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THE BOTTOM LINE

为何一些中央银行加息，而另一些则按兵不动？

各国央行决策背后的原因，揭示了全球经济的现状

    • 日本央行行长 Kazuo Ueda 认为，美联储、欧洲央行和日本央行的加息，与中东能源冲击和强劲的人工智能支出带来的共同压力有关。
    • 日本央行行长 Kazuo Ueda 认为，美联储、欧洲央行和日本央行的加息，与中东能源冲击和强劲的人工智能支出带来的共同压力有关。 图片来源：EPA

    Anoop Singh

    Published Tue, Sep 22, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    金融市场曾预期，全球主要央行将在2025年迈向降息。而如今，一个更值得探讨的问题或许是：谁没有加息，原因又是什么？

    首先，一些主要央行已经收紧了政策：欧洲中央银行（ECB）于9月10日加息；美国联邦储备局紧随其后，于9月16日进行了三年来的首次加息；日本银行（BOJ）则于周五（9月18日）将其政策利率上调至1.25%，创下31年来的新高。

    至于其他央行：英格兰银行（BOE）和印度储备银行（RBI）维持利率不变，而中国也预计将按兵不动。

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