路虎老板：品牌拥有一项无人能复制的特质

THE STEERING COLUMN

他补充说，在关键技术领域，该公司仍处于领先地位

“我需要纠正你一下，”当我提出，在一个中国竞争对手林立的世界里，路虎（Range Rover）并非技术领导者——毕竟中国品牌的汽车可以渡河，充电时间也只需这个英国老牌新款电动车型的一半时——路虎全球董事总经理Martin Limpert打断了我的话。

他的回应略显尖锐，却也发人深省。他补充说，路虎确实在技术上处于领先地位，只是未必是在那些最引人注目的领域。

他指出，其全地形管理系统能在50毫秒内分配扭矩并对牵引力变化做出反应。

其顶级车型配备了专为车辆开发的静电音响系统，并配有专属的音响工程师。“这是一项其他人都没有使用的全新技术，”他说，“我们在有明确目的且适合路虎的领域保持领先。”

随着豪华运动型多功能车（SUV）市场涌现出越来越多在软件和“网红”噱头方面激烈竞争的中国品牌，这种差异化正变得日益重要。

然而，他无意纯粹在规格参数上竞争。相反，路虎的技术必须强化品牌所认为的客户真正购买的价值：精致、性能以及一种毫不费力的优越感。

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这一理念也定义了该品牌的首批纯电动车型——9月2日亮相的Range Rover Electric，以及周三（9月30日）推出的Range Rover Sport Electric。

同样，Limpert告诉《商业时报》，公司并未设定目标，要去匹配其业务所在每个市场的电动汽车渗透率。

相反，他乐于让消费者根据自己的意愿选择动力系统。

他刻意保持品牌生产线的灵活性，以便能根据市场需求，供应纯电动、插电式混合动力、轻度混合动力和燃油动力系统，而不是单方面押注于某一种技术。

“我们需要为客户提供合适的动力系统，”他说。

在一个众多厂商争相推出电动汽车技术的行业里，这是一种看似悠闲从容的策略。

他承认中国豪华品牌的迅速崛起，但表示路虎所提供的价值无法被轻易复制。“没有人可以复制我们的一样东西，那就是我们的英国血统或英伦原创精神，”他说。

这听起来可能像是品牌管理的套话，但这在很大程度上解释了路虎的战略。

它并非试图将其电动汽车打造成公路或越野中最智能的科技产品，而是要让它们成为一望而知、血统纯正的路虎。任何对此提出异议的人，都可能会被纠正。