印太中等强国正在构建战略空间，为欧洲提供借鉴

新加坡等国正围绕特定利益和能力构建合作网络

近年来，在中美竞争和地缘政治变动的背景下，对冲已成为印太地区中等强国的一项关键战略。

但这些强国也在其策略中加入了一个新元素：它们正通过多元化合伙业务、加强韧性以及创建网络，积极构建战略空间。这些网络使它们能够与不同的伙伴追求不同的利益。

这对欧洲强国而言尤为重要，因为它们一直寻求与该区域的关键国家建立战略合伙业务。

利用网络构建战略空间之所以重要，是因为新兴的国际秩序不太可能围绕相互竞争的集团进行简单划分。

现实情况更为复杂。各国可能在一个伙伴身上进行国防合作，在另一个伙伴身上进行技术合作，在第三个伙伴身上进行关键矿产合作，并与其他几个伙伴在贸易、互联互通或气候问题上合作。

其结果是一个由重叠的合伙业务和相互依赖关系组成的日益密集的网络。对中等强国而言，这不仅是管理不确定性的一种方式，更正在成为一种影响力的来源。

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作为增加自由度战略的对冲

对冲策略意味着各国主要是对大国的选择做出反应，在观望战略竞争如何发展的同时保留自己的选项。但这种较为陈旧和传统的“对冲”概念只捕捉到了当前现实的一部分。

许多中等强国如今正采取更具雄心的做法。它们正在刻意构建能增加其行动自由的关系组合。

对冲策略意味着各国主要是对大国的选择做出反应，在观望战略竞争如何发展的同时保留自己的选项。但这种较为陈旧和传统的“对冲”概念只捕捉到了当前现实的一部分。

许多中等强国如今正采取更具雄心的做法。它们正在刻意构建能增加其行动自由的关系组合。

新加坡提供了一个尤为清晰的例证。它与美国的安全合伙业务，与它同中国的广泛经济往来并存。这个岛国与东南亚、欧洲、印度、日本、澳大利亚及其他地区都建立了深厚的关系。

其做法既非基于中立，也非与任何一个大国全面结盟。相反，合作是围绕特定利益和能力来组织的。

同样的逻辑也见于该区域。越南在扩大其战略合伙业务的同时，也与中国保持着广泛的经济关系。

印度参加了四方安全对话（Quad），该对话机制包括美国及其两个正式盟友澳大利亚和日本。与此同时，新德里也寻求维护战略自主，并发展与俄罗斯、欧洲以及更广泛的全球南方的关系。

日本正在扩大其在该区域以及与欧盟的安全、技术和经济合伙业务。澳大利亚在加强与美国联盟的同时，也在深化与日本、印度、东南亚和欧盟的关系。

马来西亚是另一个例子。它与中国的广泛贸易，与其同美国、新加坡、日本、印度和欧盟的深厚经济关系并存。其在半导体供应链中的角色表明，与多个市场和技术生态系统保持联系，而不是过度依赖单一市场，具有重要价值。

因此，连接这些国家的不是共同的外交政策，而是一种共同的逻辑：多元化创造战略空间。

这一逻辑在小型多边和功能性合作中日益明显。四方安全对话（Quad）和澳英美三边安全合伙业务（Aukus）将各国围绕特定的战略目标聚集在一起，而无需在国际政治的每个方面都达成一致。

新加坡对“全球空战计划”（Global Combat Air Programme）的兴趣是另一个例证。该计划由意大利、日本和英国主导，旨在开发一款新型隐形战斗机。这表明，小国可以通过有针对性的合伙业务，而非排他性的战略结盟，来获取先进能力。

类似的合作形式正在先进技术、关键矿产、海上安全、能源和供应链的韧力等领域出现。各国越来越倾向于根据功能选择合作伙伴，而不是寻求全面结盟。

这种重叠的网络可能成为新兴印太秩序的一个决定性特征。各国可以在利益趋同的领域进行合作，同时在其他方面保持自主性。

欧洲可以学到什么

印太中等强国的经验为欧洲提供了越来越有借鉴意义的一课。欧洲正寻求深化其在该区域的合伙业务网络。

欧盟也面临着类似的挑战：如何在保持经济开放的同时，减少过度的战略依赖。其对策不应是脱钩。

欧洲的经济实力依赖于国际联系，而其安全则依赖于联盟和合伙业务。因此，目标应该是多元化：拥有更多合作伙伴、更具韧性的供应链和更强的行动能力。

欧盟拥有可观的资产来推行这一方法。其单一市场、共同贸易政策、监管框架、技术能力以及广泛的合伙业务网络，使其有潜力更积极地参与到印太地区正在兴起的网络中。

因此，任务不是复制亚洲的安排，而是更有效地与它们建立联系。欧盟已经与日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、新加坡和亚细安建立了实质性关系。

下一步是通过将这些关系与共同利益的实际领域相联系，赋予它们更大的战略连贯性。这些领域包括：经济安全、数字技术、半导体、海上安全、关键水下基础设施、互联互通、清洁能源和关键供应链。

芬兰展示了一种欧洲的做法。其最近批准的《印太政策指导方针》强调经济安全、技术、互联互通以及与该区域的战略合伙业务。

其目标不是在相互竞争的地缘政治阵营之间做出选择，而是在保持广泛国际联系的同时，加强芬兰在更具争议的国际环境中运作的能力。

更广泛的启示是，中等强国的影响力并非来自与大国相匹敌的资源，而是来自连接网络、建立专业化合伙业务和保留回旋余地的能力。

在一个碎片化的世界里，战略灵活性超越了传统的对冲策略，其本身就成为一种资产。

最成功的中等强国是那些建立了足够的关系、能力和韧性，从而在环境变化时仍能保留有意义选择的国家。对于中等强国而言，保留选择的能力本身就可能成为一种力量来源。

本文所表达的观点仅为作者个人观点，不一定反映芬兰外交部或芬兰政府的官方立场。

Jari Vilén 是芬兰外交部负责印太事务的大使。Ari Heikkinen 是芬兰外交部的高级顾问。他曾于2011年至2015年担任芬兰驻新加坡大使。

本文是一篇文章的编辑版本，该文章首发于 ISEAS – Yusof Ishak 研究所的博客网站 Fulcrum。