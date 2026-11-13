为什么新加坡、柔佛和廖内群岛应为人工智能建立一个跨境生态系统

POLITICS THAT MATTER

合作是巩固和释放本区域人工智能经济潜力的最大希望

柔佛—新加坡经济特区可为涉及巴淡岛和更广泛廖内群岛的类似新印合作项目提供借鉴。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

人工智能 (Artificial Intelligence) 的前景吸引了兴趣和投资，但也引发了担忧和争议。

数据中心的需求激增，一些利益相关者争相吸引其入驻，另一些则表示反对。我们能否在享受这一全球经济新驱动力所带来的好处的同时，避免其带来的痛苦？

新加坡及其近邻在服务亚洲乃至全球市场方面具有独特优势。海底数据电缆连接亚洲与世界各地，汇集于新加坡，并延伸至柔佛和印尼的廖内群岛。

这种地理上的邻近为先进计算和数码服务提供了低延迟连接，使该区域在发展人工智能经济方面占得先机。

但要抓住这个机遇，需要的不仅仅是基础设施、技术和投资，还需要一个涵盖人才、民生、能源和水的跨境生态系统，以优化效益并实现可持续发展。

跨境共享增长

跨境经济活动已相当可观；例如，旨在创建“新柔廖”增长三角（一个新加坡、柔佛和印尼廖内群岛之间的合伙业务）的努力可以追溯到上世纪90年代。

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今天的机遇在性质上有所不同。与“新柔廖”计划的目标不同，这不再是简单地利用更多土地和劳动力的问题。

虽然海底电缆的连接提供了优势，但人工智能经济远不止连接、存储数据或计算。它还延伸到研究、软件、云服务以及在金融、医疗保健、制造业产业群、物流和能源领域的应用。

没有一个亚细安 (ASEAN) 国家能以最佳规模具备所有这些能力。但新加坡、柔佛和廖内群岛三地合起来，则能提供其中的许多能力。

新加坡在研究、技术、金融和专业服务方面实力雄厚。柔佛提供制造业产业群能力、工业空间和不断扩大的计算基础设施。巴淡岛则结合了成熟的工业基础、日益增长的数码基础设施以及进入更广阔印尼市场的渠道。

三地合力，可以支持人工智能工程、专业服务和先进产业，为所有三个地点创造更高价值的活动和熟练的就业机会。它们可以发展任何一方都无法单独实现的产业和服务。

资源与可持续性考量

发展人工智能经济和数据中心需要大量资源，尤其是能源和水。如果管理不善，这些需求可能会给现有供应带来压力，影响其他行业和家庭。

以电力为例。新加坡已拥有超过1.6吉瓦（GW）的数据中心容量。在柔佛，预计到2030年，数据中心的电力需求将达到4.42吉瓦。巴淡岛正经历围绕农萨数码工业园 (Nongsa Digital Park) 的投资热潮，这给发电和电网增加了压力。

各国的测量和估计数据有所不同。然而，如果该地区的数据中心最终累计耗电量达到7到8吉瓦，并以高利用率运行，其年耗电量可能接近新加坡目前全年的总用电量。

即使不考虑其他用途，这也会对现有供应造成巨大压力。因此，增加电力供应至关重要。

鉴于气候承诺，绿色能源必须是优先选项。

土地资源有限的新加坡正在通过区域互联寻求低碳电力进口，以支持更广泛的亚细安电网计划 (ASEAN Power Grid)。部分电力可以通过马来西亚从老挝和泰国输入。其他提议则涉及与砂拉越、越南甚至澳大利亚的连接。

但一个明确的机遇是，在发展人工智能经济的同时，在柔佛和廖内群岛开发新能源。

大规模太阳能发电方面有相当大的未开发潜力。柔佛已宣布计划到2031年实现5吉瓦的太阳能发电容量，而研究估计廖内群岛的技术潜力超过20吉瓦。即使只开发其中一部分潜力，也能大幅增加区域电力供应。

然而，仅靠太阳能无法提供数据中心所需的恒定电力。能源存储、更强大的电网和补充发电方式也必不可少。

苏门答腊的棕榈油和纸浆造纸行业的生物能源可以提供另一种可能性，例如利用棕榈油厂的废水生产沼气和生物甲烷。这可以将成熟的农业产业与数码经济 (Digital Economy) 连接起来。

水资源也同样重要。新加坡已经需要进口水，并依赖蓄水池、海水淡化和水循环利用。柔佛拥有可观的原水资源，但对处理水的需求日益增长。

巴淡岛严重依赖蓄水池，最近经历了供应中断，尤其是在农萨地区。那里蓄水池水位的下降影响了居民家庭，并引发了人们对数据中心扩张的担忧。

数据中心非常“渴”。截至2026年初，柔佛正在运营的数据中心每天消耗约1800万升水，但预计到2030年需求可能达到3.84亿升。

数据中心不应与家庭不必要地争夺饮用水质量的水和电力。

水循环、海水淡化和冷却技术的创新可以减少这些需求。政府必须设定高标准，并鼓励公司做得更好。

新加坡已经制定了用水效率基准，并通过新生水（Newater）为其大部分数据中心供水。随着该行业的发展，必须在满足家庭和其他行业需求的同时管理好用水需求。

以Equinix的新SG6数据中心为例。其目标电源使用效率为1.2，并采用了先进的冷却技术、新生水和雨水收集系统。

政府、投资者和数据中心运营商之间的合作可以使增长与节约资源 (Resource Efficiency) 和可持续性保持一致。

新的共识

政治谅解与合作对于跨境协作至关重要。新加坡、马来西亚和印尼之间必须建立信任，各国都应认识到对方的雄心以及共享利益的前景。

新加坡数码发展及新闻部高级政务部长 Tan Kiat How 在11月6日Equinix SG6数据中心的开幕式上释放了一个信号。

他表示，新加坡不应争夺每一个计算工作负载或每一兆瓦电力，而应寻求“从计算资源中获取最大价值”。这将使合作伙伴能够发展自身能力，同时帮助区域体系更好地运作。

该区域不应被简单地视为数据中心的集合或一个扩大的工业区，而应是一个综合性的资源与技术生态系统，连接数码基础设施、绿色能源、水、制造业产业群、金融、服务和人才。

这需要跨部门、跨国界的规划。协调一致的投资可以增加发电量，并实现高效、基于市场的跨境供应。

柔佛和廖内群岛的水处理能力也可以扩大，借鉴新加坡在水处理、循环利用和海水淡化方面的专业知识。

金融和投资至关重要。通过与马来西亚和印尼伙伴的合作，新加坡的银行、机构投资者和基础设施公司可以为发电、输电网、水处理和循环利用调动长期资本。

在项目融资、工程和绿色金融方面的专业知识有助于使这些投资在商业上可行。

数码合作应超越数据中心，延伸到人工智能研究、应用和先进制造业 (Advanced Manufacturing)。大学和企业可以在技能、创新和减少资源消耗的技术方面进行合作。

可持续性必须是不可或缺的一部分。绿色增长应保护森林和泥炭地，减少污染，并确保社区有可靠的资源。正如最近2026年10月的烟霾事件所表明的，环境问题也是跨国界的。

一个实际的起点是柔佛—新加坡经济特区，该特区旨在促进跨境投资、互联互通和人才发展。虽然这是双边合作，但可以为涉及巴淡岛和更广泛廖内群岛的类似新印合作提供借鉴。

或许，关键的挑战不在于技术，而在于态度。

跨境发展往往被认为是在资源有限的情况下，各国必须为争夺各自的份额而竞争。

电力、水、投资和人才成为国家竞争的焦点，一个国家的收益被视为另一个国家的损失。这种狭隘而紧张的国家安全观和稀缺观必须改变。

更大的机遇在于增加可用资源。对可再生能源的联合投资可以扩大电力供应，而水循环和海水淡化可以创造额外资源。

在基础设施、研究和创新方面的合作可以催生新产业和高技能工作岗位。

通过合作建立跨境生态系统，是巩固和释放本区域人工智能经济潜力的最大希望。与其争夺现有资源，三国更应携手创造更多。

作者是新加坡国际事务学会（SIIA）主席。本评论借鉴了11月3日举行的SIIA新加坡绿色对话的讨论内容。