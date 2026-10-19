Anthropic的上市梦或将因云计算巨头而蒙上阴影

THE BOTTOM LINE

面对营收与资本支出之间的巨大差距，这家人工智能公司的前景显得更加迷茫

Anthropic正准备于11月进行首次公开募股，目标估值高达2万亿美元，这将是对投资者对人工智能热潮持续兴趣的最大考验。 图片来源：路透社

这或许可以称之为“极客思维”。过去几年，硅谷一直认为，谁能构建出最智能的人工智能（AI）系统，谁就能主导整个行业。如今，这种盘算开始显得有些失策。

构建人工智能模型的成本不断攀升，而使用模型的价格却在下降。人工智能公司的营收增长虽然亮眼，但也正在放缓。这未必意味着泡沫即将破裂，但真正的权力似乎正日益掌握在那些分销和驱动这项技术的公司手中：即Microsoft、Alphabet和Amazon等云计算巨头。

自2026年初以来，这三大科技巨头的股价平均上涨了10%。它们控制着销售人工智能所需的基础设施、客户关系和分销渠道。无论企业使用的是Claude、旧版的ChatGPT，还是来自中国的更便宜的开放权重模型，它们都能从中获利。但对于OpenAI或Anthropic来说，情况并非如此。