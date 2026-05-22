在G-2世界格局下，Carney的“中等强国”能否抗衡美国和中国？

随着最近特朗普与习近平的峰会落幕，这个问题再次成为焦点。

“如果你不在餐桌上，你就在菜单上。”这正是许多欧洲人在中国国家主席 Xi Jinping 与美国总统 Donald Trump 最近举行峰会后的感受。

这种不安感并不仅限于欧洲。美国其他盟友和伙伴也在仔细解读上周北京峰会的成果，从 Trump 有关对台军售的言论，到中国采购波音（Boeings）、牛肉（beef）和大豆（soya beans）的“3B”协议尚不明朗的结果，他们都在试图从中寻找线索。

但无论这次不透明的峰会结果如何，其影响已足够清晰：美国终于准备在世界事务中将中国视为平等对手。现在的问题不再是北京和华盛顿的领导人是否会合作，而是他们可能会在哪些方面合作，以及这对许多其他国家的利益意味着什么。

人们担心的是，两国领导人意图创造一个“G-2”世界，将其他国家降为附庸国。这种焦虑症在欧洲尤为严重，而欧洲正是 Trump 喜欢嘲讽的大陆。但是，欧洲人——或者说，那些过去依赖与美国结盟的主要国家——能对这一趋势做些什么呢？

今年一月，加拿大总理 Mark Carney 提出了一个看似大胆的答案：他呼吁那些感觉既被美国抛弃又受到崛起中中国挤压的“中等强国”，鼓起勇气团结起来，捍卫开放贸易、多边机构和自由主义规范，并共同抗衡美国和中国。

加拿大总理 Mark Carney。 照片：REUTERS

Carney 所谓的“基于价值观的现实主义”持续获得赞誉；几乎每天都有欧洲政治家引用这位加拿大领导人的愿景作为指导。但是，尽管 Carney 的方案号称对我们目前目睹的巨大战略转型提供了一套连贯的方法，但它为华盛顿被忽视的老盟友们提供的慰藉有限。这套方案绝不会促成一个有凝聚力、能够塑造体系的国家集团，来驾驭这个即将由中美主导的、已然破裂的全球秩序。

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一位有吸引力的先知

能够成功获得关注的远见卓识，通常是在恰当的时间、面向恰当的听众、并由恰当的人提出的。Carney 的演讲满足了所有这些条件。

这次演讲发表之时，Trump 政府不仅在取笑加拿大的独立性、轻视其保卫欧洲的军事承诺，还拒绝排除美国占领丹麦所属北极岛屿格陵兰岛的可能性，此举震惊了所有人。

美国最亲密的盟友们正在寻求慰藉，而 Carney 及时地提供了这种慰藉。

这位加拿大领导人也精心挑选了他的听众。他演讲的对象是世界上最富有和最有影响力的人士，这些人每年年初都会乘坐私人飞机前往瑞士专属度假胜地达沃斯，哀叹世界不再合他们心意；Carney 的想法给了他们新的希望。

很少有人比 Carney 更适合宣传全球化的好处，他在成为加拿大总理之前，曾管理过他的祖国加拿大的国家银行和英格兰银行。也没有人比 Carney 更好地证明了抗衡美国是可能的，他接管了一个濒临惨败的加拿大执政党，并在两个月内领导其取得重大胜利，这在很大程度上要归功于他对 Trump 总统的贸易和政治霸凌行为进行了反击。

这位加拿大领导人也精心挑选了他的听众。他演讲的对象是世界上最富有和最有影响力的人士，这些人每年年初都会乘坐私人飞机前往瑞士专属度假胜地达沃斯，哀叹世界不再合他们心意；Carney 的想法给了他们新的希望。

很少有人比 Carney 更适合宣传全球化的好处，他在成为加拿大总理之前，曾管理过他的祖国加拿大的国家银行和英格兰银行。也没有人比 Carney 更好地证明了抗衡美国是可能的，他接管了一个濒临惨败的加拿大执政党，并在两个月内领导其取得重大胜利，这在很大程度上要归功于他对 Trump 总统的贸易和政治霸凌行为进行了反击。

一个宏大的愿景

然而，如果说 Carney 的概念仅仅是关于精彩的呈现和完美的时机，那就错了，因为其中也包含了对美国备受困扰的盟友们极具吸引力的想法。

Carney 认为，他们在美国目睹的变化并不仅仅与 Trump 有关。这位现任美国总统的行为和观点可能离奇，但他代表了美国一个更广泛的趋势，即摆脱旧有的联盟义务，并拒绝既有的行为规范。

更重要的是，Carney 希望说服美国的盟友，尽管美国行为的突然改变可能会削弱他们，但他们在数量上拥有固有的优势。在他的演讲中，他引用了捷克共和国反共作家及异见人士 Vaclav Havel 的话。Vaclav Havel 在1970年代末写了一篇题为《无权者的力量》的著名文章，认为只要人们挺直腰杆、团结一致，就能战胜任何政治困境。今天的欧洲国家应该意识到自己的内在力量，而不是因自身的弱点而陷入瘫痪。

同样重要的是，他向欧洲的同仁们保证，尽管他们所熟知的世界正在崩塌，但多边合作的大部分好处仍然可以保留下来。

Carney 提倡一种“基于价值观的现实主义”，这意味着在一个中美几乎注定会随心所欲行事的世界里，既坚持原则又采取现实主义态度是可能的。他所敦促的是建立一个灵活的国家俱乐部，通过在当前中美挤压的格局中提供“第三条道路”来稳定多边主义。

定义不清

Carney 从未明确定义他所说的“中等强国”是什么。普遍的看法是，这个群体包括那些拥有经济、外交或政治影响力，但在地缘政治等级体系中被视为处于“第二梯队”的国家。

加拿大和大多数欧洲国家都符合这一类别。澳大利亚、日本、韩国以及阿根廷、巴西和印度尼西亚也是如此。但印度会满足于被归类为“中等强国”吗？在这样的概念中，谁又能代表亚洲和非洲的众多国家发声呢？

诚然，较大的中等强国在全球国内生产总值（GDP）和贸易中总共占有相当大的份额，而且其中许多国家享有良好声誉和强大的行政能力，这使它们在供应链和贸易监管方面拥有影响力，可以弥补华盛顿和北京所拥有的硬实力。同样真实的是，许多中等强国在能源供应、稀土资源以及暴露的贸易和海上航线方面确实面临着同样的脆弱性。

但是，Carney 希望实现的许多合作，其实已经在越来越多被称为“小多边”的机制中进行。这些机制旨在维护国际贸易规范和原则，而不追求普遍代表性。《全面与进步跨太平洋合伙业务协定》（CPTPP）或二十国集团（G-20）就是这类机制的例子。

进一步签订 CPTPP 式的协议、制定数字贸易标准以及建立供应链安排，尤其是在欧洲和印太国家之间，是完全可行的。各国在联合国各机构、国际金融机构和其他标准制定机构中加强协调，可以削弱美国或中国为自身利益而掏空或重塑这些组织的企图。

残酷的现实

尽管如此，归根结底，事实是当今所谓的“中等强国”在利益和区域优先事项上过于多样化，难以在狭隘定义的目标之外进行合作。

对欧洲国家而言，俄罗斯现在被视为必须不惜一切代价反对的根本性和关键性威胁，而中国则被视为一个可以管控的战略挑战。

但对澳大利亚、日本或韩国等国家来说，视角则不同：他们将中国视为关键的战略挑战，而俄罗斯充其量只是一个需要管控的问题。

此外，还有许多亚洲国家——包括大多数亚细安成员国——他们拒绝接受必须在中美之间做出二元选择的想法，也拒绝参与欧洲人目前为离间俄中关系而玩的游戏。

这并不意味着跨大陆的战略协调是不可能的。澳大利亚是乌克兰抗击俄罗斯入侵的坚定支持者。日本正与英国和意大利合作开发新一代战斗机，正是因为它不希望完全依赖美国。而韩国正迅速成为欧洲最大的武器供应国之一。

然而，值得注意的是，Trump 总统越是质疑美国的安全保障，美国的亚洲盟友就越不愿意在安全事务上与欧洲合作。就在几年前，澳大利亚、日本、韩国和新西兰的领导人还曾出席美国领导的欧洲军事联盟北约（Nato）的峰会，高谈阔论该联盟应如何将其活动扩展到亚洲。如今，所有这些言论都已销声匿迹，预计没有一位亚洲领导人会出席即将于7月举行的北约峰会。Trump 的政策非但没有将中等强国聚集在一起，反而——至少在目前——使他们更加疏远。

对于这个看似矛盾的结果，一种解释是，各国正忙于保障自身的国家或区域安全，没有太多时间投入制度建设。

但更重要的解释是，并非所有国家都以同样的方式受到美国全球承诺减少和中国崛起的影响。

Carney 关于建立一个全球协调一致的中等强国联盟的愿景，也低估了美国在欧洲和太平洋地区持续的军事霸主地位，以及中国对许多国家的巨大经济重要性。这两者都意味着，无论他们感受或想法如何，大多数所谓的“中等强国”要么无法，要么没有多少动力去摆脱目前对这两个超级大国的依赖。

最后，这位加拿大领导人可能夸大了中等强国之间就他们希望推广或捍卫的价值观所达成的共识。当然，许多国家对 Trump 的主张，或对中美可能采取的行动感到震惊。然而，这并不意味着中等强国就是一群品德高尚的国家，或是一个誓言捍卫全球秩序的“好人联盟”。

只要问问非洲或加勒比地区的贫穷国家对欧盟的贸易政策有何看法，你便不会得到令人鼓舞的答案。

Carney 为当前的全球安全辩论构建了框架，这一点值得称赞。但作为解决美国盟友当前困境以及应对那些担忧中国日益增长影响力的人士的方案，这位加拿大领导人的提议，遗憾的是，价值有限。

因为在实践中，中等强国的多边主义仍然只是一个愿望。中等强国将难以在决策桌上保住自己的席位。在任何中美峰会上，他们将继续成为“菜单上的菜肴”。《海峡时报》