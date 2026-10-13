NEW GLOBAL ORDER
亚洲的绿色转型：下一阶段也必须强调市场建设
该地区的重点必须超越扩大气候融资规模，转向培育部署资金的生态系统
- 印尼森林大火导致新加坡烟霾等灾难性事件，凸显了应对气候崩溃的紧迫性。 图片来源：海峡时报
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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
气候紧急状态已不再是遥远未来的事。
除非我们大力加速应对日益严重的气候崩溃，否则诸如印尼森林大火给本区域带来浓重污染的烟雾和阴霾，以及尼泊尔毁灭性的山洪等灾难性事件，将会越来越频繁地发生。
显而易见，作为回应，资本需要以指数级更快的速度流入气候解决方案，特别是流向那些最易受气候变化影响的国家。
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