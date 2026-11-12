大型科技公司不应单方面决定公众将承担哪些人工智能风险

即将上任的美国国会有责任对该技术进行更严格的监管

科技行业数万亿美元市值的公司和首位万亿富翁 Elon Musk（如图），其所缴纳的税款远未达到其应缴的公平份额。 图片来源：路透社

[巴黎] 美国中期选举发出了要求变革的明确信号。

对生活成本的担忧、伊朗战争以及腐败问题都是民主党取得压倒性胜利的部分原因，这标志着民众对美国发展方向的普遍不满、对不公平经济后果的愤怒，以及对一个似乎注定由人工智能塑造的未来的焦虑症。

该技术的开发和部署方式加剧了经济不安全感，并加重了公众的失控感。最明显的因素涉及数据中心及其对电费和当地供水造成的压力，但问题远不止于此。

选民日益担忧收入和机会不平等的加剧，而他们的担忧不无道理。

在过去几十年里，经济增长的收益不成比例地流向了顶层人群。美国联邦储备局2026年第二季度的数据显示，最富有的1%美国家庭拥有全国32.5%的净资产，而底层50%的家庭仅拥有2.3%。

科技行业正是这种集中的体现。其数万亿美元市值的公司和首位万亿富翁（Elon Musk）所缴纳的税款远未达到其应缴的公平份额。

根据税收与经济政策研究所的数据，Amazon、Alphabet、Meta 和 Tesla（该研究所将其归类为“四大亲特朗普科技公司”）在2025年支付的联邦企业所得税仅相当于其在美利润的4.9%。如果按21%的平均税率计算，它们的税单本应高出510亿美元。

与此同时，公众对于行业对政府施加不当影响的看法日益增强——这同样不无道理。

特朗普政府在多方面证据确凿且发生严重黑客事件后，仍不愿监管人工智能行业，加上 Musk 决定在2026年向共和党候选人的竞选活动投入近5亿美元，这些都更是火上浇油。

此外，选民还担忧人工智能与就业、歧视性算法以及伤害年轻人的令人上瘾的数字平台等问题。这些问题尚未得到应有的监管和政策关注；超高速的人工智能发展所带来的风险，包括可能对最强大的系统失去控制的风险，也同样未受重视。

许多民主党候选人敏锐地直面这些担忧，承诺在飞速发展的技术革命面前恢复民众的主导感。得克萨斯州当选州长 Gina Hinojosa 呼吁暂停数据中心建设，直到建立起相关的法律保护措施。

美国当选参议员 Abdul El-Sayed 呼吁成立一个类似于食品药品监督管理局的机构，在发布前沿模型前对其进行评估，并表示支持在最大的人工智能公司中持有50%的公共股权。

许多其他候选人也指出，政府对数据中心的支持证明了共和党将企业利益置于工人及当地社区利益之上。

既然民主党将在美国国会两院都占有相当大的多数席位，他们就有机会推动早就应该出台的立法，以引导人工智能的发展服务于公共利益。

大型科技公司拥有过大的权力，可以单方面决定公众将承担哪些风险。这种情况需要改变。在任何其他经济领域，私营公司都不能自行评估其产品的风险并决定是否可以安全发布。

一个重要的即时步骤是暂停开发最先进的人工智能模型，直到立法者建立起明确的责任制度，以便在出现问题时追究公司的责任。

近期发生的人工智能代理程序侵入其他公司甚至政府部门的事件，并没有产生任何后果（尽管澳大利亚至少已展开调查）。如果一个人类雇员做了同样的事情，将会面临刑事指控。

为确保任何新规则或法规能按预期发挥作用，我们还需要资源充足的独立机构来进行监督和执法。评估社会面临的风险是民选官员应尽的职责。

幸运的是，新一届国会并非从零开始。在最近的黑客事件之后，几位国会议员（来自两党）提出了旨在解决人工智能一些负面问题的法案，这些法案都聚焦于安全、问责和加强公众控制等核心问题，尽管在如何维护这些原则的方式上有所不同。

例如，参议员 Bernie Sanders 呼吁设立一个内阁级别的办公室来监管人工智能的发展。参议员 Mark Warner、Brian Schatz 和 Andy Kim 则希望在商务部下设立一个安全委员会，有权在模型发布前进行评估。

参议员 Dick Durbin（民主党人）和 Josh Hawley（共和党人）则提议将人工智能系统归类为“产品”，从而为传统的产​​品责任索赔提供便利。参议员 Mark Kelly 提议设立一个“人工智能地平线基金”以支持劳动力转型，资金来源是对大公司的超额利润、数字广告和人工智能使用情况征税。Sanders 也提议设立一个具有类似目的的财富基金。

当然，Donald Trump 总统可能会抵制这些提案，并且他已经威胁要否决任何他不同意的人工智能法案。但如果他能看清大势所趋，就会明白让这项技术走上正轨对他的政治遗产有益。

事实上，国会可以在特朗普6月份的行政命令基础上再接再厉，该命令包含了政府自愿获取前沿模型的条款。这些条款，连同行业领袖在9月份做出的安全承诺，都应成为具有法律约束力的义务。

与此同时，特朗普政府可以利用其与中国的人工智能对话机制，就应对最大的风险寻求合作。

美国选民给了国家一个全新的开始。他们的代表现在有机会采取行动。如果他们浪费了这次机会，下一次机会可能就来不及避免一场灾难了。PROJECT SYNDICATE

本文作者是不平等与社会相关财务披露工作组的联合主席，曾任联合国教科文组织（Unesco）社会与人文科学部门助理总干事，在此期间她负责监督《人工智能伦理问题建议书》的制定；她也曾担任经济合作与发展组织（OECD）幕僚长以及G20、G7和亚太经合组织（Apec）的协调人