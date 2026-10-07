尚达曼与IMF总裁警告：全球公共债务存在结构性风险

新加坡总统表示，由人工智能驱动的经济增长可能无法解决高债务与GDP之比的问题

国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva（右，与新加坡总统 Tharman Shanmugaratnam）表示，在利率高企的背景下，财政赤字、公共债务和高昂的偿债成本正变得越来越难以管理。 照片：IMF

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】全球各国政府正面临越来越大的压力，需要控制债务，因为更高的借贷成本使其应对未来危机的空间不断缩小。

这是总统 Tharman Shanmugaratnam 与国际货币基金组织（IMF）总裁 Kristalina Georgieva 在周三（10月7日）于李光耀公共政策学院举行的一场炉边谈话中传达的信息。

两位领导人警告称，全球经济已进入一个更为艰难的财政环境，各国政府不能再想当然地认为经济增长能轻松超过其偿债成本。

财政风险

自2019年起执掌IMF的 Georgieva 此前在开幕致辞中表示，由于利率持续高企，过度的财政赤字、创纪录的公共债务和高昂的偿债成本正变得日益难以管理。

她指出：“全球公共债务已接近第二次世界大战以来的最高水平，并且即将超过国内生产总值的100%。”

与此同时，基准借贷成本急剧上升，美国、德国和日本的10年期主权债券收益率均处于几十年来的最高水平。

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她指出，发达经济体是“最严重的违规者”，其债务与GDP之比普遍高于新兴和低收入经济体。

曾在2011年至2014年间担任IMF国际货币与金融委员会主席的 Tharman 表示，高财政赤字在“规模最大且具有系统重要性的经济体”中已变得尤为普遍，在这些国家，两极分化的选民群体向政治领导人施压，迫使他们避免做出不受欢迎的财政决策。

他补充道：“受影响国家的领导人除非别无选择，否则不会（做出这些决定）。”

相反，这位总统观察到，债券市场在提供一种纪律约束方面正变得越来越重要，它们会在财政状况变得不可持续时发出信号。

他补充道：“各国政府需要认识到，这不仅仅是市场失调，它们实际上是全球市场众多参与者发出的理性信号，表明你们已经达到极限，现在必须做出艰难的选择。”

两位领导人还指出了财政主导（fiscal dominance）的风险，即政府的财政压力决定一国货币政策的情况。

Tharman 指出，许多政府的起点就是巨额财政赤字和高额债务。他警告说，在经济衰退或人工智能引发的冲击中，由于政府缺乏干预能力，央行可能被迫放宽货币政策。

他说：“他们应对未来危机的能力现在受到了更大的限制。”

Georgieva 警告说，在这种情况下，要警惕“货币牛仔跑去拯救财政部门”的做法，并补充说，央行应转而专注于确保物价稳定。

人工智能并非万能药

人工智能热潮为全球经济带来了投资激增，基础设施建设和硬件需求推动了增长和贸易。

但 Georgieva 警告说，这股热潮也可能推高借贷成本。不断增加的长期私人债券发行正在与政府争夺储蓄资金，同时，对人工智能驱动的更快增长的预期也可能助推核心收益率的上升。

Tharman 也警告说，不应过高估计由人工智能驱动的经济增长在缓解公共债务上升压力方面的潜力。

他说：“未来的增长未必意味着未来政府收入的增长。”

他强调，全球人工智能热潮可能导致收入的结构性分配向资本而非劳动力倾斜——这意味着，那些更依赖就业收入税收的政府可能会发现其财政收入的增长速度慢于GDP。

他补充说，这使得财政挑战更具结构性，而不能仅仅寄望于更快的增长来降低债务比率。

这场在新加坡举行的炉边谈话，是在国际货币基金组织与世界银行年度系列会议之前组织的。该系列会议将于10月12日至18日在曼谷举行。