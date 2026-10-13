The Business Times
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NEW GLOBAL ORDER

亚洲的绿色转型：下一阶段也必须强调市场建设

该地区的重点必须超越扩大气候融资规模，转向培育部署资金的生态系统

    • 印尼森林大火导致新加坡烟霾等灾难性事件，凸显了应对气候崩溃的紧迫性。
    • 印尼森林大火导致新加坡烟霾等灾难性事件，凸显了应对气候崩溃的紧迫性。 图片来源：海峡时报

    Nik Mehta &

    Leslie Maasdorp

    Published Tue, Oct 13, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    气候紧急状态已不再是遥远未来的事。

    除非我们大力加速应对日益严重的气候崩溃，否则诸如印尼森林大火给本区域带来浓重污染的烟雾和阴霾，以及尼泊尔毁灭性的山洪等灾难性事件，将会越来越频繁地发生。

    显而易见，作为回应，资本需要以指数级更快的速度流入气候解决方案，特别是流向那些最易受气候变化影响的国家。

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    AsiaAseanClimate financingUnited KingdomSingapore

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