美国中期选举后Trump会收敛？别指望了

民主党占据上风将制造更多摩擦，但可能不会改变外交政策的轨迹

美国中期选举对世界各地人们的吸引力总是令人惊讶。这场选举不会决定谁将入主白宫；那在2028年前已是定局。

然而，世界各地的战略家们仍在激烈辩论美国各州和国会选区潜在的得失细节，各国政府也在持续猜测美国总统Donald Trump是否只会失去对众议院的控制，还是反对党民主党也可能掌控参议院。

传统上，外交政策问题在美国选民的优先事项中很少占据重要位置。然而，世界各国外交部门都将11月3日这个中期选举日视为一个潜在的转折点。

这不无道理，因为这是几十年来首次，一场海外战争成为国内经济弊病的直接原因，而美国选民似乎正在将此因素计入他们的投票决定中。

雷声大，雨点小

即将卸任的美国国会花了两年时间就Trump的外交政策冒险进行投票，却从未成功约束过总统。这颇具讽刺意味，因为即将卸任的第119届国会，在总统行使外交和安全政策方面，留下了自1973年越南战争高峰期以来最持久的密集行动记录。

在即将卸任的本届国会中，参议院民主党人就总统的战争权力和外交政策倡议强行推动了十几次投票，自Trump于2026年2月发动伊朗战争以来，至少发起了10次此类立法挑战。

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这一努力在6月23日达到高潮，当时参议院以50票赞成、48票反对的结果，通过了众议院提交的反对伊朗战争的共同决议，其中有四名共和党参议员倒戈，站到了反对党民主党一边。但白宫对此置之不理，并未产生任何后果。

在贸易问题上，国会的失败模式甚至更为明显。美国国会两院曾努力限制总统征收关税的权力。

然而，没有任何一项决议获得能够推翻潜在总统否决权的多数支持，因此也无一成为法律。最高法院在阻碍Trump干预贸易方面的作用，比所有国会决议加起来还要大。

国会还主张其批准预算的专属权力；它明确规定，未经国会认证并证明在此过程中已咨询美国盟友，Trump不得将驻欧美军削减至76000人以下超过45天。但这并未立即见效：Trump仍在计划从欧洲撤军。

国会还通过了以已故参议员Lindsey Graham命名的所谓《格雷厄姆法案》（Graham Act），强制要求因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施更严厉的制裁。但该法案保留了总统广泛的执行和豁免权，10月16日，Trump正式豁免了对俄罗斯的这些制裁。

制度层面的记录不甚光彩但清晰明了：国会宣战的权力——载于美国宪法——在即将卸任的立法机构中，更多是口号而非现实。而国会的关税权力——同样在宪法中明确提及——是由美国大法官John Roberts确认的，而非国会议员。

鉴于这一糟糕的记录，为何还会有人期望下一届国会更倾向于限制Trump的外交政策冒险呢？

目前，外国政府正在讨论两种不同的情景，且两种情景都被认为同样可能发生。

第一种情景：国会占上风

当总统职位和国会两院都由同一政党控制时，白宫更容易忽视国会的压力，目前情况正是如此。

如果众议院被民主党掌控——多数民意调查现在声称这几乎是板上钉钉的事——权力平衡将会倾斜，尤其是在Trump处于总统任期最后两年的“跛脚鸭”阶段。

此外，如果民主党也控制了参议院，Trump为任何新的政府高层提名寻求确认将变得极为困难。

新一届国会能在资金和主要立法方面产生巨大影响，而这正是中期选举具有真正国际意义的地方。

以贸易为例。2月20日，最高法院裁定，根据白宫援引的法律，Trump无权征收关税。政府在数小时内转而动用其他权力，这些权力允许在最多150天内征收高达15%的临时附加费。然后，政府又诉诸于其他围绕所谓强迫劳动建立的法律理由。

对于自2025年以来与华盛顿签署任何协议的政府而言，得到的教训不是关税将会下降，而是与本届政府达成的任何协议既不持久也不可预测。

一个由民主党控制的国会不会废除这张美国贸易法规网络，布鲁塞尔、北京或东京的任何人都不要抱有幻想。但新一届国会将做的是，让任何贸易协议在2029年之前都不可能获得批准，从而迫使Trump政府为其行动寻找新的、且越来越少的理由。

国会的第二个有力杠杆是《国防授权法案》（National Defense Authorization Act），这对欧洲至关重要。

五角大楼于5月1日下令从德国撤出5000名士兵；原定派往波兰轮换的第二装甲旅战斗队被取消，其装备已在过境途中；6月，北约在欧洲部署的作战飞机数量从150架削减至100架，并且每一架空中补给燃料加油机都已从欧洲大陆撤出。

9月18日，美国在欧洲军事同盟北约（由美国领导）的最高军事指挥官Alexus Grynkewich将军，向国防部长Pete Hegseth提交了为期六个月的美国军力态势评估的第一部分报告，暗示将撤出多达4万名美军人员——这是自冷战以来最大规模的裁减。

国会历史上一直对这类活动加以限制，参议院军事委员会的共和党成员已在5月公开表示反对从德国撤军，并要求与国会和盟友进行协调。在这个议题上，国会控制权的变更或许能够延缓进程。

然后，还有一个最大的避无可避的问题：对伊朗的战争。

如果到2027年1月新当选的国会召开时敌对行动仍在继续，一个由民主党控制的立法机构将立即停止为这场冲突提供任何资金。这场冲突在美国选民中极不受欢迎，对于任何希望从Trump手中继承总统职位的共和党人来说，也是一个负担。

第二种情景：愈发失控的总统权力

然而，还有另一种情景，至少在目前看来同样可能：面对一个敌对的国会，Trump可能会加倍投入其外交政策冒险，因为在那个领域他仍然享有巨大权力。

非但不会因中期选举而受限，下周在投票箱前的失利反而可能开启一个不受约束、甚至更不负责任的Trump总统任期。

乌克兰问题为这种可能性提供了最清晰的例证。很大程度上因为Trump希望逃避对其伊朗战争导致的高能源价格的责任，他已将对乌克兰的政策置于美国汽油价格之下。

Trump现在声称，乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击是高能源价格的主要驱动因素。这纯属无稽之谈。

尽管如此，如果总统将11月3日的选举结果解读为对生活成本的裁决，那么提供更廉价能源的压力将会有增无减，而通往更廉价能源的最快途径，就是解除对莫斯科的制裁，并强加给乌克兰一个糟糕的领土解决方案。

因此，民主党在中期选举中的浪潮不会自动保护乌克兰；反而很可能使基辅的处境变得更糟。

中国问题呈现出类似的逻辑反转。Trump于5月和9月分别与中国国家主席Xi Jinping会面，并计划在11月和12月举行进一步会谈；贸易休战协议仅延长至2027年1月。

一个由民主党控制的众议院将要求知道，为何美国对台军售计划停滞不前，与Xi就此讨论了什么，以及Nvidia的出口许可决定是基于何种授权作出的。

传统的解读是，一位被削弱的美国总统在与中国的贸易战或对台军售等问题上会更加谨慎。

然而，一个同样合理的解读则恰恰相反：一位面对敌对国会、拥有两年“跛脚鸭”权力且需要确保政治遗产的总统，完全有动机寻求从中国获得一项成果。而北京真正想要的唯一东西，就是改变美国对台湾的声明政策——这在短期内无需任何成本，而且恰恰是总统可以单独完成的事情。

同样的情况也适用于欧洲人。欧洲期望一个由民主党控制的国会可能会反对美国从“旧大陆”进一步撤军，这种期望几乎可以肯定是夸大了。因为撤军并非Trump一时兴起、等待一个更好的国会来纠正的奇想；这是华盛顿许多决策者共同信奉的准则。

简而言之，一个由民主党控制的众议院将在慕尼黑安全会议（一年一度的欧洲安全盛会）上改变调门和说辞。它很可能也会改变美国撤军的步伐。

然而，这不会改变总体方向，因为这个方向在华盛顿获得了跨党派的智力支持，并且自前总统Barack Obama首次提出“转向”战略以来一直如此。

人们也不应忘记民主党搬起石头砸自己脚的非凡能力。在Trump第一届总统任期内，当他们上一次控制众议院时，民主党议员曾推动了对总统的两次弹劾。

这被证明是巨大的时间浪费，而民主党现在完全有能力重蹈覆辙，带来同样灾难性的后果。

一切照旧？

那么，11月3日将为世界带来什么改变？比当前媒体报道所暗示的要少，但比愤世嫉俗者所认为的要多。

严肃的答案是，中期选举不会结束伊朗战争，不会恢复美国对乌克兰的援助，不会逆转从德国的撤军，也不会消除Trump对俄罗斯总统Vladimir Putin的偏爱。

但是，权力向民主党的转移将使Trump的下一场战争更难获得资金，使当前的战争更难辩护，并使政府的行为被更彻底地记录下来。它还将使一位寻求与中国达成贸易休战的总统，背后有一个对华更为鹰派的立法机构。

而且，中期选举可能会向各国首都提供又一证据：美国的政治体系已变得如此两极分化，以至于在关键领域功能失调。

在美国的治国方略中，唯一可靠的事情是选举日程得到遵守，以及下一次的美国军事冒险总是在不远处。中东各国首都已被告知，在中期选举计票结束后不久，预计将有新一轮针对伊朗的空袭。《海峡时报》