英伟达风波后，人工智能信徒坚守阵地

股市多头基本无视风险集中的担忧

近期英伟达的困境凸显了人工智能交易在各个层面令人难以置信的集中度。 图片来源：路透社

在耀眼、戏剧性且占据绝对主导地位的人工智能交易领域，过去几周真是风云变幻。

这个故事可谓包罗万象，从任性的政客，到这家全球首个市值达5万亿美元公司爆出的庞大性与疑似间谍丑闻，更不用说还有那些更专业领域的事情，比如债券市场正收紧对大型科技公司庞大借贷计划的限制。

在一连串负面头条新闻的轰炸后，您可能想知道现在是否是时候活动筋骨、鼓起勇气逢低买入。恕我双关，现在的股票一定便宜得堪比芯片了。

唯一的问题是，已经没有太多下跌空间可供买入。相反，这一切简直是虚无主义者的梦想。什么都不重要，一切皆是电脑。诀窍似乎就是不断买入，直到机器人抢走你的工作或用激光将你劈成两半，看哪个先发生。

然而，近期Nvidia的困境，以及最终首席执行官Jensen Huang的辞职，都凸显了专业投资者对人工智能交易最紧迫的担忧之一：其在各个层面都达到了令人难以置信的集中度。

我们现在都熟悉一个事实，即股市普遍存在头重脚轻的现象。从韩国到美国，少数几只大盘股支撑着整个市场。而这些股票恰好都带有科技色彩。

高集中度本身，或许有悖直觉，但并非那么重要。人工智能和大型科技股占整个标准普尔500指数约35%的事实让投资者感到晕眩，这无疑是非常不寻常的。

但学术文献表明，这其实无关紧要，除非其核心概念最终自我崩溃。尽管近期人工智能交易备受攻击，但这种情况显然还未发生。

当然，集中现象不止于此。为了消化企业为资助数据中心项目而进行的大量借贷，债券市场已经不堪重负。出于各种原因，企业债券的买家无法在个别公司或主题上投入过多资金。

与股市不同，债券市场并非如此运作。我们现在似乎正逼近其吸收能力的极限，这表明低成本借贷的渠道正在收紧。

当然，集中现象不止于此。为了消化企业为资助数据中心项目而进行的大量借贷，债券市场已经不堪重负。出于各种原因，企业债券的买家无法在个别公司或主题上投入过多资金。

与股市不同，债券市场并非如此运作。我们现在似乎正逼近其吸收能力的极限，这表明低成本借贷的渠道正在收紧。

但在过去一周市值蒸发约5000亿美元的Nvidia所遭遇的挫折，也让人们清楚地看到了大型科技公司中的个人崇拜现象。

一位内部人士上周告诉《金融时报》，Jensen Huang在公司内部被视为需要“崇拜”的“神”。

随着不当浪漫关系名单的增加，这位芯片之王于11月12日辞职。但整个不幸的故事说明，在处理如此紧迫的战略重要性事务的扁平化公司结构中，让关键人物拥有如此巨大的权力是一个错误。

这一切都加剧了11月初美国中期选举中科技抵制浪潮所表达的一种情绪：过多的国家安全和全球财富都系于少数几位亿万富翁之手，而正如我们现在所意识到的，他们和我们一样，也是会犯错的凡人。

随着不当浪漫关系名单的增加，Jensen Huang辞去了Nvidia首席执行官的职务。 图片来源：纽约时报

然而，同样地，市场所受的整体损害很难被察觉。

Nvidia的丑闻在好转之前肯定会变得更糟；Jensen Huang将因一段特殊关系在国会面临严厉质询，该关系涉及一名被美国当局怀疑为中国资产的女性。

但可以说，全球市场中最令人畏惧的陆军已经涌入。根据追踪这一通常引领市场的投资者群体的Vanda Research的数据，11月10日是美国散户投资者大量买入的一天，但11月12日“完全刷新了纪录”。

该公司表示，这些买家在开盘时的资金流入量约为平时的40倍。这种热情将该股从开盘时14%的暴跌拉升至当日收盘时仅下跌4%。

原因不难理解。在今年下跌15%之后，Nvidia股票目前的预期市盈率约为11倍。

这与世界上最常被忽视和嘲笑的股指之一大致相当：英国富时100指数（FTSE 100）。该指数一直被不公平地认为是旧经济恐龙的尘封仓库。

一旦像Nvidia这样处于科技创新前沿的公司达到这一点，它似乎确实已经遭受了足够多的打击。在其他方面，尽管该公司规模庞大——它仍然是全球最大的股票之一——但很难看到压力所在。

美国股市基准的标准普尔500指数目前已从上个月的峰值温和下跌4%，仍在夏季以来的区间内徘徊，夹在利率上升的压力和人工智能热潮的坚不可摧之间。

自新冠疫情以来，全球市场的韧性经受了比这更大的考验，并且安然无恙。除非Nvidia的肥皂剧再出现什么丑陋的转折，否则虚无主义者似乎将继续坚守。 金融时报