新加坡为人工智能应用推出“营养标签”：从自愿推行和亚细安合作起步

Josephine Teo：关键在于我们为建立技术信任付出怎样的努力。

左起：印度尼西亚通讯与数码事务部长 Meutya Hafid、新加坡数码发展及新闻部长 Josephine Teo，以及 Tech in Asia 的 Terence Lee。 照片：MDDI

【雅加达】新加坡正寻求与东南亚及世界其他地区合作，共同探讨为人工智能应用设立标签的有效性。

这类“营养标签”或将要求服务提供商披露其人工智能应用的功能与局限性。

随着政府与业界持续进行磋商，该计划初期可能在新加坡以自愿性框架的形式推行。

这些标签旨在帮助用户了解人工智能服务的功能范围，其作用类似于食品或药品标签，为消费者提供必要信息。

新加坡数码发展及新闻部长 Josephine Teo 在周三（6月17日）一场关于区域数码基础设施的小组讨论中提出了这项倡议。

她补充说，新加坡“非常乐意与我们在亚细安及世界其他地区的同仁进行讨论”，以评估这类标签是否有效。

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同时兼任网络安全事务主管部长和智慧国工作团负责人的 Teo 形容这些是“初步尝试”，并补充说，政府将在评估其有效性后考虑采取进一步行动。

她也表示，政府正在与应用程序开发者接洽，探讨如何在不泄露专有信息的前提下，通过这些标签合理地与消费者分享信息。

Teo 指出，消费者之所以能安心使用各种电器，是因为产品都经过了测试。然而，如今的人工智能“正走入千百万人的生活、思想和内心”。

“我们并不确定它是否经过了充分测试——因此，对我而言，问题在于我们正在作出怎样的努力，以确保这项技术能真正获得信任。”

Teo 是在与印度尼西亚通讯与数码事务部长 Meutya Hafid 一同出席一场小组讨论时发表上述言论的。该讨论的主题为如何通过升级实体网络和数据系统，为人工智能驱动的增长奠定基础。

该讨论由Tech in Asia总负责人兼主编 Terence Lee 主持。这是由这家英文科技媒体公司主办的第二届亚洲经济峰会中的数场讨论之一。

本届峰会于雅加达费尔蒙酒店举行，主题为“东南亚经济决策的形成之地”。

这场为期一天的活动 汇聚了约250名区域决策者、商界领袖、投资者和科技领域相关人士，旨在协调整个东南亚的政策意图、投资重点与执行路径。