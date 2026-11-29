OPINION

由于重要市场需求下降，泰国正经历困境

尽管寺庙、海滩和俱乐部充满魅力，但泰国在与新加坡竞争成为金融中心或高级别会议与谈判举办地方面将面临挑战。 照片来源：路透社

长期以来作为经济基石的泰国旅游业正遭受重创。幸运的是，出口的激增恰逢其时。

电子产品出口正在推动亚洲各地的扩张，并掩盖了一些疲软之处，在增长不那么强劲的环境下，这些问题本应引起高度重视。科技无法弥补所有缺陷，但它暂时为经济提供了一些喘息空间。

鉴于全球经济增长具有韧性，泰国的酒店业本应表现得更好。然而，根据该国央行的预测，新入境旅客人数可能连续第二年下降。这是自1995年以来（除疫情导致边境实际关闭外）前所未见的挫折。从安全担忧到油价上涨，再到中国经济放缓，多种因素正对这项价值450亿美元的贸易构成压力。

该国旅游局前负责人最近将游客短缺比作一场衰退。即便如此，这场衰退尚未对整体经济造成重大创伤。7月至9月，国内生产总值 (GDP) 同比增长2.9%，增速快于第二季度。在人工智能的提振下，出口和投资均大幅增长。然而，家庭消费表现不佳，政府支出也有所下降。

旅游业约占GDP的12%，占总就业人数的五分之一。尽管伊朗战争对行程造成了干扰，但世界银行仍然认为全球旅游业今年将表现不俗。由于重要市场需求下降，泰国正经历困境。作为最大的游客来源国，中国游客的到访因安全担忧而受到限制（2025年一名演员在缅甸边境附近失踪，且中国外交官已就与诈骗中心有关的绑架事件发出警告）。在房地产市场持续低迷的背景下，中国民众在旅游或购物上的消费意愿也有所降低。

12月，泰国南部与马来西亚接壤地区发生创纪录的洪水，门户城市合艾汽车被淹的画面吓退了来自其第二大市场的游客。与另一邻国柬埔寨的武装边境冲突导致至少150人死亡。酒店业者和航空公司对这三重不幸事件无能为力。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

但根本情况也在发生变化——且对泰国不利。旅行模式的变化和东南亚商业力量平衡的转移已对泰国造成影响。越南不仅依靠出口实现了增长激增，其旅游产品也在不断丰富，并正积极扩建基础设施。早在冷战结束和随后越南苏式经济开放之前，旅游业就已深深植根于泰国经济之中。面对一个愿意迅速适应的新来者，泰国显得较为脆弱。

泰国也曾受益于前几代人形成的如今已不那么普遍的旅行模式。上世纪70年代，泰国地理位置优越，得以从欧洲和澳大利亚之间所谓的“袋鼠航线”的兴起中获利。当时普遍使用的波音747飞机需要中途加油，东南亚便成了热门中转站。曼谷、新加坡以及在较小程度上，吉隆坡都从中获益匪浅。

但中东地区后来居上，手握石油美元的海湾国家投资兴建了顶级的机场、住宿设施和全新的远程机队。而新加坡则守住了自己的优势领域，部分得益于其长期规划和对商务旅行的掌控。尽管寺庙、海滩和俱乐部充满魅力，但泰国在与这个城市国家竞争成为金融中心或高级别会议与谈判举办地方面将面临挑战。

游客在曼谷王权大京都大厦 (Mahanakhon) 的空中观景台。根据泰国央行的预测，新入境旅客人数可能连续第二年下降。 路透社

泰国旅游业正在经历一场身份认同危机。官员们表示，他们并不担心廉价游客的减少，并将专注于吸引高收入旅客，包括那些渴望体验热门剧集《白莲花度假村》第三季中所描绘的那种昂贵康养体验的旅客。（这部HBO剧集的第三季在苏梅岛拍摄，引发了人们到那里度假的兴趣。）

诚然，正如泰国旅游局一位高管在2026年早些时候对彭博新闻社所说，质量至关重要。但是，一个建立在大众市场吸引力之上的行业，即使想让我们相信「疗愈是新奢侈」，也难以轻易转型。

在行业低迷时期，传递这样的信息很方便。但它真能支撑一个长期专注于规模的产业吗？最近一个傍晚，我从曼谷主要机场出发，那通常是繁忙时段，但令我惊讶的是，商店和咖啡馆里的人寥寥无几。通过护照检查后，工作人员向每位乘客发放了两张500泰铢（约合15美元）的代金券。

每个行业都必须不断前进和适应。幸好有人工智能可以帮助渡过难关。当这股浪潮最终消退时，泰国将面临真正的考验。彭博社