日后选择保留房产或以与黄金挂钩的现金形式赎回价值。

周一（5月25日），该公司——越南最大企业集团Vingroup的房地产子公司——将该计划描述为一种将家庭囤积的“闲置黄金”转化为“活性资本”的方式，以支持越南强劲的经济增长势头。

同时，该计划提供了一个“稳赢双重回报”的方案：既能保值，又能提供潜在的投资增值空间。

这项举措被定位为连接该国正规房地产市场与大量非正规黄金储备的金融桥梁。在亚洲最大的黄金市场之一，黄金仍然是家庭财富的首选储存方式。

Maybank Securities Vietnam研究主管Quan Trong Thanh表示，该举措通过开辟新的支付方式，可能会为Vinhomes的项目吸引更多购房者。

他还指出，这符合一项更广泛的政策方向，即动员国内黄金储蓄以促进经济发展和国家建设议程。“如果成功实施，这将含蓄地加强对Vinhomes的政策支持，”他补充道。

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根据该开发商的计划，符合条件的客户必须在4月25日之前持有黄金。黄金兑换成现金的价值必须至少覆盖房产购买价格的80%。

剩余的款项可以用现金支付，并在交易时转换为等值的黄金价值。

该计划还允许购房者转让其购买合同或已竣工的单位，新买家将继承相同的黄金挂钩参与条款。

Vinhomes及其黄金交易伙伴——黄金和珠宝公司——将处理所有黄金与现金之间的转换过程，以确保估值的透明度和法律合规性。

在该计划宣布之前，市场猜测国有银行越南工商股份商业银行（VietinBank）将作为合作伙伴，在Vinhomes的计划下储存和交易购房者的黄金。

这曾被视为增强该计划信心的因素，但在周一发布的声明中并未提及。

Thanh说：“我认为，只有当VietinBank作为合作伙伴来管理和持有黄金，并充当中介机构时，这个计划才能建立信任。没有这个信心因素，我不确定它能否成功。”

权衡价格上涨潜力

根据Vinhomes的计划，五年后，参与者可以选择保留房产，也可以选择现金回购，回购金额相当于赎回时黄金价值的110%，这意味着10%的黄金收益率。

Thanh指出，考虑到其“现有项目的地理位置和基础设施连通性”，Vinhomes的产品的“升值潜力”可能比黄金更大。“购房者更有可能选择保留房屋，而不是换回黄金。”

根据越南国家统计局的数据，与前一年相比，2025年国内黄金价格指数平均上涨了47.7%。

在2026年的前四个月，该指数同比平均上涨约75%。

世界黄金协会汇编的数据显示，2025年，越南是东南亚第二大金条消费国，仅次于泰国，金条和金币需求量达到36.1吨。然而，这是自2022年以来的最低水平。

包括珠宝在内的总消费量达到46.7吨，较2024年的55.3吨下降了15%。2024年，越南是该地区黄金消费的领先者。

立法者和行业组织估计，越南的家庭黄金储备量在400至500吨之间。黄金被广泛视为幸运的象征，并通常作为抵御经济不确定性的保障而被囤积。

据估计，这批储备如今的价值高达约760亿美元——与越南目前830亿至850亿美元的外汇储备相当。

这也相当于该国2025年国内生产总值的近15%。

尽管在2025年采取措施结束了长达13年的国家对金条生产的垄断，但持续的黄金进口配额和供应限制，使得国内金价与国际金价之间一直存在10%至15%的溢价。

这反过来又助长了平行的黑市交易，并导致了货币市场的扭曲。

房地产吸纳率降温

Vinhomes的这项计划出台之际，正值越南房地产市场在房价高企和抵押贷款利率上升的背景下显现疲软迹象。

建设部表示，2026年第一季度的房地产总交易量达到约14万笔，略高于2025年同期，但比上一季度下降了7.6%。

房地产咨询公司Savills指出，在越南两大都市——河内和胡志明市——的一手和二手公寓市场，增长势头均有所降温。

河内第一季度新推出的6100多套公寓单位的吸纳率为55%，远低于前一年的84%。

今年前三个月的整体市场吸纳率也较弱，为43%，而胡志明市的吸纳率更低，仅为40%。

Savills Vietnam高级顾问Troy Griffiths表示，不断上升的利率正在“挤压市场流动性”。“购房者正变得越来越谨慎，优先考虑定价合理的产品。”

越南投资者服务与信用评级机构（VIS Rating）预计，2026年的新公寓供应量将保持可观。

与此同时，受存款利率上升和房地产信贷收紧的推动，平均抵押贷款利率可能比2025年高出三到四个百分点。

VIS Rating指出：“因此，2026年的价格和交易量将走弱，促使开发商转向价格较低的细分市场。”

尽管市场放缓，Vinhomes为2026年设定了宏伟的目标。

其目标是实现285万亿越南盾（138亿新元）的收入和创纪录的60万亿越南盾税后利润——分别比2025年增长约86%和38%。

目前，它控制着越南房地产市场中最大的土地库存——占地29,500公顷——以及全国超过30个活跃的大型住宅城镇项目。

截至2025年底，这家Vingroup的子公司已售出30.9万套房地产产品——包括公寓、别墅和联排别墅——累计销售额超过1000万亿越南盾。

周一，Vinhomes的股价在胡志明市证券交易所收盘上涨3.2%；其母公司Vingroup的股价上涨1.1%。