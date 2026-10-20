未来数十年将被自然资源争夺战所塑造，使世界更容易陷入滞胀。

作者称，滞胀缺乏直接的货币政策解决方案；而财政政策若目标明确，则可能更为有效。 图片来源：REUTERS

【新德里】从1980年代初到2020年冠病疫情来袭，世界经济曾享有异常良好的环境。冷战结束，国防预算缩减，数以亿计的劳工加入了全球市场。

能源和金属价格大多低廉，供应链在货物总能自由流动的假设下跨越国界。通货膨胀呈下降趋势，部分归因于各国央行，也部分归因于它们所处的和平、全球化和供应充裕的强大潮流。

这股潮流已经逆转。未来数十年将被围绕能源供应、工业金属、稀土、关键矿物和半导体芯片的地缘政治竞争所塑造。水和粮食最终也可能被列入其中。这场竞争将是激烈，有时甚至是暴力的。