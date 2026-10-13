亚洲的绿色转型：下一阶段也必须强调市场建设

NEW GLOBAL ORDER

该地区的重点必须超越扩大气候融资规模，转向培育部署资金的生态系统

印尼森林大火导致新加坡烟霾等灾难性事件，凸显了应对气候崩溃的紧迫性。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

气候紧急状态已不再是遥远未来的事。

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