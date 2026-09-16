德意志银行（Deutsche Bank）成为2027年至2029年新加坡公开赛的冠名合作伙伴

该赛事将于2027年重返 DP World Tour 赛程，并将与亚洲巡回赛联合认证

韩国选手 Ham Jeong-woo 在圣淘沙高尔夫俱乐部的色라蓬球场赢得了2026年新加坡公开赛冠军。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡公开赛（The Singapore Open）这项历史可追溯至1961年的年度高尔夫锦标赛，将从2027年起迎来新的冠名合作伙伴——德国领先银行德意志银行（Deutsche Bank）。

2027年的赛事将命名为德意志银行新加坡公开赛（The Deutsche Bank Singapore Open），于4月15日至18日在圣淘沙高尔夫俱乐部的色拉蓬球场举行。

该赛事也将成为 DP World Tour 亚洲系列赛的一部分。亚洲系列赛是构成2027年“迪拜竞赛”（Race to Dubai）第一阶段的五大全球系列赛中的第三站。“迪拜竞赛”是一项高尔夫球手通过累积尽可能多的积分来争夺欧洲顶级球员桂冠的比赛。

DP World Tour 于周二（9月15日）宣布了这项合伙业务。DP World Tour 是欧洲巡回赛集团旗下的主要男子职业高尔夫巡回赛。该组织表示，德意志银行（Deutsche Bank）将签订一份持续至2029年的多年期协议。

这是德意志银行第二次与 DP World Tour 合作。这家总部位于法兰克福的全球性银行曾在1995年至2007年间担任欧洲德意志银行球员锦标赛（Deutsche Bank Players’ Championship of Europe）的冠名合作伙伴。

德意志银行管理委员会成员兼私人银行业务主管 Claudio de Sanctis 表示，该公司与新加坡公开赛的合伙业务“在战略上符合我们致力于培养全球人才、竞争技能和领导力的承诺”。

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DP World Tour 首席执行官 Guy Kinnings 形容这项合伙业务“意义重大”，因为它与世界领先的金融机构之一合作，同时也反映了该巡回赛的商业吸引力。

他说道：“新加坡公开赛重返我们的赛程，也是我们与亚洲巡回赛（Asian Tour）和美巡赛（PGA Tour）新三方合伙业务的一个重要里程碑。”

“德意志银行的投资将为这项历史悠久的国家公开赛的发展奠定基础，提升场内外体验，并在未来多年内最大化赛事的经济影响。”

2027年赛事的奖金金额尚未公布。2026年赛事的总奖金为200万美元。

（左起）欧洲巡回赛集团执行商务总监 Max Hamilton、欧洲莱德杯队长 Luke Donald，以及德意志银行私人银行战略、营销和客户管理主管 Julian Thurston 在伦敦举行的德意志银行体育投资会议上。 照片来源：DEUTSCHE BANK

创造历史

虽然该赛事传统上是亚洲巡回赛赛程的一部分，但在2009年至2012年间曾与 DP World Tour 联合认证。

从2027年起，它将作为一项联合认证赛事重返两大巡回赛的赛程。

新加坡公开赛于大约65年前的1961年首次举办，其往届冠军包括四位大满贯赛冠军：Adam Scott、Angel Cabrera、Sergio Garcia 和 Shaun Micheel。

2026年的赛事由韩国选手 Ham Jeong-woo 夺冠，这也是《商业时报》（The Business Times）首次作为协办合作伙伴参与该项赛事。

这场胜利是他首次赢得亚洲巡回赛冠军，也为他锁定了7月份在英国皇家伯克戴尔高尔夫俱乐部举行的英国公开赛（The British Open）的宝贵席位。

亚洲巡回赛总裁兼首席执行官 Cho Minn Thant 表示，他热切期待2027年新加坡公开赛能升级为与 DP World Tour 联合认证的赛事。