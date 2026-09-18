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香港“雄心勃勃”的五年计划旨在提升其全球金融中心地位，赢得业界支持

专家称，将这些宏伟目标变为现实并非易事

Jean Low

Jean Low

Published Fri, Sep 18, 2026 · 11:00 AM
    • 香港行政长官李家超阐述五年计划，观察人士强调该计划的成功将取决于能否克服实际执行中的风险。
    • 香港行政长官李家超阐述五年计划，观察人士强调该计划的成功将取决于能否克服实际执行中的风险。 图片来源：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【香港】香港于周三（9月16日）推出了其首个五年策略蓝图，将其经济未来定位于金融业，并称之为该市的“关键核心优势”。

    该计划初步获得了行业领袖的高度评价，但观察人士强调，其成功取决于能否克服实际执行中的风险。

    香港交易及结算所有限公司（HKEX）行政总裁 Bonnie Chan 告诉《商业时报》：“香港的首个五年计划和2026年施政报告提出了一个宏伟的愿景，将加强我们对国家高质量发展的贡献。”

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    Hong KongFinancial marketsAsia

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