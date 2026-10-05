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TAKING HEART

Tsao Pao Chee与渣打基金会合作 促进东南亚海洋经济的青年就业

TPC的慈善机构表示，一些可行企业缺乏获取资本和能力的渠道

Lindsay Wong

Published Mon, Oct 5, 2026 · 04:29 PM
    • 渣打银行的报告显示，印度尼西亚的就业机会包括海藻收集与加工，以及虾场管理。
    • 渣打银行的报告显示，印度尼西亚的就业机会包括海藻收集与加工，以及虾场管理。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】Tsao Pao Chee (TPC) 和 No 17 Foundation 已同渣打基金会 (Standard Chartered Foundation) 合作，旨在为东南亚的海洋和食品系统领域创造和落实青年就业渠道。

    TPC是一家拥有超过120年历史的家族企业，其业务植根于航运和物流，同时也在大健康领域开展业务。

    这两家机构在TPC的“At One Impact Week 2026”活动期间宣布这项合伙业务后，接受《商业时报》采访时表示，它们将在印度尼西亚、越南、马来西亚和新加坡探索机遇，着眼于蓝色经济中的企业

    渣打银行新加坡、亚细安和南亚区首席执行官兼渣打基金会信托人 Patrick Lee 说：“该领域已是整个区域至关重要的生计来源，在区域经济中扮演着重要角色。”

    他指出，亚细安提供了一个“极具吸引力的机遇”，因为许多年轻人在获得优质工作、创业机会和支持方面面临障碍。

    “我们观察到多层次的差距，从对职业发展路径认识有限、技能不匹配，到小企业在进入市场、获得支持网络以及取得发展、扩大规模和创造就业所需的投资方面所面临的挑战。”

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    同样，TPC的企业慈善机构 No 17 Foundation 也表示，在海洋和食品系统领域，存在一些可行的企业，但它们缺乏获取资本和能力的渠道。

    No 17 Foundation 主席 Tai Sook Yee 说：“（以培训为主导的项目）是为人们在他们居住地并不存在的工作岗位做准备。我们正尝试反其道而行——在系统内、在年轻人已经所在的地方建立企业，然后让就业机会随之而来。”

    该基金会旨在与渣打基金会一同，专注于系统层面的社会转型，并为企业创造条件，使其规模能超过20名员工。它也希望这将带来可在其他社区复制的“可复制路径”。

    Tai 说：“我们正在测试的模式分四步进行。首先，通过研究确定真正的机遇所在。然后，企业在真实地点进行测试。

    “这些企业创造的是优质就业——有薪酬、安全、有发展前景，而不仅仅是计入统计数据。接着，这些证据将为获得机构融资开辟道路，这样一来，即使没有我们，这个模式也可以被复制。”

    尽管这项合伙业务仍处于探索阶段，但两家机构都指出，“有前景的”企业将获得运营能力和所需资本的对接，以进行测试和扩大规模。

    通过催化资本机制 (Capital Catalytic Facility)，这两个基金会将识别有潜力为年轻人和女性创造优质就业的企业，通过 TPC 和 No 17 Foundation 的平台测试选定的模式，并为新的催化和混合融资解决方案提供信息。

    渣打银行的 Lee 补充道：“沿海社区的企业增长和就业创造，也取决于能力、市场准入、合伙业务和本地生态系统。

    “通过这项合伙业务，我们将探索催化资本和其他形式的支持，如何在整个海洋经济中释放可持续和包容性的经济机会。”

    为了支持有潜力的企业，No 17 Foundation 设想了一个“资本供应链”：

    • 首先是慈善资本，用于承担失败风险，并使后来者能“看懂”风险；
    • 其次是以优惠条件提供的催化资本，用于验证模式；
    • 第三是在有证据支持时引入的商业资本；以及
    • 最后是机构资本，以实现模式的规模化。

    Tai 指出，资本注入的顺序比投入的金额“更重要”。

    这项合伙业务的当前阶段是发现阶段，双方正在探查整个区域的机遇，识别候选人企业和地点，并确定该合伙业务能在何处发挥最大价值。

    其目标是最终形成一个有优先次序的方案和最终协议。

    蓝色经济

    经济合作与发展组织 (OECD) 指出，2020年全球海洋经济的增加值总额约为2.6万亿美元。

    渣打银行和 No 17 Foundation 强调了东南亚沿海地区对海洋经济的核心地位。

    Tai 指出：“如今，年轻人正在进入（东南亚）经济体。如果仅有的工作是季节性的、不安全的和倒退的，他们将会离开——而沿海经济体将恰好失去本可以使其现代化的那一代人。”

    根据渣打基金会今年早些时候发布的《机遇之海》(Oceans of opportunities) 报告，亚细安是全球主要的水产品生产地，但就业机会集中在经济的上游和低价值环节。

    该报告还列举了就业机会的例子：印度尼西亚的海藻收集与加工及虾场管理；新加坡的金融和贸易服务；越南的质量保证和农场数字化；以及马来西亚的水产养殖创新、物流和认证。

    Lee 说：“亚细安生产了全球约20%的水产食品，渔业直接雇佣了超过1500万人。”

    他补充说：“有前景的企业常常在某个阶段获得支持，但随后却难以找到能帮助他们迈出下一步的人。

    “我们期望与更广泛的企业、投资者、社区组织和其他合作伙伴接触，只要他们能为这项工作做出贡献。”

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