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优质洋房市场在“合理”定价下活动回暖

富裕买家热衷于以公平市价抢购标志性资产

Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Fri, Oct 16, 2026 · 02:00 PM
    • 一栋位于 White House Park 正在出售的房屋。优质洋房区的洋房须遵守严格的规划条件。
    • 一栋位于 White House Park 正在出售的房屋。优质洋房区的洋房须遵守严格的规划条件。 图片：REALSTAR PREMIER

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 今年以来，在新加坡优质洋房 (GCB) 区物色洋房的富裕人士大多能从容不迫地挑选最符合他们需求的房产。

    Steve Tay Real Estate (STRE) 执行董事 Steve Tay 指出，这与牛市的情况截然不同。在牛市中，买家通常必须迅速做出决定，因为他们看中的房产可能在他们出价前就已易手。

    大多数市场观察家认为，2026 年前八个月的优质洋房市场较为平静。面对全球地缘政治的不确定性、石油供应链中断以及其他拖累市场情绪的因素，买家变得更加挑剔，并寻求更高的价值。

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