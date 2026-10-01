《商业时报》50周年：在里程碑之年规划新征程

LETTER FROM THE EDITOR

在规划未来增长之际，新加坡领先的财经日报立志成为东南亚之声

多年来《商业时报》报头的多次改版。《商业时报》从1976年10月一份12页的报纸，已随着市场需求不断发展。 图片：JORGE CORTES, BT

亲爱的读者们，

今天，2026年10月1日，是《商业时报》创刊50周年的日子。这不仅是我们的一个光辉里程碑，更是对我们五十年来作为新加坡经济转型忠实记录者的庆祝。

1976年，本报作为新加坡首份财经日报和第二份英文早报创刊，当时的使命清晰而直接。正如我们的创刊总编辑 Tan Sai Siong 当时所说，商界领袖需要的是简明扼要、不失真的新闻——阐明商业活动的来龙去脉、前因后果。

考虑到新加坡当时正处于发展本国股票和商品市场的起步阶段，并致力于成为世界顶级外汇中心之一，本报的定位是以市场为导向。

《商业时报》顺应了这一发展势头，报道了经济崛起的每日动态：工厂开业、企业并购、外资流入、股市波动以及市场不当行为的揭露。我们是新加坡商业的官方记录者。

但随着新加坡经济的发展，我们的使命也随之扩展。

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《商业时报》已从纯粹的市场历史学家，演变为全球事件的精析者。我们不再仅仅追问“发生了什么”，而是解答“这意味着什么”：全球变化如何影响新加坡的企业、劳动力和经济韧性？我们如何动员生态系统中的每一环，让企业和员工携手共进？

数十年来，我们挺身而出，成为这个生态系统的召集者和良知。我们倡导企业治理，敦促上市公司与股东坦诚沟通，审视董事会成员面临的挑战，并深入探讨国家政策。我们努力保持市场透明、制度诚信、机构问责。

这段旅程需要我们不断适应。1995年，我们成为亚洲第一家上线的英文日报。我们通过 BT StockWatch 为读者推出了实时市场追踪服务。

多年来，我们尝试了新的产品和形式：奖项平台、杂志、时事通讯、视频、播客和互动图表。

我们达成了新的合伙业务。我们甚至设立了《商业时报》艺术拓展基金，以支持经济困难家庭的儿童和青少年接受艺术培训。一些举措成为了常规项目，而另一些则随着技术或市场需求的变化而被改进或终止。

多年来，《商业时报》尝试了各种产品和形式，包括《Singapore Business》、《Pulses》、《The SME Magazine》、《Wealth》、《The Sun Times》和《BTLuxe》等杂志。 照片：YEN MENG JIIN, BT

我们已经从一个金融数据稀缺的世界，进入了一个信息过载的时代。如今，资产类别更多，交易方法更复杂，合规条例更繁多，未经证实的信息来源也更多。

然而，在这些纷扰之中，我们的核心承诺始终未变。在 Gfk 最近进行的一项读者调查中，您告诉我们，您在工作中依赖《商业时报》进行决策、趋势分析和战略预见，在生活中也依赖它获取关于个人财富、生活服务产业群和职业发展的信息。

您还告诉我们，虽然严谨的文字报道仍然是获取新闻的重要方式，但视觉新闻、播客和视频已日益成为您消化复杂观点的首选途径。

在另一项焦点小组研究中，您告诉我们，《商业时报》的权威性在于其对本地细微之处的把握。您建议我们，在保持新加坡核心地位的同时，确立在以亚细安为重点的权威性深度报道领域的地位。

2026年1月，《商业时报》全球版发布会上，执行总编辑 Ong Hwee Hwee 发表讲话。 照片：YEN MENG JIIN, BT

要满足您的需求和期望，我们必须放眼海外。正如本土企业正在跨境扩张一样，《商业时报》也需要具备更区域化、更全球化的视角和影响力。

东南亚是一个价值4万亿美元的经济体，而新加坡作为区域门户正处于其中心位置。今年1月，我们推出了面向非新加坡受众的全球版，以及《解码亚洲》(Decoding Asia) 时事通讯，以试探市场对区域洞察的需求。

我们收到的反响令人鼓舞。在发布后的前五个月里，非新加坡用户的页面浏览量翻了一番，用户数量增加了142%，并有数万名读者订阅了新的时事通讯。

《商业时报》的未来走向

随着消费模式的转变，人们对《商业时报》的期望也发生了变化。

我们已经从市场历史的记录者，转变为向投资者和商界领袖提供具有可行性的情报、背景分析和前瞻性见解的供应者。我们的职责范围现已超越传统董事会，延伸至登陆新加坡的新兴主题和行业。

在庆祝这一里程碑的同时，我们也在展望未来。正如我们的本土企业走向海外市场一样，《商业时报》也在拓宽自己的视野。

我们的全球版是我们未来发展方向的一个早期信号。我们秉持一个简单的信念：新加坡的枢纽地位需要一份能将新加坡与世界相连、并将世界与新加坡及本区域机遇相连的商业报纸。

我们将继续以包括新加坡在内的东南亚为核心，但我们的长远目标是通过区域视角，报道全球商业动态。

在实践中，这意味着我们将更有选择性。我们不会试图报道新加坡发生的每一件事。相反，我们将更加关注对东南亚最重要的主题，例如资本市场、科技与人工智能、贸易与供应链、能源转型以及人口结构变化。

我们将提供更少同质化的新闻，而更多地分析其意义和未来走向。

我们还希望建立直接而持久的关系，而不仅仅是追求流量。这意味着要进一步投资于时事通讯、社群和活动，并以不断壮大的记者和合伙业务网络为后盾，以便在我们不太熟悉的市场中获得覆盖面和深度。

我们的旗舰奖项——新加坡商业奖、50家杰出企业奖、新加坡企业大奖、新兴企业奖、可持续发展影响力奖以及设计、人工智能与科技奖——已经让我们在这一领域站稳了脚跟，我们计划在此基础上继续发展。

《商业时报》通过举办新加坡企业大奖、长寿论坛、新加坡公开赛和亚洲经济峰会等活动（顺时针，从右上起），与读者建立了直接的互动。 照片：《商业时报》资料图

在新闻报道之外，我们正在开发更广泛的产品和体验组合——包括专有数据——以补充我们的报道。仅在今年，我们就已采取了若干此类措施，将我们带入了新的领域。

4月，我们与亚洲巡回赛就新加坡公开赛达成了战略性合伙业务。这项国际高尔夫巡回赛的赛事向全球超过60万名观众播出。

5月，我们发布了首份《亚细安情报》报告，调查了东南亚企业高管的投资意向和前景展望。这是我们将定期发布的系列报告中的第一份，由我们为整理区域商业数据而建立的新部门 BT Insights 制作。

6月，我们与五个酒店品牌达成合伙业务，将《商业时报》引入六大洲200家酒店的智能屏幕和客房中。

这一切都不会改变我们在本土的定位。

在新加坡，我们的新闻报道将继续支持我国资本市场和更广泛商业生态系统的下一阶段发展。我们的内容和活动旨在激励本土企业成为具有全球竞争力的公司，并向它们通报市场趋势、见解、挑战和机遇。

一个充满活力的企业生态系统不仅仅关乎跨国公司或资本提供者，也关乎作为我们经济支柱的本地企业，还关乎帮助它们成长、创新和扩大规模的企业家精神、平台和基础设施。

在整个区域，我们希望填补一个真正的空白——由商界受众信赖的媒体，提供对东南亚主要市场持续、富有洞察力的报道。

如果我们成功了，我们希望这将为新加坡作为世界这一地区商业、金融和政策对话的交汇点，做出虽小但有意义的贡献。

五十年前，我们的创刊总编辑立志为新加坡商界提供他们可以信赖和使用的新闻。这一点从未改变。改变的是我们的读者如今所及的远方，以及我们为与他们并驾齐驱而必须覆盖的领域。

我们开启下一个50年的方式与开启第一个50年时相同：认真倾听，并追随其指引的方向。

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